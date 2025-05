Hai messo su un e-commerce ma sembra invisibile? Forse hai saltato questo passaggio

Aprire un e-commerce non basta: serve una strategia precisa, sostenibile e completa, altrimenti resterà invisibile. Una guida gratuita , sviluppata dagli esperti di TechRadar, spiega in modo dettagliato come costruire un progetto e-commerce efficace, passo dopo passo. Per accedere alla guida completa, è sufficiente cliccare qui e registrarsi gratuitamente .

Vendere online oggi non è una scelta accessoria, ma una necessità. Per le PMI italiane, l’e-commerce rappresenta spesso l’unica via per restare nel mercato. Tuttavia, l’improvvisazione resta uno degli errori più frequenti: aziende che aprono un sito senza una vera pianificazione, senza conoscere il proprio pubblico, senza definire costi, margini, canali e obiettivi. Il risultato è un e-commerce online, ma del tutto assente per i clienti.

Secondo l’ISTAT, meno del 15% delle PMI italiane riesce a ottenere almeno l’1% del proprio fatturato tramite e-commerce. Il motivo? Molte iniziano senza un modello di business strutturato, senza aver definito cosa vendere, a chi e con quali strumenti. La nostra guida affronta proprio questo nodo: come partire con il piede giusto e come portare il proprio ecommerce al successo.

Il documento illustra sei possibili modelli di business tra cui scegliere, come costruire un piano economico realistico e mostra in modo chiaro quali sono i passaggi fondamentali per avviare un’attività online solida: dalla definizione dell’offerta alla scelta dei canali, dall’analisi dei costi alla stima dei margini. Ogni sezione è pensata per aiutare chi non ha esperienza a evitare gli errori più comuni e impostare una base concreta per crescere.

Un focus importante è dedicato alla tecnologia: piattaforme cloud e soluzioni SaaS sono spesso la scelta più adatta per chi parte da zero. Non per motivi tecnici, ma per una questione di controllo, semplicità di gestione e scalabilità. Le infrastrutture digitali funzionano solo se sono parte di una strategia coerente. Nessuna tecnologia risolve un problema che nasce da una cattiva pianificazione.

L’obiettivo è fornire uno strumento concreto, capace di accompagnare le PMI verso un uso consapevole del canale digitale. Per questo abbiamo realizzato la guida con un linguaggio semplice e diretto che risulterà chiaro anche a chi non ha competenze tecniche o esperienze precedenti.

In fondo, l’e-commerce non è più un’opzione: chi non si attrezza rischia di restare fuori da un mercato dove i consumatori si aspettano di poter acquistare in modo semplice, rapido e digitale.