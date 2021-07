Les Nothing Ear 1 pourraient-ils les détrôner les AirPods d'Apple ?

La société appelée Nothing a dévoilé ses nouveaux écouteurs true wireless, les Nothing Ear 1, via YouTube mardi, annonçant leur disponibilité mondiale dans 45 pays à partir du 17 août et leur tarif s'élevant à 99 euros.

Ce prix est nettement inférieur à celui des écouteurs sans fil les plus connus, les AirPods d'Apple, tout en offrant encore plus de fonctionnalités comme l'annulation active du bruit, 34 heures d'autonomie avec l'étui de chargement et des haut-parleurs de 11,6 mm.

Ces grands haut-parleurs ont été réglés par l'équipe d'ingénieurs audio suédois de Teenage Engineering et, grâce aux trois microphones intégrés, ils promettent une qualité d'appel claire.

Ceci étant dit, ce qui semble incroyablement unique dans les nouveaux écouteurs sans fil de Nothing, c'est leur extérieur et leur boîtier transparents qui vous permettent de voir le fonctionnement interne des écouteurs et, selon leurs concepteurs, de vous assurer qu'ils sont bien dans leur boîtier avant de les emporter avec vous.

ANALYSE : Les Nothing Ear 1 peuvent-ils rivaliser avec les AirPods ?

Bien que nous ne pensions pas que les AirPods d'Apple soient les meilleurs écouteurs sans fil du marché, il est difficile de réfuter leur popularité. Des athlètes olympiques aux célébrités, tout le monde semble porter une paire des célèbres écouteurs d'Apple.

Les Nothing Ear 1 offrent définitivement quelque chose de différent sous la forme d'un extérieur clair, d'une batterie très longue durée et d'une annulation active du bruit, le tout à un prix très raisonnable. Cela devrait les rendre assez convaincants - et pourtant, ils se trouvent dans un espace ultra-concurrentiel aux côtés des plus grands noms de la technologie comme Samsung, LG, Sony, Apple, Amazon et des dizaines et des dizaines d'autres acteurs.

Alors, quelle est la probabilité que Nothing fasse une brèche dans les ventes audio d'Apple ? Malheureusement, les chances sont faibles. D'autres sociétés, comme Samsung et Sony, ont tenté sans succès de détrôner les AirPods en tant qu'écouteurs les plus vendus du marché, avec des produits dont les prix de vente et les caractéristiques sont similaires.

Le fait que les Ear 1 ne soient pas les écouteurs sans fil les moins chers des grands fabricants de matériel audio et que la société Nothing n'ait pas beaucoup d'influence en dehors de l'industrie technologique, joue également contre eux. OnePlus a rencontré sensiblement le même problème avec ses écouteurs sans fil il y a deux ans.

Nous réserverons bien sûr notre jugement avant le test final, mais il semble que Nothing devra offrir des performances équivalentes à celles du Sony WF-1000XM4 à la moitié du prix pour gagner la bataille contre les écouteurs d'Apple.