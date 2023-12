Samsung Galaxy S24 : des fuites récentes laissent entrevoir un prix, des caractéristiques et une date de lancement possibles

Alors que l'année touche à sa fin, les fuites concernant le Samsung Galaxy S24 ne montrent aucune limite. Les fuites les plus récentes couvrent la plupart des informations clés sur ces smartphones Android : le prix, les spécifications et la date à laquelle nous pouvons nous attendre à les voir.

Tout d'abord, nous avons une infographie postée par @WigettaGaming (via SamMobile) qui prétend montrer toutes les spécifications des trois téléphones Galaxy S24 : l'édition standard de 6,2 pouces, le modèle 6,7 pouces Plus et l'édition Ultra de 6,8 pouces.

Beaucoup de ces caractéristiques ont déjà fait l'objet de fuites, mais en ce qui concerne les processeurs Qualcomm et Samsung, il semble que seul le Galaxy S24 standard, en dehors des États-Unis et du Canada, sera équipé du processeur Exynos 2400. Les options de stockage vont jusqu'à 1 To (sur le Samsung Galaxy S24 Ultra), avec 8 Go de RAM sur le modèle de base et 12 Go sur les deux autres.

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur les caméras arrière de l'édition Ultra : cette fuite confirme apparemment une configuration à quatre lentilles, avec une caméra principale de 200MP, une caméra téléobjectif de 50MP avec zoom optique 5x, une caméra téléobjectif de 10MP avec zoom optique 3x, et une caméra ultra-large de 12MP.

Galaxy S24 Infographic with all the specsGalaxy S24 Infografía con todas las specsEnjoy :) pic.twitter.com/JBmvYwNB2LDecember 26, 2023 See more

Couleurs et prix de la gamme Samsung Galaxy S24

Nous avons également un nouvel aperçu des couleurs du Samsung Galaxy S24 : Noir Titane, Gris Titane, Violet Titane et Jaune Titane pour le modèle Ultra, et Noir Oynx, Gris Marbre, Violet Cobalt et Jaune Ambre pour les deux autres combinés. Ces noms correspondent assez bien aux rumeurs précédentes.

Cette infographie confirme également les fuites que nous avons déjà vues à propos d'une date de lancement le 17 janvier 2024 et de fonctionnalités spécifiques à l'IA - même si, pour le moment, on ne sait pas exactement quelles sont ces fonctionnalités d'IA ou comment elles seront comparées à celles du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro.

Dans une fuite séparée de GalaxyClub (via Phandroid), nous avons quelques informations sur les prix : 899 € / 959 € pour le Galaxy S24 de 128 Go / 256 Go, 1149 € / 1269 € pour le Galaxy S24 Plus de 256 Go / 512 Go, et 1449 € / 1569 € / 1809 € pour le Galaxy S24 Ultra de 256 Go / 512 Go / 1 To.

Les modèles standard et Plus pourraient donc être légèrement moins chers, et le modèle Ultra légèrement plus cher cette année - et gardez à l'esprit que le téléphone Plus et le modèle Ultra le moins cher devraient, selon les rumeurs, bénéficier d'une augmentation de la mémoire vive.