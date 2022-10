Meilleures webcams pour MacBooks : passez à la résolution supérieure

Included in this guide:

Jusqu'à récemment, les webcams intégrées sur la plupart des appareils Apple, comme les MacBooks, étaient insuffisantes et ne fournissaient qu'une diffusion basse résolution de 720p. Cependant, pour les nombreux télétravailleurs et les professionnels de la création, il est devenu crucial de passer à une alternative de meilleure qualité et plus riche en fonctionnalités.

Il a fallu des années à Apple pour enfin inclure une caméra intégrée d'une résolution de 1080p sur des produits tels que l'ordinateur de bureau iMac 24 pouces. Pourtant, de nombreux produits un peu plus anciens (mais toujours très performants) sont équipés de la caméra FaceTime HD 720p d'Apple, qui est désormais un peu dépassée pour les réunions d'affaires, la diffusion en direct et la création de contenu.

Mais il y a de bonnes nouvelles issues de la WWDC 2022 : Apple présente une nouvelle option qui vous permet d'utiliser la caméra phénoménale de votre iPhone comme webcam avec peu ou pas de préréglage.

macOS Ventura et iOS 16 permettront aux utilisateurs d'utiliser un iPhone comme webcam pour un Mac, ce qui lui permettra de tirer parti des fonctions intelligentes de l'appareil photo de l'iPhone, telles que Center Stage (qui maintient les utilisateurs dans le cadre alors qu'ils se déplacent librement dans leur environnement), ainsi que des différents modes Portrait de l'iPhone pour améliorer l'éclairage ou flouter un arrière-plan désordonné.

Ceux qui utilisent encore une configuration datée ou qui n'ont pas d'iPhone seraient bien avisés de passer à une option matérielle dédiée. Pour cela, voici nos recommandations les plus pertinentes.

(Image credit: Logitech)

1. Logitech C920s Pro HD La meilleure webcam pour MacBook à ce jour Caractéristiques techniques Résolution: Jusqu'à 1080p @ 30fps Caractéristiques: Champ de vision de 78 degrés, obturateur amovible, deux microphones specifications Colour Noir Condition Neuf Les meilleures offres du jour 62 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 71,21 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 82,80 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Abordable + Résolution vidéo 1080p Pourquoi attendre - Certaines fonctionnalités premium sont limités à une résolution 720p

La Logitech C920s Pro HD se concentre sur l'essentiel et réduit les fioritures afin de maintenir le prix d'entrée à un niveau accessible. À moins de 100 euros, elle offre des vidéos 1080p nettes grâce à son objectif en verre à cinq éléments et à son autofocus efficace, mais à seulement 30 images par seconde. Et, bien qu'elle ne soit pas doté de fonctions haut de gamme, il y a beaucoup de choses intéressantes à souligner, comme la correction automatique de la lumière en 720p, la configuration à double microphone et l'obturateur privé inclus que les utilisateurs de MacBook n'ont jamais connu. Elle offre également un champ de vision de 78 degrés ainsi que la prise en charge de Logitech Capture, l'application de création de contenu propre à la marque.

(Image credit: Elgato)

2. Elgato Facecam La meilleure webcam pour les créatifs Apple Caractéristiques techniques Résolution: Jusqu'à 1080p @ 60fps Caractéristiques: Champ de vision de 82 degrés, mémoire embarquée, capuchon specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour 127,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) 127,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 138,34 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Idéale pour streamer du contenu vidéo + Enregistrement soigné Pourquoi attendre - Peut être chère pour les particuliers

Que recherchent tous les créateurs de contenus dans une webcam ? Des vidéos haute résolution nettes et claires et des performances rapides et fluides. C'est ce qu'offre la Facecam d'Elgato, grâce à son objectif à 8 éléments conçu pour minimiser les problèmes courants liés aux lentilles, tels que l'aberration sphérique, l'aberration chromatique et les reflets. Derrière cet objectif se trouve un capteur CMOS Sony Starvis et un processeur ultra-rapide, car tous les photographes et vidéastes savent qu'il faut plus que du talent pur pour produire un contenu de haute qualité. Compte tenu de tout cela, le cache de confidentialité et la mémoire embarquée ne sont vraiment que des cerises sur le gâteau. Naturellement, le post-traitement est également pris en charge grâce à l'application Camera Hub. Un petit avertissement : cette webcam n'est pas bon marché.

(Image credit: Logitech)

3. Logitech StreamCam La meilleure solution pour le streaming en direct Caractéristiques techniques Résolution: Jusqu'à 1080p @ 60fps Caractéristiques: Champ de vision de 78 degrés, cadrage automatique, exposition intelligente specifications Colour Noir, Blanc Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour 97,90 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à alternate FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 100,69 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 100,69 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Nombreuses fonctions de streaming Pourquoi attendre - Pas l'option la moins chère

Ne vous laissez pas tromper par l'extérieur mignon et compact de la Logitech StreamCam. Cette webcam puissante et bien nommée offre une résolution de 1080p à 60 images par seconde pour des vidéos d'une fluidité et d'une netteté optimales. Ajoutez à cela la prise en charge de Logitech Capture, qui vous offre des fonctions de streaming utiles telles que le cadrage automatique et la compensation automatique de l'exposition, et vous obtenez un outil astucieux pour vos projets de streaming en direct. Il est doté d'un jeu de deux microphones en façade pour que vos téléspectateurs vous entendent clairement. Naturellement, comme elle est spécialement conçue pour les diffuseurs en direct, elle est également optimisée pour Open Broadcaster Software (OBS), XSplit et Streamlabs. Ce n'est pas la webcam la moins chère du marché, mais le prix d'entrée est certainement juste pour ce qu'elle offre.

(Image credit: Logitech)

4. Logitech 4K Pro La meilleure webcam 4K du marché Caractéristiques techniques Résolution: Jusqu'à 4K @ 30fps Caractéristiques: RightLight 3 avec HDR, champs de vision diagonaux 3x, micros omnidirectionnels, prise en charge de la reconnaissance faciale Windows Hello, système anti-intrusion Les meilleures offres du jour 199,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + La résolution 4K est nette + Capteur infrarouge intégré pour Windows Hello Pourquoi attendre - Webcam coûteuse

Une webcam 4K n'est peut-être pas nécessaire pour l'instant, mais la Logitech 4K Pro est idéale si vous souhaitez préparer l'avenir de votre installation professionnelle. Et ce n'est pas seulement en raison de sa résolution ultra HD. Cette webcam pour MacBooks est également dotée de nombreuses fonctionnalités, de la prise de vue jusqu'à 90 images par seconde en 720p au capteur infrarouge intégré pour la prise en charge de Windows Hello, en passant par la fonction RightLight 3 de Logitech avec HDR qui vous permet d'avoir l'air fabuleux quelles que soient les conditions d'éclairage. Comme si cela ne suffisait pas, il offre également trois options de champ de vision diagonal, une paire de micros omnidirectionnels et une protection contre les regards indiscrets, sans oublier un sac de voyage pour tous les déplacements professionnels.

(Image credit: Anker)

5. Anker Webcam PowerConf C300 La meilleure webcam pour les visioconférences Caractéristiques techniques Résolution: Jusqu'à 1080p @ 60fps Caractéristiques: Éclairage IA, cadrage IA, couleurs IA, champ de vision réglable Les meilleures offres du jour 109,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) 129,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Abordable pour un 1080p à 60fps + Excellentes caractéristiques pour les conférences d'affaires Pourquoi attendre - La qualité vidéo pourrait être meilleure

Anker a plus que prouvé qu'elle était une marque d'accessoires fiable malgré son statut de nouveau venu sur le marché des périphériques, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de ses liens avec Google. La Anker Webcam PowerConf C300 ne tombe pas loin de son arbre à croissance rapide, offrant une option légèrement plus abordable aux professionnels à la recherche d'une formidable webcam 1080p. Rivale de la webcam Logitech, elle offre une vidéo haute résolution à 60 images par seconde, ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité d'ajuster son champ de vision en fonction du nombre de personnes qu'elle détecte dans le cadre, ainsi que des ajustements dynamiques de l'exposition et des couleurs pour que vous ayez toujours l'air superbe. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une réunion de travail que vous devez avoir l'air terne.

(Image credit: NexiGo)

6. NexiGo Streaming Webcam La meilleure webcam économique pour MacBook Caractéristiques techniques Résolution: 1080p @ 30fps Caractéristiques: Champ de vision de 90 degrés, réglage automatique des couleurs, réglage du support de 180 degrés Les meilleures offres du jour View at Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellent prix pour les utilisateurs occasionnels + Belle résolution 1080p Pourquoi attendre - Le champ de vision de 90 degrés peut être trop large pour certaines personnes

Ce n'est pas parce que vous avez un budget limité que la liste des choix de webcam pour votre MacBook est réduite. La réapparition des webcams en tant qu'outil essentiel a donné naissance à de nombreuses marques moins connues qui produisent des options de qualité décente pour un prix bien inférieur à celui de leurs rivales de renom. La NexiGo Streaming Webcam, par exemple, offre une bonne qualité vidéo à 1080p pour moins de 50 euros. Bien sûr, comme il s'agit d'une alternative bon marché, il y a des compromis à faire : le contrôle de la qualité ne fait pas partie des points forts de la société et le champ de vision de 90 degrés peut être trop large pour certains. Néanmoins, cette webcam est une aubaine pour les personnes économes.