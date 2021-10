MacBook Pro 14 pouces (2021) : date de sortie, prix, écran, performances - tout ce que nous savons à ce jour

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) d'Apple est l'un des produits les plus attendus de l’année. Officiellement présenté lors de la keynote Apple Unleashed du 18 octobre, il devrait figurer dans beaucoup de lettres adressées au Père Noël… et aux détaillants.



Depuis la sortie du MacBook Pro 13 pouces (2020), la demande pour les ordinateurs portables professionnels Apple se révèle en pleine expansion. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces répond à cette demande, et délivre deux processeurs inédits qui semblent incroyablement puissants : le M1 Pro et le M1 Max.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces se veut également doté d'un design à bords plats, du chargement MagSafe, d'un écran mini-LED, d'un lecteur de carte SD et d'une connectivité HDMI… autant de caractéristiques qui en font un compagnon idéal pour les graphistes, les photographes ou encore les vidéastes.

Si vous vous inquiétez de l'exécution de vos applications préférées, sachez que le MacBook Pro 14 pouces équipé du M1 Max se montre 3,7 fois plus rapide en termes de performances CPU qu'un Intel i7 (de génération non divulguée) et 13 fois plus rapide pour ce qui est des performances graphiques.

Nous ne saurons pas avec certitude comment le MacBook Pro 14 pouces (2021) se comportera en pratique, mais c'est le lancement Apple qui nous a le plus enthousiasmés cette année. En attendant un test complet, voici tout ce que nous savons à son sujet.

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) en résumé

De quoi s'agit-il ? Un tout nouveau MacBook Pro 14 pouces

Un tout nouveau MacBook Pro 14 pouces Quand sera-t-il disponible ? Précommandes ouvertes le 18/10, livraisons dès le 26/10

Précommandes ouvertes le 18/10, livraisons dès le 26/10 Quel sera son prix ? À partir de 2 249 €

(Image credit: Apple)

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) est disponible en précommande dès à présent, et il arrivera chez vous aux alentours du mardi 26 octobre - date à laquelle vous pourrez vous en procurer un directement dans les Apple Store physiques et chez les revendeurs agréés Apple (à l’instar d’Amazon).

Nous savons que le modèle M1 Pro avec CPU 8 cœurs et GPU 14 cœurs, embarquant une mémoire unifiée de 16 Go et un SSD de 512 Go, sera vendu au prix conseillé de 2 249 €. Tandis que la variante plus performante avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs, une mémoire unifiée de 16 Go et un SSD de 1 To, vous coûtera la coquette somme de 2 749 €.

Il n'y a pas de prix fixé pour le modèle M1 Max du MacBook Pro 14 pouces, mais vous pouvez configurer l'ordinateur portable sur le site Web d'Apple, ce qui vous permet de personnaliser la mémoire (16 Go, 32 Go et 64 Go) comme la capacité de stockage (jusqu'à 8 To).

Avec une configuration maximale incluant un CPU 10 cœurs et un GPU 32 cœurs, 64 Go de RAM et 8 To d’espace disponible, ce monstre de 14 pouces pourrait vous revenir à 6 659 €.

Design du MacBook Pro 14 pouces (2021)

(Image credit: Apple)

Alors que de nombreux appareils Apple bénéficient de mises à jour colorées cette année, le MacBook Pro 14 pouces (2021) garde la classe (ou peut-être la désuétude ?), avec deux options : gris sidéral et argent. C'est un peu décevant de voir deux variations de gris plutôt que d'inclure un élégant Anthracite, ou encore les nuances pastel de l'iMac M1 24 pouces.

Nous avons cependant de bonnes nouvelles concernant les ports : le MacBook Pro 14 pouces (2021) intégrant trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un emplacement pour carte SDXC et un port MagSafe 3, ainsi qu’un Magic Keyboard avec Touch ID, un trackpad Force Touch et un adaptateur secteur USB-C.

Avec toute cette connectivité à votre disposition, vous pouvez connecter jusqu'à trois écrans Pro Display XDR et un téléviseur 4K (sur le modèle M1 Max), ou deux écrans Pro Display XDR si vous optez pour l’alternative M1 Pro.

Les rumeurs concernant la Touch Bar, largement décriée, se sont révélées exactes, l'espace libre s’avérant remplacé par de nouveaux raccourcis clavier physiques pour les fonctions Spotlight, Siri, Dictée et Ne pas déranger.

Maintenant que nous sommes en 2021, nous avons enfin une webcam 1080p sur un MacBook, ce qui apparaît comme une sérieuse amélioration par rapport à la caméra 720p de ces dernières années. De plus, cette webcam utilise un objectif avec une ouverture plus large qui laisse passer plus de lumière, ce qui devrait permettre d'éviter le flou d’arrière-plan.

Associée à un capteur d'image plus grand et dotée d’un volume de pixels plus larges, la caméra offre des performances deux fois supérieures en cas de faible luminosité - de sorte que vous n'aurez pas besoin d'un éclairage sophistiqué pour être visible en visio.

Écran du MacBook Pro 14 pouces (2021)

(Image credit: Apple)

L'écran du MacBook Pro 14 pouces (2021) correspond à une dalle mini-LED Liquid Retina XDR. Il peut concéder jusqu'à 1 000 nits de luminosité supportés en plein écran, 1 600 nits de luminosité maximale et un rapport de contraste de 1 000 000:1.

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) affiche également la gamme de couleurs étendue P3 et prend en charge un milliard de couleurs pour des dégradés plus fluides, ProMotion et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz - la plus rapide jamais proposée sur un appareil MacBook.

Bien qu'il comporte cette redoutable encoche photo qui nous inquiétait, le MacBook Pro 14 pouces (2021) se rattrape avec un total de 5,9 millions de pixels, bien plus que le précédent MacBook Pro 16 pouces à processeur Intel.

Performances du MacBook Pro 14 pouces (2021)

(Image credit: Apple)

Compte tenu de l'introduction des SoC M1 Pro et M1 Max, le MacBook Pro 14 pouces brillera d’abord par sa puissance amplifiée. Comme nous l'avons mentionné, de nombreuses configurations sont disponibles, ce qui vous permet de rester relativement sobre (pour un appareil Pro en tout cas), ou d’investir autant que vous le pourrez pour maximiser votre productivité (et vos possibilités).

Voici quelques-unes des performances délivrées par les puces M1 Pro et M1 Max :

Des gestions de projets jusqu'à 3,7 fois plus rapides avec Xcode ;

Jusqu'à 3x plus de plug-ins Amp Designer dans Logic Pro ;

Des performances de dynamique des fluides numérique jusqu'à 2,8 fois plus rapides dans TetrUSS (logiciel de la NASA) ;

Un rendu 4K jusqu'à 9,2 fois plus rapide dans Final Cut Pro avec M1 Pro, et jusqu'à 13,4 fois plus rapide avec M1 Max ;

Jusqu'à 5,6 fois plus rapide que les performances combinées des GPU vectoriels et matriciels dans Affinity Photo avec M1 Pro, et jusqu'à 8,5 fois plus rapide avec M1 Max ;

Un rendu des effets jusqu'à 3,6 fois plus rapide dans Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio avec M1 Pro, et jusqu'à 5 fois plus rapide avec M1 Max ;

Jusqu'à 8,7 fois plus rapide sur le suivi des objets dans Final Cut Pro avec M1 Pro, et jusqu'à 11,5 fois plus rapide avec M1 Max ;

Détection de montage de scène jusqu'à 7,2 fois plus rapide dans les vidéos ProRes 422 1080p d’Adobe Premiere Pro ;

Des performances jusqu'à 2,6 fois plus rapides lors de la sélection de sujets dans des images d’Adobe Photoshop ;

Des performances de publication jusqu'à 2,1 fois plus rapides dans Vectorworks ;

Jusqu'à 2,9 fois plus rapide pour les performances GPU combinées vecteur et raster (Affinity Photo) avec M1 Pro, et jusqu'à 4,5 fois plus rapide avec M1 Max ;

Un rendu jusqu'à 2,5 fois plus rapide dans Maxon Cinema 4D (Redshift) avec M1 Pro, et jusqu'à 4 fois plus rapide avec M1 Max ;

Un rendu 8K jusqu'à 1,7 fois plus rapide dans Final Cut Pro avec M1 Pro, et jusqu'à 2,9 fois plus rapide avec M1 Max ;

Détection de montage de scène jusqu'à 4,4 fois plus rapide pour les vidéos 1080p ProRes 422 dans Adobe Premiere Pro ;

Jusqu'à 3,6 fois plus rapide pour le suivi des objets dans Final Cut Pro avec M1 Pro, et jusqu'à 4,9 fois plus rapide avec M1 Max ;

Des performances jusqu'à 1,5 fois plus rapides avec M1 Pro et jusqu'à 2 fois plus rapides avec M1 Max lors de la sélection de sujets dans des images d’Adobe Photoshop.

Autonomie du MacBook Pro 14 pouces (2021)

(Image credit: Apple)

Si le niveau d’autonomie est l'une de vos préoccupations majeures, alors Apple a d'excellentes nouvelles pour vous. Les batteries des MacBook Pro 14 et 16 pouces surpassent massivement celles des anciens MacBook Pro 13 pouces M1 (2020) et des appareils MacBook Air (2020).

Selon Apple, le modèle MacBook Pro 14 pouces (2021) peut offrir jusqu'à 17 heures de lecture vidéo, ce qui ne fait pas le poids face au modèle 16 pouces qui peut atteindre une remarquable autonomie de 21 heures. Cela représente tout de même sept heures supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable pour un ordinateur portable aussi puissant.

Mieux encore, cette nouvelle génération de MacBook Pro garantit le même niveau de performances, qu'il soit branché sur secteur ou en mode nomade. De sorte que vous pouvez aisément exploiter ces nouveaux MacBooks Pro en déplacement.