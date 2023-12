Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être doté d'un bien meilleur appareil photo que prévu

Parmi les nombreuses rumeurs entourant le Samsung Galaxy S24 Ultra, l'une des plus inquiétantes était l'affirmation selon laquelle il remplacerait l'appareil photo à zoom optique 10x de son prédécesseur par un appareil photo 5x. Mais la dernière fuite en date suggère que c'est en fait le téléobjectif 3x du Samsung Galaxy S23 Ultra qui sera remplacé.

Selon un rapport du site sud-coréen The Elec (via @Tech_Reve), le Samsung Galaxy S24 Ultra sera lancé avec un appareil photo principal de 200 Mpx, un appareil photo ultra-large de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 10x et un autre de 50 Mpx avec zoom optique 5x, ainsi qu'une caméra frontale de 12 Mpx.

Ces caractéristiques sont les mêmes que celles du Galaxy S23 Ultra, à l'exception de l'appareil photo de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, qui remplacerait un appareil photo de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Mais ce n'est peut-être pas le cas. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs fuites précédentes ont suggéré que le Samsung Galaxy S24 Ultra aurait un zoom 5x de 50MP et un zoom 3x de 10MP, sans qu'un zoom 10x ne soit proposé. Nous prenons donc cette nouvelle affirmation avec des pincettes.

Cette nouvelle configuration serait pourtant de loin préférable, car le zoom optique 10x de la gamme Ultra est l'un de ses principaux arguments de vente, et l'un des principaux moyens par lesquels il se distingue des autres téléphones haut de gamme.

La question de savoir s'il est préférable de remplacer un zoom 3x par un zoom 5x plutôt que de s'en tenir au 3x est plus discutable, car le 3x peut être une longueur focale utile pour les portraits. Mais le passage de 10 Mpx à 50 Mpx serait certainement souhaitable.

Le même Samsung qu'avant

Le même rapport mentionne également les caractéristiques de l'appareil photo du Samsung Galaxy S24 et du Samsung Galaxy S24 Plus, mais elles sont identiques à celles du Samsung Galaxy S23 et du Samsung Galaxy S23 Plus.

Plus précisément, ces deux téléphones seraient dotés d'un appareil photo principal de 50 Mpx, d'un ultra-large de 12 Mpx et d'un téléobjectif de 10 Mpx (offrant probablement un zoom optique 3x, bien que cela ne soit pas précisé ici). Il n'est pas non plus fait mention des caractéristiques de la caméra selfie de ces téléphones, mais elle est probablement de 12 Mpx d'après les rapports précédents, ce qui correspondrait aux modèles actuels.

Si tout cela se confirme, il n'y aura probablement pas beaucoup, voire pas du tout, d'améliorations matérielles de l'appareil photo pour les modèles standard et Plus. En revanche, nous pourrions bien voir des améliorations logicielles, et même des fonctions d'intelligence artificielle, le logiciel du Samsung Galaxy S24 ayant fait l'objet d'une fuite, avec une multitude de modes et d'outils d'intelligence artificielle.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, quant à lui, pourrait bien bénéficier de mises à jour matérielles de l'appareil photo, ou du moins de changements, et si cette dernière fuite est exacte, les modifications seront soit positives, soit neutres, au lieu d'un déclassement comme cela a été rapporté précédemment.

Ces trois téléphones seront probablement commercialisés en janvier, nous devrions donc connaître bientôt leurs caractéristiques exactes, et savoir s'ils ont ce qu'il faut pour se classer parmi les meilleurs téléphones avec appareil photo.