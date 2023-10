iOS 17, la dernière mise à jour d'Apple, peut résoudre le problème de surchauffe de l'iPhone 15

Si vous possédez un iPhone 15, il se pourrait bien que vous ayez besoin d'une mise à jour vers la dernière version d'iOS.

En effet, iOS 17.0.3 corrigerait un problème de surchauffe généralisé des nouveaux iPhones. Apple explique que la mise à jour corrige "un problème pouvant entraîner un fonctionnement plus chaud que prévu de l'iPhone", tout en apportant deux mises à jour de sécurité critiques. Les tests effectués par Jason Hiner de ZDNet ont révélé que la mise à jour abaisse la température de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max de 6,9 degrés lorsqu'ils fonctionnent au plus chaud.

Hiner a utilisé une caméra thermique pour noter que son iPhone 15 Pro Max a atteint 41,2 degrés Celsius lors d'une charge rapide sur un chargeur de 35W. Cependant, lorsque la mise à jour iOS 17.0.3 a été appliquée, Hiner a constaté que l'iPhone 15 Pro Max atteignait une température maximale de 34,3 degrés Celsius.

Heureusement, quelles que soient les mesures prises par Apple pour réduire la surchauffe, Hiner n'a constaté aucun effet sur les performances du téléphone. Il semblerait donc que le problème initial de surchauffe ait été résolu par cette mise à jour.

Cela fait bien entendu penser aux récentes découvertes similaires concernant Android 14, qui pourrait également résoudre les problèmes de surchauffe des Pixel 6 et Pixel 7.

Mettez votre iPhone à jour

La logique veut que vous appliquiez les dernières mises à jour logicielles à votre smartphone au moment où le système d'exploitation sort sa dernière version. En général, les mises à jour qui sont diffusées ont tendance à être des correctifs et des patches de sécurité, ainsi que des ajustements des paramètres de performance, plutôt que des changements de fonctionnalités importants qui pourraient avoir des conséquences inattendues.

Nous vous conseillons donc de configurer votre iPhone pour qu'il se mette à jour automatiquement et, lorsqu'une mise à jour est signalée, de veiller à l'installer en temps voulu plutôt que de la remettre à plus tard.

En ce qui concerne les bêtas, c'est une autre histoire. Nous vous déconseillons d'installer une version bêta d'un système d'exploitation iOS ou Android sur votre smartphone principal. De par leur nature même, les versions bêta sont davantage des bancs d'essai pour les fonctionnalités et les mises à jour, et ne garantissent donc pas l'expérience la plus stable ou la plus sûre.

Les mises à jour automatiques dans iOS sont généralement activées par défaut, mais si votre iPhone tarde à les recevoir, rendez-vous dans l'application Réglages, faites défiler vers le bas jusqu'à l'option "Général", puis "Mise à jour du logiciel". À partir de là, votre iPhone recherchera la dernière mise à jour et vous invitera à la télécharger et à l'installer si nécessaire.