Le Google Pixel 9 pourrait être livré avec un boost de stockage surprise

Nous sommes maintenant à quelques heures du lancement de la série Google Pixel 9, et les fuites se poursuivent - avec la dernière pointant vers une offre plutôt alléchante de l'opérateur qui doublera la quantité de stockage du téléphone.

Comme repéré par l'informateur Roland Quandt, sur une page de termes et conditions qui semble avoir été mise en place tôt, l'opérateur de réseau britannique Vodafone proposera une offre de doublement de votre stockage gratuitement sur les téléphones Pixel 9 pour une durée limitée.

Cela signifie que la version 256 Go est vendue au prix de la version 128 Go, la version 512 Go au prix de la version 256 Go, et ainsi de suite. Cela s'applique apparemment au Pixel 9, au Pixel 9 Pro, au Pixel 9 Pro XL et au Pixel 9 Pro Fold.

Alors que ceux d'entre nous qui ne sont pas au Royaume-Uni et sur le réseau Vodafone ne devraient peut-être pas s'emballer, il y a au moins une chance que ces offres apparaissent sur d'autres opérateurs dans d'autres pays - vous donnant plus de Pixel pour votre argent.

Vodafone UK Google Pixel 9 launch offer: twice the storage!https://t.co/kTXDujFVa9 pic.twitter.com/IqnWQQ3ru5August 9, 2024

Cette même fuite révèle également que le Google Pixel Pro XL va être livré avec jusqu'à 1 To de stockage à l'intérieur, quelque chose que nous avons entendu dans les rumeurs précédentes aussi. Il semble que le Pixel 9 atteindra 256 Go et les deux autres téléphones du quatuor 512 Go.

La révélation de ces appareils (et de la Pixel Watch 3) étant prévue pour le mardi 13 août, il n'y a plus grand-chose qui n'ait pas fuité à propos des appareils - des spécifications internes aux couleurs dans lesquelles nous pouvons nous attendre à les voir.

Nous avons écrit sur tout ce que vous pouvez attendre du lancement du Pixel 9, et il est possible que nous obtenions des nouvelles sur Android 15 et très probablement plus de fonctionnalités Gemini AI lors du grand événement de présentation demain.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Vous pouvez suivre l'événement sur TechRadar, et il y aura également un livestream (en anglais) à regarder. Tout commencera à 19h (heure de Paris). Si vous pensez être tenté par un achat, vous devrez peut-être payer un peu plus que l'année dernière.

Vous aimerez aussi