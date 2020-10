Cette manette The Mandalorian, compatible avec la Xbox Series X, peut être précommandée dès maintenant

Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian arrive sur Disney Plus, le 30 octobre. L’occasion pour Microsoft de présenter sa nouvelle manette Xbox sans fil, à l’effigie du dernier héros de l’univers Star Wars. Non, cette manette n’est pas forgée en beskar, l’alliage qui sert à confectionner les armures mandaloriennes, mais elle sera compatible avec les consoles next-gen Xbox Series X et Series S. Et en plus, elle s’avère disponible en précommande dès maintenant.

Vendue avec cette édition spéciale, vous bénéficiez de la station de charge Xbox Pro pour un coût total de 189,99 €. C'est 85 € de plus que ce que vous dépenseriez pour une manette sans fil et une station de charge standards. Vous pouvez commander dès maintenant ce bundle Star Wars, mais il vous faudra tout de même patienter pour le recevoir en mains propres. Sa date de sortie est annoncée au 31 décembre 2020 - autrement dit, vous ne l’aurez pas pour Noël.

Obtenez les meilleures Xbox Series X offres avant tout le monde ! Nous vous enverrons les conditions de pré-commande et les meilleures Xbox Series X offres dès qu'elles seront disponibles. Me le rappeler Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via Techradar et d'autres marques Future. Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via d'autres sources. Pas de spam, c'est promis. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et nous ne partagerons jamais vos coordonnées sans votre permission.

Ce alors que les Xbox Series X et Series S, ainsi que la manette sans fil qui les accompagne, nous arriverons le 10 novembre prochain, soit plus d’un mois et demi avant. En plus des consoles de nouvelle génération, la manette The Mandalorian est compatible avec la famille Xbox One et la plupart des PC Gamer.

Manette Xbox sans fil The Mandalorian et station de charge Xbox Pro : 189,99 € sur le Microsoft Store

Ce bundle collector à durée limitée est compatible avec la Xbox One, les Series X et S ainsi que votre PC. Cette nouvelle manette sans fil revêt le thème de l'armure, du casque et du clan de Din Djarin. Un must-have si vous êtes fan de la série Disney Plus ou de la mythologie Star Wars dans son ensemble.Voir l'offre

Ses couleurs grises et argentées, son aspect amoché, les deux signes du Mythosaure et du Mudhorn (un pour chaque poignée), et la présence d'un casque mandalorien sur la station de charge, en font un modèle unique pour les collectionneurs et pour les joueurs désireux de se démarquer.

Malheureusement, cette manette possède la même configuration physique que les contrôleurs Xbox One de la génération actuelle. Vous ne trouverez aucune des améliorations ergonomiques et fonctionnelles des manettes de la Series X. A savoir la texture tactile des gâchettes et des poignées, ou encore le nouveau bouton « Share » et le D-pad hybride. A réserver donc aux propriétaires satisfaits du design de la manette sans fil Xbox One.