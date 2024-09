La nuova Hasselblad Earth Explorer è una X2D 100C da $14,000

Con una mossa solitamente associata a Leica, Hasselblad ha lanciato un'edizione ultra-esclusiva di una delle sue fotocamere di punta, la X2D 100C "Earth Explorer". La fotocamera professionale di medio formato da 100MP è ora disponibile in una colorazione Tundra Brown che si presume ispirata ai paesaggi nordici nativi del marchio svedese.

Qualunque sia l'ispirazione, sono colpito della nuova versione della X2D 100C, limitata a soli 1000 esemplari in tutto il mondo. L'ostacolo? Il prezzo è di ben 13.999 dollari (non abbiamo ancora i prezzi per l'Italia ma dovrebbe costare 14.999 euro), ovvero quasi il doppio della versione originale, per la quale la maggior parte delle persone è già fuori prezzo.

Tuttavia, mentre la fotocamera è essenzialmente identica all'originale, a parte la nuova colorazione e l'esclusiva schermata di benvenuto "Earth Explorer" all'accensione, la confezione dell'edizione limitata contiene anche una serie di accessori, per cui il sovrapprezzo potrebbe non essere così significativo come sembra.

Insieme alla fotocamera, c'è l'obiettivo XCD 55 mm f/2,5 - un obiettivo da passeggio super nitido con una lunghezza focale equivalente a 43 mm per il pieno formato - una cinghia in omaggio, batterie aggiuntive e caricabatterie, oltre a un filtro UV Hasselblad (vedere gli accessori inclusi nell'immagine sottostante). In altre parole, tutta l'attrezzatura necessaria per uscire ed esplorare il territorio circostante.

L'insieme di questi elementi comporta un piccolo sovrapprezzo rispetto all'acquisto separato della fotocamera e dell'obiettivo originali, ma non di molto e, dopotutto, si tratta di un'edizione super-limitata e super-attraente.

Image 1 of 2 (Image credit: Hasselblad) (Image credit: Hasselblad)

Il suo sensore da 100 MP supera le fotocamere mirrorless full-frame dei professionisti - fidatevi, ho fatto i confronti. Adoro anche il suo design minimalista e rinfrescante, ulteriormente migliorato in questa nuova versione Tundra Brown.

Gli aspetti che deludono della Hasselblad sono la scarsa durata della batteria - per cui le batterie supplementari saranno utili - e la lentezza dell'autofocus. Inoltre, se siete appassionati di video, la X2D 100C non fa per voi perché è solo per le foto.

Tuttavia, se siete fotografi amanti dell'aperto, farete fatica a battere la qualità d'immagine della X2D 100C e il suo design, che è ancora più attraente in questa edizione esclusiva.

La Hasselblad X2D 100C Earth Edition è disponibile da subito, ma solo presso rivenditori selezionati, dato il numero estremamente limitato di esemplari.