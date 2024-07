Samsung Z Fold 6 et Z Flip 6 : des fuites importantes révèlent des mises à jour majeures

Les fuites concernant les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxy Z Flip 6 se multiplient, comme on pouvait s'y attendre étant donné que leur lancement est prévu pour la semaine prochaine. Les dernières fuites révèlent à peu près tout sur les téléphones - en supposant qu'elles soient exactes bien sûr - y compris quelques mises à jour intéressantes, et la promesse d'un cadeau gratuit si vous achetez en avance.

Tout d'abord, Evan Blass (via The Verge) a révélé la liste complète des caractéristiques des deux téléphones pliables. Les points forts sont le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 (comme prévu), et l'indice de protection IP48 - ce qui ferait de ces téléphones pliables les premiers à atteindre cette norme de protection contre la poussière et l'eau, les modèles précédents ayant l'indice IPX8, moins complet.

Par rapport au Galaxy Z Fold 5, le Z Fold 6 bénéficierait d'un écran principal plus lumineux, d'une autonomie de batterie légèrement supérieure et d'un écran de couverture un peu plus grand. Il sera également plus léger de 14 grammes, mais il n'y a apparemment aucun changement au niveau de la capacité de la batterie ou de la configuration de l'appareil photo.

En ce qui concerne le Z Flip 6, selon ces fuites, l'appareil photo principal passe à 50 Mpx (contre 12 Mpx sur le Galaxy Z Flip 5), tandis que la mémoire vive passe de 8 à 12 Go. Le Z Flip 6 serait également doté d'une batterie plus puissante, ce qui se traduirait par une autonomie accrue de trois heures lors de la lecture de vidéos.

Les fuites continuent concernant les Samsung Z Fold 6 et Z Flip 6

C'est loin d'être la seule fuite dont nous avons entendu parler ces dernières heures. Le leaker bien connu @MysteryLupin a posté des photos de ce qui semble être des charnières de modèles Galaxy Z Flip 6 - on y voit du bleu, du vert, du jaune et du gris, ce qui correspond aux fuites précédentes (bien que nous puissions voir d'autres couleurs que celles-ci).

Enfin, Roland Quandt, un autre informateur régulier, a laissé entendre que toute personne achetant le Galaxy Z Fold 6 ou le Galaxy Flip 6 recevra une paire d'écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro en cadeau, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agira d'une offre limitée dans le temps, ou si elle sera restreinte à certaines régions.

Nous nous attendons à ce que les Samsung Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds Pro 3 fassent leur apparition lors du même événement Unpacked que le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, et Samsung a confirmé que cet événement aura lieu le mercredi 10 juillet.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Outre les produits pliables et les écouteurs, nous devrions également voir la Samsung Galaxy Watch 7, la Samsung Galaxy Watch Ultra et une révélation complète de la Samsung Galaxy Ring. Tous ces produits ont fait l'objet de nombreuses fuites à l'avance, il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de surprises le jour de l'événement, mais ne manquez pas de suivre TechRadar pour une couverture complète.

Vous aimerez aussi