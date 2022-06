10 astuces webcam : comment améliorer vos appels vidéo ou vos sessions de streaming ?

Les 10 conseils spécifiques à l'usage d'une webcam que nous avons rassemblés ici ne sont plus réservés aux rares nomades numériques. Que vous travailliez depuis chez vous, que vous vous connectiez avec vos amis et votre famille à l'autre bout du pays, ou que vous essayiez simplement de rester en contact avec vos proches, les appels vidéo et les visioconférences font désormais partie de la vie quotidienne et devraient le rester pendant un certain temps.

Toutefois, l'utilisation d'une webcam et la préparation d'un appel vidéo nécessitent un peu de réflexion. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être un génie de la technologie. Il vous suffit de suivre les conseils suivants pour minimiser les problèmes, les limitations ou les frustrations potentielles, afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte et communiquer avec les personnes qui vous sont chères.

1. Choisissez la webcam qui vous convient le mieux

Toutes les webcams ne sont pas équivalentes. Que vous disposiez d'un ordinateur plus ancien ou que vous ayez simplement besoin d'une résolution plus élevée, il est toujours judicieux de faire preuve de discernement en ce qui concerne votre webcam.

Considérez d'abord le type de résolution dont vous avez besoin. Il existe d'excellentes options 4K, comme la Logitech Brio Ultra, mais elles sont un peu chères et ne sont vraiment nécessaires que pour une poignée d'utilisateurs. La plupart des gens se contenteront d'une webcam d'une résolution de 1080p ou même de 720p avec un taux de rafraîchissement plus élevé pour une qualité vidéo plus fluide.

Il existe de nombreuses options intéressantes et abordables proposées par des fabricants renommés tels que Logitech, Elgato, Dell, Microsoft et même des sociétés spécialisées dans les jeux vidéo comme Razer, alors tenez-en compte avant de vous jeter sur une option en solde sur Amazon.

2. ... mais aussi une configuration audio décente

L'audio est un aspect important mais souvent sous-estimé des appels vidéo, du streaming et des conférences. La plupart des webcams autonomes sont équipées de micros décents, offrant souvent un son stéréo ou la suppression du bruit de fond. Cependant, si vous n'utilisez que votre ordinateur portable ou si vous vous trouvez dans un espace animé, par exemple si vous participez à un appel dans un grand auditorium, vos résultats peuvent varier considérablement.

Donc, soyez vigilant quant au paramétrage audio. Faites un appel d'entraînement avec un ami si nécessaire. Si votre voix est difficile à entendre ou si le micro que vous utilisez capte beaucoup de bruits de fond, il existe des moyens de l'améliorer. L'une des plus simples consiste à investir dans un casque ou des écouteurs avec un micro intégré.

Ainsi, il sera plus facile non seulement pour tout le monde de vous entendre puisque vous aurez un microphone dédié à quelques centimètres de votre bouche, mais aussi pour vous de mieux entendre la conversation. Si l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs est trop gênante pour vous, de nombreuses sociétés, de Logitech à Razer, proposent des microphones USB à brancher directement sur votre PC ou votre Mac.

3. Prêtez attention à l'éclairage naturel

Vous avez la webcam idéale, votre système audio est au point et vous êtes installé à votre bureau avec une belle vue sur le jardin derrière vous. Il n'y a qu'un seul problème : tous les participants à la vidéoconférence verront une silhouette ombragée au lieu de votre visage souriant. Faites donc attention à l'éclairage naturel de votre installation.

Non seulement vous ne voulez pas d'un rétroéclairage trop important, mais vous devez également vous assurer qu'il y a suffisamment de lumière sur vous pour que les autres participants à votre appel vidéo puissent vous voir clairement. Allumer la lumière de votre pièce ou même une lampe, à condition qu'elle soit placée de manière à ce que la lumière frappe votre visage, directement ou indirectement, peut suffire.

Sachez également que votre moniteur ou votre écran peut émettre une lumière bleue. Pensez à modifier la température de couleur de l'écran ou à utiliser des lumières plus chaudes pour obtenir un aspect plus naturel.

4. Envisagez l'achat d'une lampe circulaire

Un moyen rapide d'améliorer votre jeu d'éclairage est d'investir dans une lampe circulaire. L'achat d'une telle lampe vous permettra de passer au niveau supérieur en dirigeant une lumière douce sur vous afin que vous soyez entièrement et uniformément éclairé. En utilisant une lampe circulaire, vous minimiserez également les ombres qui peuvent apparaître si vous utilisez un simple plafonnier.

Vous n'êtes pas obligé de vous procurer une lampe circulaire professionnelle comme celle qu'utilise un photographe. Des options comme la Logitech Litra Glow peuvent se fixer à votre écran pour un placement facile, tandis qu'une solution comme l'Elgato Ring Light, plus grande et plus multifonctionnelle, peut se fixer à votre bureau. Mieux encore, des solutions comme ces lumières circulaires peuvent être contrôlées par une application pour un réglage plus précis.

Et si vous avez l'impression d'investir dans trop de gadgets, vous pouvez opter pour une webcam déjà équipée d'une lumière circulaire, comme la Razer Kiyo.

5. Réfléchissez à l'emplacement de la webcam

Ce n'est pas pour rien que la plupart des ordinateurs portables avec webcam intégrée placent la caméra au-dessus de l'écran : l'emplacement de la webcam est important. Non seulement vous ne voulez pas que vos collègues ou votre famille regardent dans votre nez, mais vous ne voulez pas non plus être trop près ou trop loin de la caméra.

Placez la webcam aussi près que possible de vous, avec juste assez de distance pour qu'elle voie votre tête et vos épaules, afin d'essayer de recréer l'expérience d'être assis en face de quelqu'un à une table. Vous pouvez ouvrir les paramètres de l'application que vous utilisez pour voir ce que la webcam capte.

6. Attention à votre décor

Lorsque vous participez à un appel vidéo, vous n'avez pas besoin d'installer une toile de fond fantaisiste comme si vous étiez sur le point de lancer votre propre chaîne YouTube, mais vous ne voulez pas non plus que ce qui se passe derrière ne distraie vos collègues, vos clients ou votre famille de votre appel.

Veillez à nettoyer votre espace, à vous débarrasser de tout ce qui pourrait détourner l'attention de la conversation et, en gardant à l'esprit notre conseil précédent, évitez tout type de contre-jour puissant. N'oubliez pas non plus que de nombreuses applications de visioconférence proposent des arrière-plans qui remplacent tout ce qui se trouve dans le cadre, à l'exception de vous, afin de maintenir l'attention sur vous plus facilement et plus rapidement. Mais ne choisissez pas un arrière-plan désagréable.

7. Testez vos paramètres au préalable

La dernière chose que vous devez faire lorsque vous participez à un appel vidéo est de vérifier que vos interlocuteurs pourront vous voir et vous entendre une fois que l'appel aura commencé. Cela est particulièrement vrai si vous échangez avec un client potentiel.

Au lieu de faire face à des problèmes techniques et à un sentiment de malaise pendant que les autres attendent que vous régliez le souci, vérifiez que l'application capte le signal vidéo et audio avant l'appel. Toutes les applications ont une section de préférences dans leur menu où vous pouvez afficher ce que les autres verront et vérifier les niveaux des micros. N'oubliez pas que votre système d'exploitation possède également une section pour les paramètres de votre webcam et de votre micro.

8. N'oubliez pas de couper le son lorsque vous ne parlez pas

À moins que votre bureau ne soit insonorisé ou éloigné de la civilisation, il y a de fortes chances que des bruits de la vie s'invitent dans votre appel vidéo. Qu'il s'agisse d'un animal domestique, d'un enfant ou d'une agitation à l'extérieur, comme des travaux de construction, ces sons sont hors de votre contrôle. Cependant, vous pouvez, dans une certaine mesure, minimiser ce que les autres entendent.

Commencez par être en sourdine par défaut. À moins que vous ne soyez en train de parler, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir un micro actif qui capte même les sons de votre respiration. Si vous utilisez un casque avec un micro intégré, il doit y avoir un bouton muet physique à portée de main.

Si la vôtre n'en dispose pas, presque toutes les applications de vidéoconférence, qu'il s'agisse de Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, ont un bouton de coupure du son, presque toujours indiqué par le pictogramme d'un microphone. En cliquant sur ce bouton, vous coupez et rétablissez le son de votre micro.

9. Regardez bien votre webcam lorsque vous échangez avec vos interlocuteurs

Lorsque nous parlons aux autres en personne, il est naturel d'établir un contact visuel, et cet instinct ne disparaît pas lorsque vous êtes en appel vidéo.

Si vous voulez donner l'impression d'être vraiment engagé, surtout lorsque c'est votre tour de parler, regardez directement la webcam. Ainsi, vous aurez l'impression de regarder votre interlocuteur au lieu de donner l'impression que votre attention est ailleurs. Bien entendu, si vous avez suivi notre conseil précédent sur le placement de la webcam, il s'agit d'un ajustement mineur.

10. N'oubliez pas qu'il peut y avoir un décalage

Tout le monde ne dispose pas d'une connexion Internet ultrarapide, et il est important de garder cela à l'esprit lors d'une vidéoconférence. Même avec les meilleures connexions, il y aura un petit décalage entre le moment où vous parlez et celui où la personne à l'autre bout vous entend et vous voit.

Par conséquent, veillez à prévoir des pauses un peu plus longues après les questions et les déclarations afin de laisser aux autres le temps de s'exprimer. Personne n'aime devoir parler au-dessus des autres, surtout lors d'un appel vidéo. Et comme vous avez passé beaucoup de temps à vous assurer que votre appel soit agréable, vous ne voulez pas le gâcher en passant accidentellement pour un mauvais auditeur.