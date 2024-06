Samsung Galaxy Z Flip 6 : des fuites indiquent que l'appareil photo, la batterie et la puissance ont été améliorés

Il y a quelques jours à peine, nous avons vu une fuite détaillée des spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 6. Aujourd'hui, la même source revient avec une liste de spécifications quasi complète pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 – et cette fois, les spécifications fuitées semblent très prometteuses.

La fuite provient de SmartPrix et, contrairement au Samsung Galaxy Z Fold 6, qui présente peu de changements par rapport au Z Fold 5, le Samsung Galaxy Z Flip 6 bénéficierait de grandes améliorations au niveau de son chipset, de son appareil photo principal et de la capacité de sa batterie par rapport à son prédécesseur.

Le chipset serait apparemment un Snapdragon 8 Gen 3, une évolution générationnelle par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 du Samsung Galaxy Z Flip 5. Ce chipset se trouve également dans des appareils comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, et c'est ce que l'on s'attendait à voir dans ce téléphone.

Le Z Flip 6 est également répertorié avec un appareil photo principal de 50 MP, contre seulement 12 MP sur le Galaxy Z Flip 5, une spécification qui avait déjà été divulguée auparavant, ce qui donne une bonne chance qu'elle soit exacte.

Enfin, en termes d'améliorations substantielles, le Samsung Galaxy Z Flip 6 aurait apparemment une batterie de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh dans le Galaxy Z Flip 5. Cela aussi avait été divulgué précédemment.

En somme, tout cela devrait en faire une amélioration assez substantielle par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 5, ce qui est une bonne chose, car des fuites précédentes ont suggéré que le Galaxy Z Flip 6 pourrait coûter plus cher.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une mise à niveau du Galaxy Z Flip 6 incomplète

Cependant, bien que ces trois caractéristiques clés puissent être améliorées, le reste du téléphone semble très similaire à son prédécesseur. Selon SmartPrix, le Galaxy Z Flip 6 a un écran pliable de 6,7 pouces 1080 x 2640 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un écran de couverture de 3,4 pouces 720 x 748.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est également proposé en configurations de 256 Go et 512 Go, avec un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP, un appareil photo frontal de 10 MP, une charge de 25 W, et des dimensions de 85,1 x 71,9 x 14,9 mm lorsqu'il est plié, 165,1 x 71,9 x 6,9 mm lorsqu'il est déplié, et un poids de 187 g.

Tout cela est plus ou moins identique au Samsung Galaxy Z Flip 5, bien que le Z Flip 6 serait 0,2 mm plus fin lorsqu'il est plié.

Les seules autres différences répertoriées sont les couleurs, avec des nuances pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 incluant apparemment Mint, Silver Shadow, Yellow et Blue, des teintes que nous avons déjà entendues fuiter auparavant.

Si cette fuite est exacte, alors le Galaxy Z Flip 6 pourrait être une amélioration raisonnable par rapport à son prédécesseur, mais loin d'une refonte complète. Néanmoins, il semble certainement plus prometteur que le Samsung Galaxy Z Fold 6, qui, selon la même source, pourrait être plus puissant que le Samsung Galaxy Z Fold 5, et légèrement plus fin et plus léger, mais autrement essentiellement identique.

Tout cela est à prendre avec des pincettes, mais nous devrions bientôt en être sûrs, car des fuites suggèrent que les Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxy Z Flip 6 seront annoncés le 10 juillet.