Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 : lequel est fait pour vous ?

Le plus grand rival de l'iPhone 12 est enfin arrivé, puisque Samsung vient de dévoiler la gamme Galaxy S21. Le Samsung Galaxy S21 standard sera probablement le principal concurrent Android de l'iPhone 12 standard. En effet si, techniquement, l'iPhone 12 standard n'est pas l'option la plus abordable de la gamme (c'est l'iPhone 12 mini), il constitue l'alternative iOS la plus évidente au Galaxy S21.

L'iPhone 12 et le Samsung Galaxy S21 affichent un prix similaire, une taille d'écran similaire et une puissance haut de gamme similaire, entre autres choses, mais ils présentent également de nombreuses différences au-delà de leurs systèmes d'exploitation. Choisir l’un d’entre eux n'est donc pas aussi simple que d’arrêter ses préférences entre iOS ou Android.

Pour rendre ce choix plus clair et un peu plus simple, nous avons comparé tous les aspects de ces deux fleurons : leur design, leur écran, en passant par l'appareil photo, la durée de vie de la batterie, les fonctionnalités et caractéristiques majeures. Ainsi que le juge le plus tranchant : le prix.

Design

Le Samsung Galaxy S21 est un smartphone haut de gamme, mais il n'est pas le modèle le plus luxueux de sa génération. Il est revêtu d’une surface en « glasstic » (mi-verre, mi-plastique). En outre, il n'y a pas de véritable compromis sur l'avant de l'appareil, où vous vous retrouvez avec une conception « tout écran », contrarié par un trou fin dissimulant la caméra frontale. L'iPhone 12 dispose d’un dos en verre, donc vous obtenez le standing que vous payez. Bien que sur le devant, il reste la grande encoche typique des smartphones Apple.

(Image credit: Samsung)

En ce qui concerne les dimensions et le poids, le Samsung Galaxy S21 mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm et pèse 172 g, tandis que l'iPhone 12 fait 146,7 x 71,5 x 7,4 mm et 164 g. Les deux téléphones sont donc similaires en termes de taille et de poids, mais l'iPhone 12 est légèrement plus court, plus fin et plus léger, bien qu'il demeure un peu plus large.

Côté couleurs, le Samsung Galaxy S21 est disponible en gris, blanc, violet ou rose pâle, tandis que l'iPhone 12 mise sur le noir, le blanc, le rouge, le vert et le bleu. Enfin, les deux téléphones sont certifiés IP68 pour leur résistance à l'eau et à la poussière.

Écran

Le Samsung Galaxy S21 est doté d'un écran dynamique AMOLED 2X de 6,2 pouces (1080 x 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'iPhone 12, quant à lui, possède un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces (1170 x 2532 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Au-delà des termes marketing, il s'agit de deux écrans OLED, et tous deux sont susceptibles de vous fournir une définition de très haute qualité - nous savons que c'est le cas de l'iPhone et nous nous attendons à ce que les S21 rivalisent parfaitement sur ce point précis.

(Image credit: TechRadar)

Le Samsung Galaxy S21 présente un écran légèrement plus grand, mais la différence est marginale. Le plus grand écart entre les deux modèles réside dans le taux de rafraîchissement, qui est deux fois plus élevé sur le nouveau téléphone de Samsung - ce qui signifie que les interactions avec l'écran s’avéreront plus fluides.

Full HD+, l'écran du S21 est notamment plus petit que le QHD+ du Samsung Galaxy S20. Il reste cependant comparable à celui de l'iPhone 12, qui offre 460 pixels par pouce, alors que le Samsung Galaxy S21 en affiche 421.

Ces deux téléphones sont également dotés d'un écran plat. Si vous recherchez un téléphone incurvé dans la gamme Galaxy S21, vous devriez vous tourner vers le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Appareil photo

Le Samsung Galaxy S21 est équipé d'un appareil photo à trois objectifs, avec un capteur principal de 12 Mpx f/1.8, un téléobjectif de 64 Mpx f/2.0 (comprenant un zoom optique 3x) et un ultra grand angle de 12 Mpx f/2.2. L'appareil principal et le téléobjectif sont également dotés d'un système de stabilisation optique de l'image (OIS).

L'iPhone 12 dispose quant à lui d'un appareil photo à double objectif, avec un capteur principal de 12 Mpx f/1.6 et un ultra grand angle de 12 Mpx f/2.4. Il fait l’impasse sur le téléobjectif, et seul l'objectif principal récupère la stabilisation optique de l'image (OIS).

(Image credit: TechRadar)

Cela dit, dans notre comparatif, nous avons constaté que les objectifs photo de l’iPhone 12 - bien que semblables à ceux de l'iPhone 11 - ont bien fonctionné, et ont même mieux géré les scènes délicates en basse lumière que de nombreux concurrents. Néanmoins, il est probable que le Samsung Galaxy S21 dispose également d'un appareil photo de pointe (bien que nous n'en soyons pas sûrs tant que nous ne l'aurons pas soumis à un examen complet) et, à tout le moins, le modèle Samsung semble être un peu plus polyvalent.

Sur le devant, vous pouvez utiliser un capteur 10 Mpx f/2.2 sur l’appareil mobile de Samsung et un 12 Mpx f/2.2 sur celui d'Apple. Encore une fois, nous devrons mettre le Samsung à l'épreuve avant de savoir comment il répond, mais l'appareil photo de l'iPhone 12 est déjà performant sur l’ensemble de nos tests.

Autonomie

Le Samsung Galaxy S21 intègre une batterie beaucoup plus grande que celle de l'iPhone 12, la première atteignant 4 000 mAh, alors que la seconde n'en comptabilise que 2 815.

Samsung n'a pas encore fourni d'estimation de la durée de vie de la batterie du Galaxy S21 au moment où nous écrivons ces lignes, mais étant donné que son écran est de taille et de résolution similaires à celles de l'iPhone 12, nous pensons qu'il durera probablement plus longtemps. C'est aussi une bonne chose, car si l'iPhone 12 devrait généralement vous offrir une journée de vie, nos tests ont montré qu'il ne durait pas beaucoup plus longtemps que cela.

Les deux téléphones prennent en charge la recharge rapide et la recharge sans fil. Le Samsung Galaxy S21 offre en outre la fonction Wireless Power Share, qui vous permet d'utiliser le S21 comme tapis de recharge sans fil pour d'autres appareils.

Caractéristiques principales

Ces deux smartphones regorgent de puissance. Dans le cas du Samsung Galaxy S21, vous obtenez soit un chipset Snapdragon 888 (aux États-Unis), soit un Exynos 2100 (en France et dans la plupart des autres régions). Ces deux puces haut de gamme comptent parmi les meilleurs processeurs que vous puissiez trouver dans un téléphone. Le Galaxy S21 dispose également de 8 Go de RAM et d'un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage.

L'iPhone 12 est tout aussi puissant, avec un chipset A14 Bionic haut de gamme, et un choix de 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage. Il ne dispose que de 4 Go de RAM, mais cela n'a jamais empêché les smartphones Apple de fonctionner.

Les deux appareils mobiles prennent également en charge la 5G, mais ils présentent des caractéristiques différentes. La différence la plus évidente, et sans doute la plus importante, est le système d'exploitation : le Galaxy S21 fonctionne sous Android 11, tandis que l'iPhone 12 est piloté par iOS 14.

Les deux rivaux disposent également d'options de sécurité différentes : l'iPhone 12 est doté d'un module de reconnaissance faciale, tandis que le Samsung Galaxy S21 est équipé d'un capteur d'empreintes digitales sous écran.

Le Galaxy S21 est par ailleurs doté du mode DeX. Celui-ci est supporté par un certain nombre de produits phares de Samsung et permet de connecter le téléphone à un écran externe pour le transformer en ordinateur de bureau.

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 bénéficie quant à lui de MagSafe, qui permet de fixer magnétiquement des accessoires (tels que des coques, des portefeuilles et des chargeurs sans fil) à l'arrière du téléphone. Aujourd’hui, les types d'accessoires MagSafe disponibles sont limités, mais le catalogue devrait s’enrichir.

Prix et disponibilité

À première vue, le Samsung Galaxy S21 et l'iPhone 12 semblent afficher un prix similaire. Après tout, le Galaxy S21 est proposé à partir de 849 €, alors que l'iPhone 12 est commercialisé au tarif minimum de 909 €.

Pour cette somme, vous obtenez 128 Go de stockage avec le Samsung Galaxy S21, mais seulement 64 Go avec l'iPhone 12. Pour un iPhone 12 de 128 Go, vous devrez débourser 959 €. Le Samsung Galaxy S21 est donc moins cher, et sans doute le meilleur rapport qualité-prix existant, surtout si l'on tient compte du troisième objectif présent dans le module photo.

Quant à la disponibilité, le Samsung Galaxy S21 sera mis en vente le 29 janvier prochain (avec des précommandes à partir du 14 janvier), alors que l'iPhone 12 est bien sûr déjà disponible.

(Image credit: Samsung)

Qui l’emporte ?

Le Samsung Galaxy S21 possède plus d'objectifs photo que l'iPhone 12, plus de RAM, une batterie plus grande, un écran légèrement plus grand, un taux de rafraîchissement plus élevé et plus de capacité de stockage dans le modèle d'entrée de gamme. L'iPhone 12, quant à lui, compte MagSafe et un dos en verre pour se démarquer du S21. En revanche, les deux téléphones se neutralisent en termes de puissance et de caractéristiques techniques impressionnantes.

Sur le papier, l'iPhone 12 ne semble donc pas faire jeu égal avec le Samsung Galaxy S21, mais en pratique, notre examen a révélé qu'il s'agit d'un excellent smartphone, avec un logiciel photo époustouflant, et il reste à voir comment le S21 se comportera sur ce segment.