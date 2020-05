Samsung vient concurrencer Sony avec un capteur de 50 mégapixels et un autofocus plus rapide

Le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics a annoncé un nouveau capteur d'appareil photo de 50 mégapixels appelé Isocell GN1.

Samsung est un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, et ce capteur est le premier à inclure à la fois un autofocus à double pixel et un regroupement de pixels Tetracell. Selon l'entreprise, il devrait offrir une combinaison de performances rapides et de bonne qualité d'image en basse lumière.

Grâce à la taille relativement plus grande des pixels et à un capteur de 1/1,31 pouce, le GN1 porte les performances du capteur d'images à un nouveau niveau, avec une sensibilité élevée à la lumière pour les photos en basse lumière et des vitesses d'autofocus au niveau du DSLR, optimisées pour des expériences de prise de vue plus dynamiques, d’après Samsung.

"Grâce à des technologies de pixels innovantes, Samsung a été à la pointe de l'offre de capteurs d'images haute performance qui répondent étroitement aux besoins d’un marché de plus en plus diversifié. L'Isocell GN1 s'inscrit dans cette volonté de fournir des images étonnantes aux consommateurs, quel que soit leur environnement", a déclaré Yongin Park, vice-président exécutif de l'activité capteurs chez Samsung Electronics. "Nous continuerons à introduire des solutions de capteurs d'images à la pointe de la technologie qui seront à l'origine des prochaines tendances en matière de photographie mobile".

La taille des photosites est de 1,2μm, plus proche de ce que l'on peut trouver sur le capteur d'un appareil photo de téléphone ordinaire que sur les puces haute résolution qui sont devenues de plus en plus populaires récemment.

Un concurrent pour le nouveau capteur IMX689 de Sony

L'offre de Samsung est en concurrence avec le nouveau capteur IMX689 de Sony, présent dans des téléphones comme le Oppo Find X2 Pro, qui dispose de 48 mégapixels, sur 1,22μm. Par défaut, le capteur de Samsung prendra des photos de 12,5 mégapixels avec quatre pixels réunis en un seul.

Le GN1 est doté de la meilleure mise au point automatique de sa catégorie, avec 100 millions de points de détection de phase (PDAF). La technologie Dual Pixel de Samsung place deux photodiodes côte à côte dans un seul pixel qui peut recevoir de la lumière sous différents angles pour la détection de phase.

Avec tous les pixels actifs du capteur fonctionnant comme des points d'autofocus, le GN1 peut détecter et faire la mise au point sur un objet fixe ou mobile à partir de chaque angle en un instant, même dans des conditions de faible luminosité, si l’on en croit Samsung.

La sortie du capteur Isocell Bright HMX de Samsung en 2019 a marqué l'introduction du premier capteur d'image mobile de 108 mégapixels du secteur. Samsung a ensuite lancé le modèle Isocell Bright HM1, qui a établi une nouvelle norme en matière de capteurs d'images mobiles.

On peut rappeler que le Galaxy S20 Ultra, qui utilisait un capteur de 108 mégapixels sans technologie à double pixel, souffrait de performances médiocres en matière d'autofocus.

Le savant mélange de haute résolution et de vitesse d'autofocus rapide semble être la stratégie de Samsung avec l'Isocell GN1.

Le nouveau capteur est entré en production de masse ce mois-ci, ce qui signifie bien sûr qu'il sera bientôt disponible dans les téléphones.