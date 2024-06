Galaxy S25 Ultra : un nouveau capteur photographique puissant de 200 mégapixels dévoilé par Samsung

Il est peu probable que le Samsung Galaxy S25 soit dévoilé avant janvier 2025, mais en attendant, Samsung a dévoilé un trio de nouveaux objectifs pour appareils photo mobiles - dont l'un, un appareil photo phare de 200 Mpx, pourrait bien trouver sa place dans la série Galaxy S25 l'année prochaine.

Annoncée par le biais d'un communiqué de presse, la série de capteurs est menée par l'ISOCELL HP9. Il offre une résolution de 200 Mpx, une sensibilité à la lumière améliorée de 12 % et un contraste autofocus amélioré de 10 % par rapport à son prédécesseur immédiat dans la gamme de Samsung. Il ne s'agit cependant pas d'un appareil photo entièrement nouveau, puisqu'il a déjà été utilisé dans le Vivo X100 Ultra.

Le capteur lui-même est doté d'un zoom optique 4x, ce qui lui permet d'atteindre un niveau de zoom de 12x lorsqu'il est associé à un autre module de téléobjectif 3x. Pour rappel, les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus offrent un zoom optique 3x, tandis que le Galaxy S24 Ultra le porte à 5x.

Etant donné que le Galaxy S24 Ultra est déjà équipé d'un ancien appareil photo de 200MP dans le cadre de sa configuration à quatre lentilles, nous soupçonnons que l'ISOCELL HP9 se dirige vers le Galaxy S25 Ultra. Cela correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles le Galaxy S25 Ultra recevrait un nouveau capteur qui n'augmenterait pas le nombre de mégapixels mais améliorerait la sensibilité à la lumière.

Samsung Galaxy S25 : des améliorations mineures sont en cours

Les nouveaux capteurs de l'appareil photo de Samsung (Image credit: Samsung)

Cette nouvelle présentation de Samsung comprend également l'ISOCELL JN5 de 50MP et l'ISOCELL GNJ de 50MP. La taille du capteur et le nombre de mégapixels de ce deuxième appareil photo correspondent étroitement à ce que nous avons vu dans le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Plus, de sorte qu'il pourrait bien s'agir de l'appareil photo principal des nouveaux modèles qui arriveront en 2025.

Samsung promet moins d'artefacts dans les photos et les vidéos grâce à ce capteur amélioré, une capture plus précise des couleurs et une meilleure préservation des détails. Il est également moins gourmand en énergie que les capteurs précédents, ce qui améliorera l'autonomie de la batterie.

Tout porte à croire que la gamme Galaxy 25 bénéficiera de mises à jour relativement mineures de l'appareil photo l'année prochaine, mais ces nouveaux objectifs - s'ils sont utilisés - devraient contribuer à améliorer la qualité de la capture. Bien entendu, le Galaxy S25 n'est pas du tout mentionné dans le communiqué de presse.

En attendant 2025, TechRadar couvrira le prochain Galaxy Unpacked de Samsung depuis le sol, le mercredi 10 juillet. Les produits présentés devraient inclure les Galaxy Z Fold 6 et les Galaxy Z Flip 6 pliables.

