Un iPad moins cher, incluant la puce de l'iPhone 11, pourrait arriver début 2021

Apple a commercialisé son ultime iPad 10.2 pouces en septembre, mais une nouvelle édition pourrait déjà le remplacer au début de l'année prochaine. En effet, une fuite récente suggère qu'un iPad d'entrée de gamme débarquerait au premier trimestre 2021, avec un écran plus grand de 10,5 pouces, mais aussi des spécifications améliorées grâce à l’inclusion du chipset A13 Bionic.

L’information provient du site chinois CNBeta, qui fait également mention d’un design plus fin et plus léger conservant le Touch ID. Pour un prix de lancement potentiel de 299 $ (et probablement la même somme en euros).

En plus de la puce A13 Bionic, qui a fait ses débuts dans la série iPhone 11, l’article affirme que l'iPad 10,5 pouces de 9e génération embarquera 4 Go de RAM et démarrera avec 64 Go de stockage. Soit une mise à niveau majeure, en comparaison des 3 Go de RAM et des 32 Go d'espace disponible présentés par la tablette actuelle.

iPad de 9e génération : moins cher ? Mieux ? Bientôt ?

Il ne serait pas surprenant qu'Apple lance un autre nouvel iPad en 2021, d'autant plus que la société a déjà introduit des versions améliorées en 2019 et 2020. La question est celle du calendrier : la sortie d'un iPad de 9e génération moins de 6 mois après le lancement de la 8e génération semble peu probable.

Cela dit, Apple a assoupli ses fenêtres de lancement matériel aujourd’hui : alors qu'elle annonçait ses nouveaux produits autour du WWDC jusqu’ici, la pandémie mondiale a totalement bouleversé sa stratégie de communication - comme pour la majeure partie des constructeurs. Nous avons ainsi pu découvrir, par exemple, l'iPhone SE 2020 en avril.

Et puis, bien sûr, Apple a étalé ses sorties de fin d'année sur plusieurs mois, avec le nouvel iPad en septembre, les iPhone 12 en octobre et les Macs M1 lors de l'événement One More Thing de novembre. Nous avons même eu le droit à une petite surprise de dernière minute le 8 décembre dernier, avec l’intronisation du premier casque supra auriculaire de la marque : « les » AirPods Max.

Via PhoneArena