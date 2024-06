Samsung Galaxy Z Fold 6 : une importante fuite suggère que le téléphone n'est qu'une petite mise à jour

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait bien être l'une des plus grandes déceptions de l'année en matière de smartphones, car la plupart des fuites suggèrent qu'il ne s'agira pas d'une grande amélioration par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 5, et la dernière fuite le montre très clairement.

SmartPrix a obtenu une liste presque complète des caractéristiques du téléphone. On ne sait pas exactement d'où le site a obtenu cette liste, mais les images de la liste de spécifications ressemblent à des documents officiels de Samsung dans la façon dont tout est présenté.

Nous pouvons voir que très peu de choses changent, la principale mise à jour étant simplement un nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3. Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est également listé comme étant légèrement plus léger (239g au lieu de 253g), et légèrement plus fin, avec 153,5 x 68,1 x 12,1mm lorsqu'il est plié et 153,5 x 132,6 x 5,6mm lorsqu'il est déplié, au lieu des 154,9 x 67,1 x 13,4mm et 154,9 x 129,9 x 6,1mm du Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 6 similaire ou identique à son prédécesseur

Mais ce sont là les seuls changements notables. L'écran principal est indiqué comme ayant la même taille et à peu près la même résolution, soit 7,6 pouces et 1 856 x 2 160, et l'écran de couverture est indiqué comme étant seulement 0,1 pouce plus grand que celui du Z Fold 5, soit 6,3 pouces et 986 x 2 376. Les deux écrans sont également listés comme étant des écrans Dynamic AMOLED 2X avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La mémoire et le stockage sont identiques à ceux de l'année dernière, avec 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Les caractéristiques de l'appareil photo sont également identiques, avec un appareil principal de 50 Mpx f/1,8, un ultra-large de 12 Mpx f/2,2 et un téléobjectif de 10 Mpx f/2,4 (avec un zoom optique 3x) au dos de l'appareil.

On retrouve également la même caméra selfie de 10MP f/2.2 pour l'écran de couverture et la même caméra de 4MP f/1.8 sous l'écran pour l'écran pliable.

La capacité de la batterie est également la même, à 4 400 mAh, et grâce au leaker @UniverseIce, nous avons quelques images d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 factice, qui montrent également qu'il est très similaire au modèle actuel, bien qu'avec une forme plus angulaire et une charnière peut-être légèrement plus petite.

Samsung Fold6 Dummy pic.twitter.com/fwtLyXyG3iJune 14, 2024

Tout cela, et selon une récente fuite de prix du Samsung Galaxy Z Fold 6, il pourrait coûter environs 100 € de plus que le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Cela pourrait en faire un produit difficile à vendre dans un segment du marché des smartphones de plus en plus concurrentiel, et Samsung ne peut pas se reposer longtemps sur sa marque. Mais bien sûr, il ne s'agit que de fuites, et le téléphone réel pourrait être meilleur que ce qui est suggéré, bien que cela corresponde en grande partie aux fuites précédentes.

Quoi qu'il en soit, le Z Fold 6 semble être plus léger, plus fin et plus puissant que le Samsung Galaxy Z Fold 5. Son écran de couverture serait également légèrement plus large, ce qui devrait le rendre plus confortable à utiliser, et il est certain qu'il sera rempli de fonctionnalités Galaxy AI - avec probablement une promesse de mise à jour tous les sept ans.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 ne sera donc probablement pas un mauvais téléphone, loin de là, mais il pourrait bien être presque le même que le Samsung Galaxy Z Fold 5. Nous devrions en avoir le cœur net bientôt, car des fuites suggèrent que le Galaxy Z Fold 6 pourrait débarquer le 10 juillet, aux côtés du Samsung Galaxy Z Flip 6 et du Samsung Galaxy Ring.