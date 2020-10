Spider-Man Miles Morales : date de sortie, bande-annonce, histoire et gameplay

Ovationné après la sortie de Marvel’s Spider-Man sur PS4 il y a deux ans, le studio Insomniac Games nous offre Spider-Man: Miles Morales toujours sur la console PlayStation actuelle - mais aussi sur PS5, dont il sera l’un des premiers jeux. Bien qu'il s'agisse davantage d'un spin-off que d'une suite à part entière, avec une campagne solo sans doute de moindre envergure, c'est avant tout l'une des rares exclusivités de la machine next-gen de Sony. Et donc un argument commercial considérable pour cette dernière.

Nous connaissons désormais la date de sortie de la PS5 (le 12 novembre dans quelques pays privilégiés comme les Etats-Unis ou la Corée du Sud, et le 19 novembre partout ailleurs). Et la console est bien décidée à faire du super-héros Marvel son premier porte-drapeau. Car, en plus de Spider-Man: Miles Morales, le catalogue PS5 devrait accueillir une « Ultimate Edition » intégrant également Marvel’s Spider-Man dès le jour du lancement. Il s’agira d’une version remasterisée conçue pour sublimer les performances graphiques de la nouvelle PlayStation.

Avec une résolution 4K et un mode haute performance qui permettra au jeu de tourner à 60 images par seconde - ainsi que la promesse d’un gameplay reposant sur le retour haptique de la DualSense - Spider-Man: Miles Morales est bien parti pour tenir ce rôle représentatif à merveille. Dans le pire des cas, il devrait ravir les fans du film Spider-Man: New Generation et de l’univers Marvel en général.

Vous voulez en savoir plus ? Voici tout ce que nous savons sur Spider-Man: Miles Morales - y compris la date de sortie, les différentes bandes annonces, le prix probable, la trame et les personnages susceptibles d'apparaître dans le jeu.

Spider-Man: Miles Morales en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Un spin-off de Marvel’s Spider-Man (2018), édité par Insomniac games

Un spin-off de Marvel’s Spider-Man (2018), édité par Insomniac games Qui est Miles Morales ? Miles Morales est l'un des nombreux personnages Marvel à revêtir le costume de Spider-Man. Il s'agit d'un adolescent afro-latino qui a été mordu par une araignée radioactive, en retour de quoi il hérite d’un super-sens, d’une grande agilité et de la capacité à lancer des toiles résistantes.

Miles Morales est l'un des nombreux personnages Marvel à revêtir le costume de Spider-Man. Il s'agit d'un adolescent afro-latino qui a été mordu par une araignée radioactive, en retour de quoi il hérite d’un super-sens, d’une grande agilité et de la capacité à lancer des toiles résistantes. Quand le jeu sortira-t-il ? Le 12 novembre 2020

(Image credit: Sony)

Spider-Man: Miles Morales sortira le jour du lancement de la PS5, dont nous savons maintenant qu'il aura lieu le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud - et le 19 novembre partout ailleurs (y compris en France).

Une « Ultimate Edition » associera Spider-Man : Miles Morales à Marvel’s Spider-Man, premier jeu d’Insomniac Games (ici remasterisé pour la PS5) qui introduit le personnage de Miles dans la chronologie. Si vous souhaitez découvrir les origines de son pouvoir, vous pourrez vous ruer dessus, dès le 12/19 novembre.

A noter qu’une version PS4 de Spider-Man: Miles Morales sera accessible à la même date. En France, les détenteurs d'une PS4 découvriront donc ce nouveau titre avant les futurs acheteurs de la PS5.

Bande-annonce et vidéos de Spider-Man: Miles Morales

La dernière bande-annonce de Spider-Man: Miles Morales a été dévoilée le 16 septembre 2020, lors du showcase PS5. Nous y apercevons quelques éléments du gameplay, émulés depuis un PC. Si vous avez déjà joué à Marvel’s Spider-Man sur PS4, ce nouveau titre devrait vous paraître on ne peut plus familier - avec des phases de combat, d’exploration et de sauvetage similaires. Mais aussi des antagonistes inédits et une direction artistique époustouflante. New-York n’a jamais été aussi belle !

Avant cette vidéo complète, nous avions eu droit à un teaser accrocheur révélant Miles en action et nous laissant nous interroger sur les innovations apportées au gameplay.

Cet extrait a été suivi d'un making-of, narré par les développeurs d'Insomniac Games introduisant, entre-autres, l’usage de la « bio-invisibilité », une nouvelle capacité incluse dans le jeu.

Prix de Spider-Man: Miles Morales

(Image credit: Insomniac Games)

L’édition standard de Spider-Man: Miles Morales sera vendue 59,99 € dès le 12 novembre. Bien qu’il soit déjà possible de la précommander depuis le PlayStation Store. Cette édition est disponible sur PS5 et sur PS4.

L’édition Ultimate, elle, comprend Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, ainsi que les trois DLC du jeu original. Elle n’existe que sur PS5 et coûte 79,99 €.

Prenez en compte le fait que si vous précommandez l’une ou l’autre, vous recevrez plusieurs bonus exclusifs, dont deux tenues, le gadget « Puits de gravité » et des points de compétences supplémentaires.

Nous sommes quelque peu circonspects sur le prix final de Spider-Man: Miles Morales, dans la mesure où ce dernier se catégorise plutôt comme une extension enrichie que comme un titre AAA à part entière. La comparaison la plus proche est The Lost Legacy, un chapitre singulier de la série Uncharted sorti en 2017 et catalogué comme un jeu premium du catalogue PlayStation.

Durée de vie de Spider-Man: Miles Morales

(Image credit: Sony)

Brian Horton, directeur créatif et artistique de Spider-Man: Miles Morales, a révélé que la durée de vie du jeu sera égale à celle d’Uncharted: The Lost Legacy, soit entre 7 et 10 heures. « Vous allez vivre une histoire complète avec Miles, avec autant d’impact que The Lost Legacy en termes de progression narrative. Spider-Man: Miles Morales est une expérience immersive, sincère, pleine d’émotions et essentielle à l'expansion de l'univers de Marvel's Spider-Man sur PS5 ».

Graphismes de Spider-Man: Miles Morales

En tant que titre porteur de la prochaine génération PlayStation, Spider-Man: Miles Morales cristallise les attentes. Particulièrement sur ses performances graphiques. Insomniac Games a confirmé que le jeu supportera un « mode performance » 4K/60fps, en option pour les joueurs qui préfèrent un framerate plus élevé.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020

Nous devrions de même activer un « mode qualité », supérieur au mode performance. Que peut-on offrir de plus qu’une résolution 4K à 60 images par seconde ? Probablement l’activation du ray tracing qui risquerait toutefois de s’opérer au détriment du framerate.

En outre, Brian Horton explique toute l’importance de la fonction haptique de la manette DualSense qui simulera le super-sens de Spider-Man. En prévenant non seulement les attaques mais aussi en les localisant : « le retour haptique démarrera, à chaque fois, dans une direction appropriée ». M. Horton a également détaillé le ressenti de certaines capacités inédites par le joueur, à l’instar de la furtivité ou du souffle du venin.

« Grâce à la haute précision du système haptique de la manette sans fil DualSense, nous pouvons vraiment pousser la dimensionnalité du retour d'information. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton carré pour lancer un souffle du venin, vous sentez le crépitement de la bioélectricité de Spider-Man sur le côté gauche du contrôleur, qui finit par culminer sur le côté droit au moment de l'impact ».

Histoire de Spider-Man: Miles Morales

(Image credit: Insomniac Games)

Si vous avez joué à Marvel’s Spider-Man en 2018 ou après, vous avez déjà croisé - et même contrôlé - Miles dans un rôle secondaire. A la toute fin du jeu original, celui-ci prend une importance considérable et il n'est donc pas si surprenant de le retrouver dans un nouvel épisode se concentrant sur ses propres aventures.

Pour Brian Horton, les joueurs du premier opus doivent néanmoins prendre conscience que Spider-Man: Miles Morales est « une nouvelle histoire, avec de nouveaux décors, de nouveaux méchants et des quêtes uniques à travers ce même bon vieux New York ». Selon lui, « l’identité multiculturelle de Miles reflète un monde plus moderne et plus diversifié dont nous voulions qu’il ait voix au chapitre dès le développement du jeu précédent ».

Lors d'un entretien avec Entertainment Weekly en août 2020, Insomniac Games a réitéré le fait que le jeu ne serait pas une suite à part entière et qu'il aurait plutôt une campagne solo d'une longueur comparable à Uncharted: The Lost Legacy. « C’est tout de même une histoire intégrale qui soumet enfin l’ascension de Miles en tant que Spider-Man », peut-on y lire.

Il a aussi été confirmé que les événements de Spider-Man: Miles Morales se dérouleront un an après le Marvel’s Spider-Man de 2018. La campagne solo impliquera une lutte de pouvoir entre une organisation criminelle à la pointe de la technologie et la multinationale Roxxon - connue par les lecteurs de comics comme l’une des pires entités de l’univers Marvel ; on lui doit entre autres la formation des Chiens de Guerre et de l’Escouade des Serpents qui donneront maintes fois du fil à retordre à Captain America et Iron Man. Dans le jeu de 2020, c’est au quartier d’Harlem qu’elle posera problème.

New Spider-Man: Miles Morales screenshot from EWhttps://t.co/TFfKqGWX66 pic.twitter.com/0oeqh1Nj5ZAugust 13, 2020

L'article d'Entertainment Weekly dévoile par ailleurs les nouveaux superpouvoirs de Miles, incluant des décharges bioélectriques et l’invisibilité. Nous aurons le droit à des mouvements et animations totalement différentes du Spider-Man porté par Peter Parker.

Côté super-vilains, la bande-annonce de Spider-Man: Miles Morales nous laisse deviner une paire de griffes mécaniques et un costume violet qui ne sont pas sans rappeler l’attirail du Rôdeur. Dans la collection Ultimate de Marvel mais aussi dans le film Spider-Man: New Generation, le Rôdeur est un criminel sous le masque duquel se cache l’oncle de Miles. Dans les comics, comme visiblement dans le jeu, il se place sous les ordres du Bricoleur (dans cette version, on l’appelle Bricoleuse). Une sorte de Tony Stark du mal qui conçoit les gadgets les plus avancés du crime organisé. Parmi ses clients les plus célèbres, on peut citer Mysterio, le Scorpion et la Chatte Noire. Des alias que nous adorerions (re)voir dans ce nouvel opus.

Peter Parker reviendra-t-il dans Spider-Man: Miles Morales ?

Peter Parker reviendra-t-il ? Probablement en coup de vent ! (Image credit: Insomniac Games)

Ceux qui espèrent retrouver les personnages qu’ils ont quitté après les crédits de Marvel’s Spider-Man devraient ménager leurs attentes. En effet, Horton a tenté de rassurer les fans en leur confirmant que Peter Parker reviendra sous une forme ou une autre, en attendant une suite plus directe qui sortira ultérieurement. Mais que cet épisode à part n'a rien à voir avec le souffre-douleur préféré de J. Jonah Jameson. Voici les mots d’Horton, en substance :

« Oh et une dernière chose : beaucoup d'entre vous se sont demandés si Peter Parker va bien. Ne vous inquiétez pas, il nous reste encore beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de Peter. Mais ce jeu concerne Miles, un rouage essentiel de l’univers Spider-Man, et vous ne voudrez pas manquer comment il va le chambouler ».

(Image credit: Insomniac Games)

La communication de Sony autour de Spider-Man: Miles Morales a été pour le moins confuse, les fans et la presse ne sachant pas au départ comment définir le jeu : un DLC ? Un spin-off ? Ou une suite ? Et la confusion semble décidément de mise sur l’univers Spider-Man : au cœur du problème, se trouve cette fois l’édition remasterisée pour PS5 de Marvel’s Spider-Man.

Celle-ci mettra à niveau les performances graphiques du jeu original en vue de l’accueillir sur la nouvelle console next-gen de Sony. Elle inclura également les trois extensions sorties précédemment. Mais il ne s’agira en aucun cas d’une mise à niveau gratuite de Marvel’s Spider-Man pour la PS5. Il est plutôt question d’un bundle qui intégrera la version Ultimate de Spider-Man: Miles Morales, vendue 20 € plus chère que l’édition standard.

« Les joueurs qui achèteront l’édition Ultimate de Spider-Man : Miles Morales sur PlayStation 4 peuvent se mettre à niveau sans frais supplémentaires vers la version PS5 et peuvent profiter d'une mise à niveau payante pour télécharger Marvel's Spider-Man: Remastered », indique Sony.

Donc, pour faire court, vous aurez besoin de Spider-Man: Miles Morales pour accéder à Spider-Man Remastered. Si vous passez de la version PS4 à la version PS5, ou si vous possédez l'édition standard de Miles Morales sur PS5, vous devrez payer un supplément alors que ceux qui possèdent l'édition Ultimate le recevront gratuitement. Il est également à noter que vos sauvegardes et badges acquis depuis le premier jeu Spider-Man ne seront pas reportés sur la version remasterisée pour PS5.