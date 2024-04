Couleurs du Samsung Galaxy Z Flip 6 : toutes les nuances annoncées

Des mises à jour et modifications nombreuses sont attendues pour le Samsung Galaxy Z Flip 6, incluant une batterie plus grande, plus de puissance et des caméras améliorées. Mais l'un des changements les plus immédiatement perceptibles pourrait être les couleurs disponibles pour le téléphone.

Bien qu'on ne sache pas encore avec certitude quelles seront les couleurs disponibles pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 (et il est probable qu'on ne le sache pas avant son lancement, probablement en juillet), des fuites nous ont donné une idée de certaines possibilités. Vous trouverez ces informations ci-dessous, suivies de spéculations sur d'autres teintes que l'on pourrait voir.

Cet article sera également mis à jour dès qu'il y aura des nouvelles supplémentaires sur les couleurs du Samsung Galaxy Z Flip 6, donc revenez bientôt.

Bleu Clair

Un Samsung Galaxy Z Flip 4 en bleu (Image credit: Samsung)

Notre principale source d'informations sur les couleurs jusqu'à présent est l'informateur Ross Young, qui a listé quatre teintes dans lesquelles le Samsung Galaxy Z Flip 6 serait apparemment disponible, et le Bleu Clair en fait partie.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est disponible en bleu mais pas en bleu clair, cela pourrait donc être une nouvelle teinte cette année, bien que le Samsung Galaxy Z Flip 4 soit disponible dans une nuance de bleu assez pâle (illustrée ci-dessus) qui pourrait être similaire.

Vert Clair / Menthe

Une fuite de rendu du Samsung Galaxy Z Flip 6 en couleur Menthe (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Ross Young prétend également que le Samsung Galaxy Z Flip 6 sera disponible en Vert Clair, et grâce à SmartPrix, nous avons vu des images fuitées du Samsung Galaxy Z Flip 6 dans une nuance de Menthe, qui est elle-même un vert clair. Il y a donc de bonnes chances que ces deux couleurs soient identiques.

Vous pouvez voir un rendu fuité du téléphone en Menthe ci-dessus, et c'est une couleur que vous pouvez également obtenir pour le Samsung Galaxy Z Flip 5, donc elle n'est pas nouvelle.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Argent

Un Samsung Galaxy Z Flip 5 en gris (Image credit: Samsung)

L'Argent est une autre teinte mentionnée par Ross Young, et c'est une couleur que vous ne pouvez pas obtenir pour le Samsung Galaxy Z Flip 5, l'option la plus proche étant le Gris. Vous pouvez voir ce Gris ci-dessus, mais attendez-vous à ce que l'argent soit plus clair et plus brillant.

L'argent est une teinte commune pour les smartphones donc c'est un choix évident et probable ici, et il est sûr de se révéler populaire parmi les acheteurs.

Jaune

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 en jaune (Image credit: Samsung)

Le jaune est la dernière teinte évoquée par Ross Young, et c'est une couleur que vous pouvez également obtenir pour le Samsung Galaxy Z Flip 5, comme vous pouvez le voir ci-dessus – bien qu'il soit possible que le jaune de cette année soit différent.

Il convient également de noter que dans le cas du Z Flip 5, cette teinte vive et éclatante est une exclusivité de Samsung.com, donc il reste à voir si cela sera également vrai pour le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Lavande

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Une dernière teinte fuitée est le lavande, que nous avons vue dans des rendus du Samsung Galaxy Z Flip 6. Le Lavande est une couleur que vous pouvez également obtenir pour le Samsung Galaxy Z Flip 5, bien qu'elle ait apparemment une finition légèrement plus sobre cette fois.

Cette nuance discrète pourrait être un excellent choix pour quiconque souhaite une touche de couleur sans la luminosité accrocheuse que la teinte jaune supposée pourrait apporter.

Autres couleurs possibles

Bien que les teintes ci-dessus soient les seules qui ont jusqu'à présent été évoquées, il y a de bonnes chances que le Samsung Galaxy Z Flip 6 soit disponible dans d'autres couleurs également. Après tout, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est vendu en huit teintes – bien que quatre soient exclusives à Samsung.com. C'est une tactique typique de Samsung, donc on peut s'attendre à quelque chose de similaire cette année.

Pour référence, le Galaxy Z Flip 5 est disponible en Menthe, Graphite, Crème, Lavande, Gris, Bleu, Vert et Jaune.

Le Jaune, le Lavande et la Menthe ont déjà été fuités, tout comme une variante de Bleu, mais cela laisse encore Graphite, Crème, Gris et Vert comme options possibles. Bien qu'il y ait toutes les chances que nous voyions des couleurs différentes de l'année dernière à la place.

Vous pourriez aussi aimer