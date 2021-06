Microsoft veut transformer votre vieil ordinateur portable en console Xbox Series X

Microsoft souhaite sérieusement rendre les jeux Xbox accessibles sur différents types d’appareils, et pas seulement sur ses consoles. La société vient en effet de dévoiler sa toute nouvelle stratégie pour imposer son offre cloud gaming sur PC… et sur navigateur web.

Dans le courant de l'année, la firme de Redmond intégrera l’option cloud gaming directement dans l'application Xbox de Windows 10. Grâce aux serveurs Azure de Microsoft, vous pourrez diffuser instantanément des jeux sur votre PC Windows 10, comme si vous jouiez via une Xbox Series X. Kareem Choudhry, vice-président Cloud Gaming chez Microsoft, l’annonce lui-même : "la console la plus puissante du monde arrive sur Azure".

Les datacenters de Microsoft étant équipés de la même configuration que la Xbox Series X, les personnes qui diffusent des jeux en streaming devraient bénéficier d'expériences similaires à celles proposées par la console next-gen de la compagnie. Notamment des temps de chargement plus rapides et de meilleures fréquences d'images sur des titres optimisés pour la Xbox Series X.

L'arrivée du cloud gaming Xbox sur PC offre des possibilités intéressantes. Comme nous l'avons vu avec les services de streaming vidéoludique tels que Nvidia GeForce Now et Google Stadia, vous pouvez ici exécuter des jeux sur du matériel plus ancien ou peu puissant, les transformant en “machines de guerre modernes”. A condition que vous disposiez d'une connexion Internet suffisamment bonne.

Vous pourriez ainsi déterrer un vieil ordinateur portable Windows 10, vous connecter et commencer à lancer Halo Infinite lorsqu'il sera finalement en rayons, plus tard cette année. Notons que le système fonctionnera également sur les configurations PC similaires ou plus puissantes que celles de la Xbox Series X.

Le cloud gaming fait partie de Xbox Game Pass pour PC, un service d'abonnement qui propose un très beau catalogue de jeux. Avec ce système, il est possible d’essayer rapidement un titre en streaming, avant de le télécharger sur PC et d’y jouer en mode natif (s’il vous a plu). Si vous n'aimez pas le jeu, vous n'aurez perdu aucune seconde de votre précieux temps. Au fur et à mesure que la bibliothèque Xbox Game Pass pour PC s'enrichit, ce que Microsoft promet, cette fonctionnalité pourrait devenir de plus en plus pratique.

Sur les navigateurs web aussi

Microsoft a également annoncé que, dans les prochaines semaines, tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate pourront diffuser des jeux en streaming via leurs navigateurs Web, notamment Edge, Chrome et Safari.

Cela ouvre la voie à un plus grand nombre d'appareils capables de jouer aux jeux Xbox Series X, y compris les MacBooks - que l'on considère rarement comme un support gaming.

Bien sûr, tout dépend de la qualité du service de streaming de Microsoft. Nous avons vu des choses prometteuses avec Nvidia GeForce Now, qui peut mettre à disposition des jeux graphiquement intensifs sur des appareils basiques comme les Chromebooks. Avec les centres de données Azure de Microsoft, qui sont installés partout dans le monde, la société est en bonne position pour tenir ces promesses.

Elle lance en outre ID@Azure, qui vise à aider les développeurs de jeux indépendants à créer des jeux basés sur le cloud. Le service de cloud gaming de Microsoft pourrait ainsi se démarquer de ses concurrents.