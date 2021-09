La première bande-annonce de Hawkeye arrive, avec des images inédites et une date de sortie

La première bande-annonce de Hawkeye est en passe de devenir extrêmement virale, en dévoilant la date de diffusion officielle du pilote sur Disney Plus. Bonne nouvelle : les fans n'auront plus à attendre très longtemps pour en profiter puisque d’après certaines fuites internes, Hawkeye rejoindrait Marvel’s What If… ?, Loki, WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver… dès le mercredi 24 novembre prochain.

La prochaine série du Marvel Cinematic Universe débarquera sur la plateforme de streaming vidéo en novembre et, pour nous faire patienter, Marvel Studios devrait livrer quelques images inédites du show ce mardi 14 septembre. Tout du moins si l’on en croit la dernière story Instagram de Jeremy Renner, l’interprète d’Hawkeye depuis 2011.

(Image credit: Jeremy Renner/Instagram)

Nous savons très peu de choses sur la trame de la future série et cette bande-annonce devrait nous livrer quelques informations de premier ordre sur le casting et la place que tiendra l’Avenger dans la Phase 4 du MCU. Il serait entre autres question de revenir sur l’ellipse entre Infinity War et Endgame, pendant laquelle Clint Barton est devenu Ronin.

Nous devrions par ailleurs accueillir un nouveau personnage : Kate Bishop (Hailee Steinfeld), qui hérite du costume de Hawkeye dans les comics, pendant que l’archer original doit en découdre avec Echo (Alaqua Cox) et Yelena Belova (Florence Pugh), la nouvelle Black Widow.

Hawkeye peut-il viser le succès de Loki ?

(Image credit: Marvel)

Marvel peut s'attendre à un autre succès populaire sur “petit écran”, dans le sillon des quatre premiers shows actuellement disponibles sur Disney Plus. Hawkeye doit cependant atteindre une cible que Falcon et le Soldat de l’Hiver a manquée : relancer la machines à théoriser des fans du MCU.

Si Falcon et le Soldat de l'Hiver comportait des séquences exceptionnelles, cette saison 1 a connu plus de difficultés à faire revenir les spectateurs d’une semaine à l’autre. Contrairement à WandaVision qui pouvait compter sur les hypothèses les plus pointues ou farfelues des vigies du web pour inciter les abonnés à voir et revoir les différents épisodes proposés.

L’univers d’Hawkeye, plus terre-à-terre, se rapproche de celui de Falcon et le Soldat de l’Hiver, là où Loki et What If lorgnent davantage vers WandaVision. La cinquième série du MCU risque-t-elle ainsi de partir avec un handicap dans la course aux audiences ? Peut-être, mais l’affiche part tout de même avec quelques atouts dans sa manche.

Déjà, il est possible que la série suive chronologiquement WandaVision et Loki, et qu’elle intégrerait la notion de multivers dès le premier épisode. Si c'est le cas, Hawkeye pourrait nous faire perdre la tête en révélant que Kate Bishop, Echo et d'autres personnages ont été happés dans le MCU depuis d'autres réalités.

L'inclusion de Yelena Belova renforcerait également les liens entre les séries et les premiers films de la Phase 4. En plus de fournir à Clint Barton un antagoniste charismatique (à l’inverse de ceux présentés dans Falcon et le Soldat de l’Hiver). Attendons de voir si la bande-annonce imminente accentuera cet enthousiasme collectif ou cassera sa flèche.