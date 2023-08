Canon: tre nuove mirrorless con sensore “stacked” in arrivo nel 2024

La EOS R3 è la fotocamera mirrorless più potente tra i modelli attualmente disponibili nel listino Canon, specialmente per i fotografi professionisti che si occupano di sport e natura. Questo si deve soprattutto al suo potente (e costoso) sensore impilato o “stacked” che dir si voglia. Secondo recenti indiscrezioni, dal prossimo anno potremmo assistere al lancio di tre nuove mirrorless di casa Canon tutte equipaggiate con un sensore “stacked” simile a quello della EOS R3.

I sensori impilati sono diventati rapidamente popolari in quanto offrono una velocità di lettura superiore e riducono al minimo l'effetto rolling shutter, e attualmente la EOS R3 è l'unica fotocamera mirrorless della gamma Canon dotata di questa costosa tecnologia prodotta dall’azienda.

Anche Nikon si è data da fare con la sua ammiraglia Z9 , una mirrorless full-frame con sensore impilato che vanta un uso così efficace della tecnologia da aver rinunciato del tutto l'otturatore meccanico. Lo stesso vale per la più recente Nikon Z8 , una fotocamera di fascia alta che per specifiche e prezzo si può definire la concorrente diretta della Canon EOS R5 . La stessa tecnologia viene utilizzata anche su modelli professionali di altri brand come la Sony A1 e la Fujifilm X-H2S . In parole povere, se si guarda ai listini dei maggiori produttori di fotocamere a livello globale, i modelli di punta sono quasi tutti equipaggiati con sensori impilati.

Ma torniamo a noi: secondo Canon Rumors , tale tecnologia verrà presto estesa a altre tre fotocamere Canon, ciascuna appartenente a una fascia di prezzo differente. Si tratta senza dubbio di una notizia entusiasmante per i fan di Canon (e non solo). A quanto pare queste fotocamere saranno disponibili nel corso del 2024, anno che si preannuncia molto interessante per le mirrorless di casa Canon. Ci siamo già fatti un’idea di quali saranno i modelli in questione e in questo articolo condivideremo con noi le nostre previsioni.

(Image credit: Canon)

La più ovvia – Canon EOS R1

Sono passati più di tre anni da quando sono emerse le prime indiscrezioni sulla Canon EOS R1 e in alcuni momenti abbiamo pensato seriamente che non sarebbe mai arrivata. Per fortuna niente è perduto! Secondo recenti indiscrezioni la nuova ammiraglia di casa Canon dovrebbe uscire poco prima dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024, un evento sportivo globale che sarebbe un trampolino di lancio perfetto per la R1.

All’interno del listino Canon la EOS R1 si collocherà al di sopra della EOS R3 - anche se sarebbe difficile farla pagare di più rispetto alla già prezzolata R3 - e, almeno in teoria, dovrebbe somigliare molto alla storica EOS 1D X Mark III , modello reflex ancora ampiamente utilizzato dai fotografi sportivi.

Una fotocamera di fascia alta destinata a fotografi sportivi e appassionati di faunistica non può non avere un sensore impilato nel 2024; inoltre, visto che si tratterebbe della nuova top di gamma Canon, non escludiamo la presenza di un sensore con risoluzione maggiore rispetto a quello da 24MP della EOS R3. Infine, secondo le indiscrezioni, la R1 potrebbe essere la prima fotocamera Canon con autofocus "quad-pixel".

(Image credit: Canon Rumors)

La più attesa – Canon EOS R5 I

L’erede naturale della EOS R5 non ha necessariamente bisogno di un sensore impilato come quello della EOS R3 o della presunta EOS R1; tuttavia, con la sua Z8, Nikon ci ha dimostrato che integrare componenti avanzati in un corpo formato più “economico” può rivelarsi una mossa commerciale azzeccata e Canon potrebbe seguirne le orme.

Se la Nikon Z8 non avesse avuto un sensore impilato, Canon avrebbe potuto tranquillamente lanciare una EOS R5 II con un sensore “standard” dotato di una risoluzione maggiore rispetto a quello della R5, piuttosto che con un sensore impilato: del resto Sony ha fatto la stessa cosa con la sua A7R V da 61MP.

Tuttavia la Z8 è in commercio già da qualche mese e Canon non può rimanere indietro nel segmento high-end.

Non sappiamo con certezza se Canon opterà per una versione “impilata” del sensore da 45 MP della EOS R5 piuttosto che utilizzare un sensore “standard” con risoluzione maggiore. In ogni caso, la EOS R5 è senza dubbio uno dei modelli più attesi dai fan di casa Canon, e ci sembra logico visto il successo della R5, motivo per cui siamo convinti che il produttore la tratterà con i guanti scegliendo solo le tecnologie più recenti per renderla competitiva rispetto ai modelli della concorrenza.

(Image credit: Canon)

La misteriosa – una mirrorless APS-C con sensore stacked?

Non è da escludere che tra le nuove mirrorless di casa Canon con sensore stacked ci sia anche una APS-C. Tra le ipotesi circolate in rete c’è una versione “potenziata” della EOS R7, la migliore fotocamera mirrorless Canon con sensore crop. Del resto, come dimostrato dalla Fujifilm X-H2S, i sensori impilati non sono un’esclusiva delle fotocamere full-frame e siamo certi che gli amanti della faunistica sarebbero entusiasti dell’arrivo di una APS-C con specifiche da “top di gamma” e sensore stacked.

Visti gli ultimi modelli presentati da Nikon, Canon, Sony e Fujifilm, siamo convinti che i sensori impilati rappresentino il futuro delle fotocamere mirrorless più avanzate e il 2024 potrebbe essere l'anno in cui questa tecnologia approderà anche su modelli di fascia medio/alta.