Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : des fuites laissent présager des améliorations importantes

Les téléphones pliables 2024 de Samsung, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, devraient être lancés aux alentours du mois de juillet - et de nouvelles fuites ont permis d'en savoir plus sur les améliorations qui pourraient accompagner le nouveau matériel.

Selon l'informateur @kro_roe (via SamMobile), le Z Fold 6 sera doté d'une technologie antireflet améliorée sur l'écran extérieur - probablement empruntée au Galaxy S24 Ultra et à sa protection Gorilla Glass Armor.

La fuite indique également un maximum de 16 Go de RAM pour le téléphone pliable de type livre - contre 12 Go sur le Samsung Galaxy Z Fold 5 - et des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. L'édition 2023 proposait les mêmes choix de stockage.

Quant à savoir si le téléphone sera doté d'un emplacement intégré pour le stylet S Pen, la décision n'a apparemment pas encore été prise. Ce n'était pas le cas la dernière fois, comme le montre notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5, mais des rumeurs ont laissé entendre qu'un emplacement serait intégré cette année.

Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : des améliorations importantes

Galaxy Z Flip 5 de Samsung (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Passons au Z Flip 6, et une fois de plus, nous sommes redevables à @kro_roe et SamMobile pour l'information : le flip pliable serait doté de 12 Go de RAM cette fois-ci, selon la région, contre 8 Go pour le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Les options de stockage sont indiquées comme 256 Go et 512 Go, correspondant au modèle 2023, et nous allons apparemment obtenir une plus grande autonomie de la batterie. Dans notre test du Samsung Galaxy Z Flip 5, nous avons constaté que le téléphone avait une autonomie d'environ 5,5 heures à l'écran.

Selon l'informateur, certaines versions de ce téléphone pliable seront équipées pour la première fois d'un processeur Exynos, tandis que l'écran de couverture sera mis à niveau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, correspondant à l'écran interne avec cette spécification particulière.

Nous avons déjà vu beaucoup de fuites et de rumeurs autour de ces deux téléphones, y compris des prédictions qu'ils seront lancés lors d'un événement Unpacked en juillet - très probablement aux côtés d'un tas d'autres gadgets Samsung, y compris le Samsung Galaxy Ring.