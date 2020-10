Où précommander le nouvel iPad Air 4 ?

Nous sommes à quelques jours de la prochaine keynote d’Apple et il n'est toujours pas possible de précommander l’iPad Air 4. L’événement Apple du 13 octobre 2020 devrait dévoiler officiellement la série iPhone 12 – et lancera probablement soit les précommandes, soit la vente directe de la tablette Apple next-gen. Nous mettrons cette page à jour dès que les achats en boutique Apple ou chez un détaillant, comme Amazon, seront lancés.

L’édition iPad Air 2020 a été introduite le 15 septembre dernier, mettant une avant une configuration remarquable qui rapproche désormais la famille Air de l’iPad Pro plus haut de gamme. Une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs pro-iOS qui pourront bénéficier de fonctionnalités premium à un tarif plus abordable. Qui plus est, la sortie à venir de l’iPad Air 4 entraînerait une baisse de prix de la génération précédente, toujours viable. Et ça, c’est aussi intéressant.

Où acheter l’iPad Air 4 ?

Le premier endroit où vous êtes 100% sûr de trouver un iPad Air 4, au moment de son lancement officiel est la boutique Apple. Celle-ci annonce d’ailleurs une arrivée imminente de la nouvelle tablette - qui dispose déjà de sa page produit dédiée.

La page produit de l'iPad Air 4 via la boutique Apple France

Les principaux détaillants, tels qu’Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount devraient disposer également de stock considérable et d’un souci de réapprovisionnement constant, le cas échéant. Certains d’entre eux vous proposent même l’envoi de notifications pour être tenu informé rapidement sur l’alimentation des stocks en cas de pénurie. De cette façon, vous devriez pouvoir recevoir votre iPad Air 4 avant les fêtes de fin d’année.



(Image credit: Apple)

Combien coûtera l’iPad Air 4 ?

Le prix du nouvel iPad Air est assez variable. La version de base comprenant 64 Go et une connectivité Wi-Fi sera vendue 689 €. Si vous préférez une capacité de stockage plus large, de 256 Go, il vous en coûtera 839 €. Une édition cellulaire (4G) existe et elle sera facturée 809 € (pour le modèle 64 Go) ou 979 € (pour celui de 256 Go).

En comparaison, l'iPad Air 3 a été lancé à 569 € l’an dernier, ce qui correspond à une augmentation conséquente entre deux générations. Inflation qui s’explique par l’adoption d’une configuration bien plus premium.

Et il les vaut ?

Le tout nouvel iPad Air 2020 offrira des capacités de stockage assez classiques (64 Go ou 256 Go). Mais vous pourriez être séduit par son design inédit avec des couleurs supplémentaires (vert et bleu ciel). Les éditions gris sidéral, argent et or rose sont toujours de la partie pour ceux qui n’aiment pas le changement.

La taille de l'écran et la résolution ont également été améliorées, passant d'une dalle Retina de 10,5 pouces à une Liquid Retina de 10,9 pouces. À l'intérieur, vous retrouverez la nouvelle puce A14 Bionic - la plus avancée à ce jour selon Apple. Enfin, le module photo supporte désormais l’enregistrement 4K à 60 images par seconde.

Dans l'ensemble, il ne s'agit pas seulement d'une amélioration itérative. Le nouvel iPad Air ne se contente pas d’un simple ravalement, il contient des composants premium et iPadOS 14 qui vous apporte une meilleure prise en charge de l'Apple Pencil et d’applications populaires comme FaceTime.

En résumé, voici la fiche technique de l’iPad Air 2020 :

Stockage : 64 Go, 256 Go

64 Go, 256 Go Taille : 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

247,6 x 178,5 x 6,1 mm Poids : 458 grammes

458 grammes Connectivité : USB-C

USB-C Ecran : 10,9 pouces Liquid Retina (2360x1640 px), 264 ppp

10,9 pouces Liquid Retina (2360x1640 px), 264 ppp Processeur : A14 Bionic

A14 Bionic Appareil photo : Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps

Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps Batterie : lithium-polymère rechargeable, 10 heures d’autonomie

(Image credit: Apple)

Quelle baisse de prix attendre sur les vieux iPad Air ?

Le lancement d'un nouvel iPad est également une bonne nouvelle si vous cherchez un modèle un peu plus ancien, en particulier ceux de dernière génération, dont les prix vont certainement baisser pour faire place aux offres plus récentes et plus brillantes.

Actuellement, le prix de l'iPad Air 2019 semble se maintenir autour de 499 €, mais nous nous attendons à ce qu'il commence à diminuer dans les semaines à venir. Particulièrement pendant l’Amazon Prime Day et le Black Friday.

Il est également intéressant de considérer les anciens modèles iPad Pro, l'iPad Pro 11 et l'iPad Pro 12.9 de 2018en tête, peuvent parfois être vendus 200 € de moins que les nouveaux modèles de 2020. Bien que les stocks commencent à se tarir.