Android 14 pourrait résoudre les problèmes de surchauffe des Pixel 6 et Pixel 7

Si votre Google Pixel 6 ou Google Pixel 7 se met parfois à surchauffer, vous pourriez bien avoir enfin une solution. En effet, des utilisateurs signalent que ces problèmes de surchauffe sont en train d'être résolus avec le déploiement de la nouvelle mise à jour logicielle d'Android 14.

Selon des threads sur Reddit (via Android Police), les téléphones de Google ayant précédé le Pixel 8 ont une température de fonctionnement globalement moins élevée et une durée de vie de la batterie plus longue. Ceci étant probablement dû au fait que le processeur n'est plus aussi fortement sollicité.

Les rapports faisant état de températures élevées sur les téléphones Pixel de 2021 et 2022 ont été assez répandus, et il est de notoriété publique que les puces Tensor G1 et Tensor G2 à l'intérieur de ces combinés ont tendance à pousser les capacités thermiques à la limite. Mais il semblerait qu'Android 14 ait appliqué les ajustements et optimisations nécessaires pour que tout redevienne le plus normal possible.

Vos Pixel 6 et Pixel 7 comme neufs

Google n'a pas spécifiquement mentionné un correctif de surchauffe pour les téléphones plus anciens dans Android 14, nous ne pouvons donc que spéculer sur ce qui se passe. Comme le note Android Police, il est possible que le logiciel empêche les processeurs de fonctionner aussi rapidement.

Même si cela aurait un impact sur les performances, il pourrait être trop faible pour être remarqué dans la plupart des scénarios. En ce qui concerne les téléphones portables les plus récents, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro utilisent la puce Tensor G3, et il n'a pour le moment pas éte remarqué de problèmes de surchauffe lors des premiers essais.

"Je suis stupéfait de voir à quel point mon téléphone est plus froid", a écrit un Redditor possédant un Pixel 7, tandis qu'un propriétaire d'un Google Pixel 6a a déclaré que c'était comme avoir "un nouveau téléphone" depuis la mise à jour logicielle. Dans les commentaires en dessous, certains utilisateurs disent avoir eu des expériences similaires, mais cela ne semble pas avoir fonctionné pour tous les utilisateurs.

Si vous utilisez un téléphone Pixel lancé ces deux dernières années, il vaut certainement la peine de le mettre à jour vers Android 14. Google n'est bien sûr pas le seul fabricant à connaître des problèmes de surchauffe. Apple est également confronté à ce problème. Ils ont d'ailleurs entrepris de résoudre le problème avec la dernière mise à jour d'iOS 17.