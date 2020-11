Nvidia diffuse une bande-annonce de Fortnite, avec option ray tracing - et c'est bizarrement stupéfiant

Si le plus célèbre des jeux de type Battle Royale dépasse maintenant les 350 millions de joueurs, on ne peut pas dire que Fortnite rassemble de par une direction artistique constamment en évolution. Le game-design du titre le plus prolifique d’Epic Games est souvent critiqué pour son game-design léger et caricatural, sans véritables enjeux logiciels et même matériels. Les mauvaises langues devront revenir sur leurs propos, après avoir visionné ce trailer de Nvidia - mettant en avant la prise en charge du ray tracing au sein du jeu en ligne. Une option ajoutée depuis peu, à la surprise de tous.

Hitch a ride on the RTX Battle Bus! 🚌☀️Experience Fortnite in a new light with NVIDIA ray traced shadows, global illumination and ambient occlusion. Learn more about RTX, DLSS, and NVIDIA Reflex in Fortnite: https://t.co/EaARGIARxS pic.twitter.com/6We2hi9tFzNovember 2, 2020

La vidéo établit un comparatif avant / après cette mise à niveau, et force est de reconnaître que nous tenons ici une mini-révolution. Le ray tracing ajoute des effets d’occlusion ambiante, avec une illumination impressionnante des zones de jeu. Les détails des personnages et des bâtiments sont sublimés également par le support du DLSS 2.0. Tandis que le reflet de l’eau fait l’objet d’un lifting visuel et présente désormais un réalisme révolutionnaire - avec des mouvements d’oscillation en temps réel.

Une option esthétique au service de tous les jeux

Au moment de la publication de cet article, il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui ont confirmé la prise en charge du ray tracing, mais la popularité stupéfiante de Fortnite en fait un ambassadeur de premier ordre pour Nvidia. Cette démo se montre, par ailleurs, de très bon augure pour l'avenir des jeux PC, quels que soient leur qualité artistique ou leurs genres. Cela prouve qu’il ne sera pas forcément nécessaire de s’appeler Cyberpunk 2077 pour bénéficier de cette technologie et happer nos rétines.

Dans l'ensemble, la refonte graphique de Fortnite, via le ray tracing, apporte ici une agréable « étincelle » à ce qui était déjà un jeu visuellement intéressant. Tous les fortniters espérant profiter de cette mise à niveau devront se ruer sur les nouvelles cartes Nvidia RTX série 3000. Et c’est aujourd’hui bien plus complexe que d’enchaîner les TOP 1.

Via GamesRadar