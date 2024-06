La caméra de l'iPhone 16 Pro et Pro Max modifiée selon une nouvelle fuite de schéma

Nous ne nous attendons pas à voir d'énormes changements en termes de design lorsque l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront commercialisés (très probablement en septembre), mais une nouvelle fuite fait état d'une modification du design du boîtier de l'appareil photo à l'arrière des combinés.

Cette information provient de l'habituel pourvoyeur de fuites @UniverseIce, et se présente sous la forme d'un dessin schématique qui montre « une hauteur surélevée de 3,9 mm » pour l'unité de la caméra. On ne sait pas exactement quel est l'équivalent sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais il est apparemment de plus en plus grand.

The camera module of iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max has a raised height of 3.9mm pic.twitter.com/XynBc8JV8NJune 8, 2024

En d'autres termes, les nouveaux téléphones pourraient être encore plus inclinés lorsque vous les posez à plat et face vers le haut sur une surface - même si, pour être honnête, il est peu probable que la différence soit perceptible à moins que vous ne la recherchiez vraiment.

Espérons que l'augmentation de la hauteur, s'il s'agit bien de cela, permettra d'intégrer davantage de technologie de caméra. Des rumeurs font état d'une amélioration des capteurs de la caméra principale et de la caméra ultra-large, cette dernière passant apparemment de 12 à 48 mégapixels.

L'importance des millimètres pour Apple

La bosse de l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Ces téléphones devant faire leurs débuts en septembre, aux côtés de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus standard, nous avons maintenant entendu beaucoup de fuites et de spéculations sur ce qu'Apple pourrait avoir en réserve cette année.

En plus d'un appareil photo plus grand, l'écran de l'iPhone 16 Pro Max devrait, selon les rumeurs, être plus grand : il passerait de 6,7 pouces à 6,9 pouces. Toutefois, cela ne devrait pas trop affecter les dimensions globales du smartphone.

En effet, l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro auraient les bordures les plus fines jamais vues sur un téléphone. Cela signifie que les écrans pourraient s'agrandir sans que la taille réelle des smartphones ne s'accroisse.

D'après les fuites précédentes, il pourrait n'y avoir que quelques millimètres d'écart entre les iPhones 2024 et les modèles 2023 qu'ils remplacent. Tout devrait être révélé plus tard dans l'année, mais nous devons d'abord garder un œil sur la présentation des logiciels d'Apple lors de la WWDC 2024.