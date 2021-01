Une nouvelle console Nintendo Switch rouge et bleue arrive très bientôt

Nintendo vient de dévoiler une nouvelle variante de sa console Nintendo Switch appelée Mario Red and Blue Edition - et cette dernière est probablement la plus belle déclinaison du support de jeu, depuis sa création en 2017.

Cette édition spéciale sera disponible chez certains détaillants à partir du 12 février, au prix de vente conseillé de 329 €. Bien qu'aucun jeu ne soit inclus, vous recevrez une housse de transport pratique pour protéger votre console lors de vos déplacements.

Pour la première fois, la console moderne de Nintendo est déployée dans un tout autre coloris : le rouge. Couleur que partagera la station d’accueil, tandis que les supports ainsi que le chargeur des Joy-Cons apparaîtront en bleu.

Image 1 sur 3 (Image credit: Nintendo) Image 2 sur 3 (Image credit: Nintendo) Image 3 sur 3 (Image credit: Nintendo)

C'est une nouvelle édition spéciale attrayante de la collection Nintendo Switch, qui rejoint les versions plus soft associées aux univers d’Animal Crossing: New Horizons et de Fortnite - deux éditions ultra-populaires pendant le Black Friday 2020.

Encore et toujours Mario

La nouvelle console s'inscrit dans le cadre du 35e anniversaire de Super Mario Bros, déjà célébré l’an dernier via le lancement de Super Mario 3D All-Stars. Une collection de jeux iconiques qui comprend Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Attention toutefois : cette proposition disparaitra du Nintendo eShop le 31 mars prochain.

La sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, une réédition du jeu Wii U incluant du contenu supplémentaire, poursuit cette fête d'anniversaire consacrée au célèbre plombier. Vous pouvez visionner une bande-annonce de ce « nouveau » titre ci-dessous. Le hit débarquera sur Nintendo Switch le 12 février également. Curieux donc que Nintendo n’est pas opté pour un bundle Mario - et dommage pour les plus grands fans de la franchise.

La Nintendo Switch est toujours la console de jeux la plus populaire en France, et avec de futurs lancements tels que Breath of the Wild 2 et Metroid Prime 4, l’année 2021 devrait se révéler tout aussi prolifique pour le géant du divertissement.

Verrons-nous pour autant une Nintendo Switch 2 illuminer Noël, maintenant que la PS5 et la Xbox Series X occupent le marché ? La société japonaise s’avère plutôt douée pour garder ses innovations secrètes jusqu’à la fin, mais nous restons à l'affût du moindre détail.