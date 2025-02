Nvidia: addio a PhysX sulle GPU RTX 5000, ma non è un problema insormontabile

Le GPU RTX 5000 di Nvidia non supportano PhysX a 32 bit.

Diversi titoli più datati che sfruttano questa API fisica per effetti grafici avanzati e particellari ne risentiranno.

Questo si aggiunge alla serie di problematiche che gli utenti delle RTX 5000 stanno già affrontando

Il lancio della serie RTX 5000 è stato accompagnato da numerosi problemi e polemiche che Nvidia sta cercando di gestire. Tra questi, la rimozione di una funzione importante di Gameworks ha suscitato frustrazione tra molti utenti, anche se la situazione potrebbe non essere così negativa come sembra.

Come evidenziato da Tom’s Hardware, Nvidia ha eliminato in sordina il supporto ai 32 bit per una delle sue tecnologie proprietarie, PhysX, sulle GPU della serie RTX 5000. Questa funzione era ampiamente utilizzata in numerosi titoli più datati, come The Witcher 3: Wild Hunt, Metro: Exodus e Borderlands 2, che sfruttavano questa API per migliorare la fisica di gioco (ad esempio, gli effetti sui corpi e i movimenti dei tessuti, come mostrato nel video di EVGA On The Tube) e gli effetti visivi, in particolare quelli particellari. Questo strumento permetteva agli sviluppatori di risparmiare tempo nella programmazione, semplificando l'implementazione di sistemi fisici complessi.

Chi ha acquistato le nuove GPU Blackwell di Nvidia non può più contare su questa possibilità. Alcuni giocatori sono stati costretti a usare una seconda GPU più datata esclusivamente per PhysX, mentre continuano a utilizzare le schede di ultima generazione (come segnalato nel report di XDA Developers). Tuttavia, questa soluzione è poco efficiente dal punto di vista energetico e piuttosto scomoda, poiché richiede di far funzionare due GPU contemporaneamente.

Anche se questa scelta potrebbe risultare frustrante per gli appassionati, il recente spostamento dell’attenzione di Nvidia verso l’RTX e l’intelligenza artificiale è probabilmente il motivo per cui PhysX è stato messo da parte. Inoltre, è importante considerare che i giochi più moderni ormai non lo utilizzano più, quindi solo i titoli più datati (di oltre cinque anni) subiranno un calo delle prestazioni sulle nuove GPU RTX 5000. Dopotutto, il problema non è così grave: basta semplicemente disattivare PhysX.

NVIDIA PhysX Technology - Enabled vs. Disabled - YouTube Watch On

Niente panico, questo non renderà ingiocabili i titoli più vecchi... ma probabilmente dovreste preservare le vostre vecchie GPU.

Ora, prima che Reddit mi dia la caccia per quello che sto per dire, voglio chiarire che non considero l'eliminazione di PhysX come qualcosa di positivo o da applaudire. Anzi, ritengo che questa sia un'ulteriore ragione per evitare le GPU RTX 5000 fino a quando i problemi non verranno risolti.

La possibilità di giocare a titoli più datati con determinate impostazioni grafiche attive su una scheda di fascia alta non dovrebbe nemmeno essere in discussione. È assurdo vedere prestazioni peggiori su una GPU appena rilasciata quando PhysX è attivato in giochi come Batman: Arkham City. Spero che le lamentele possano spingere Nvidia a considerare un maggiore supporto per i titoli più vecchi.

Ha perfettamente senso lamentarsi del fatto che si possa arrivare a spendere oltre 2.000 dollari (nel caso dei modelli RTX 5090 venduti da terze parti a prezzi gonfiati) e perdere una funzionalità che migliora la qualità visiva dei giochi datati. Detto questo, la rimozione del supporto a PhysX a 32 bit sulle nuove GPU Blackwell non è il problema più grave che Nvidia sta affrontando al momento e non significa che i vecchi titoli diventino ingiocabili. Tuttavia, sarà necessario disattivare PhysX nei giochi che lo supportano per evitare cali drastici di frame rate.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Dal momento che la maggior parte dei titoli AAA moderni sta progressivamente abbandonando PhysX, la sua rimozione (almeno per quanto riguarda la versione a 32 bit, visto che il supporto a 64 bit è ancora presente) può essere considerata comprensibile. La priorità di Nvidia sembra essere concentrarsi su RTX, intelligenza artificiale e nuove tecnologie per migliorare i giochi più recenti. Questo però penalizza chi, come me, ama rigiocare i classici del passato.

Se possiedi ancora una GPU RTX delle generazioni precedenti e sei un appassionato di giochi classici, ti consiglio di conservarla. Con l’avanzare delle nuove tecnologie, è sempre più probabile che Nvidia decida di abbandonare altre funzionalità più datate del pacchetto Gameworks. A essere sincero, penso che la serie RTX 4000 rimanga la scelta migliore finché è ancora disponibile. Fidati, non vuoi ritrovarti ad affrontare l'enorme quantità di problemi che stanno sperimentando gli utenti delle RTX 5000...