Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney Plus : date de sortie, bande-annonce, casting et plus encore

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver est l'une des séries télévisées Marvel que nous attendons le plus avec impatience. C'est la première fois que nous voyons le MCU s'aventurer correctement sur le petit écran (désolé pour les séries Marvel de Netflix), sortant du schéma classique des films Marvel. Il nous faudra être patients car la production vient seulement de reprendre après une interruption due au coronavirus. Et sa programmation sur Disney Plus est finalement prévue à partir de mars 2021.

Après les retombées d’Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) font à nouveau équipe pour faire face à d’anciennes et de nouvelles menaces.

Steve Rogers a légué son bouclier à Sam à la fin de Endgame, mais il est toujours connu sous le nom du Faucon. Mackie a déclaré à IGN : « Je ne suis pas Captain America. Le fait qu'il m'ait confié son bouclier ne fait pas de moi Captain America ». « La question est de savoir ce qu'il va en faire ensuite », rétorque Kevin Feige, la tête pensante du MCU, pendant le CCXP de 2019.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, avec des détails sur le casting, la date de sortie, les premières images que nous avons pu voir jusqu'à présent… et plus encore.

La diffusion était initialement fixée au mois d'août 2020, mais Disney a confirmé qu'elle serait repoussée à 2021. En décembre, la compagnie a révélé la date de diffusion du premier épisode : le 19 mars 2021, un vendredi. Soit un peu plus de deux mois après le lancement de WandaVision, qui aura lieu mi-janvier.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sera diffusée à raison d’un épisode par semaine.

Le Faucon et le Soldat de l'hiver : enfin une vraie bande-annonce !

Pendant le Super Bowl 2020, Disney Plus a publié un teaser de 30 secondes des trois premières séries Marvel de la plateforme. On y découvre davantage sur Le Faucon et le Soldat de l'Hiver que sur Loki et WandaVision. Nous avons notamment le droit à un plan sombre de Bucky tenant un fusil sur la tête d'Helmut Zemo, un autre plan extrêmement bref du Faucon volant dans son nouveau costume et enfin les deux personnages se saluant dans ce qui semble être un ranch isolé.

Vous pourrez également voir John Walker (Wyatt Russell), également connu sous le nom de Super-Patriot et USAgent dans les comics Marvel, courir sur un terrain de football. Il semblerait qu'un combat se prépare pour savoir qui sera le prochain Captain America. C'est juste assez pour éveiller notre curiosité.

Le 11 décembre 2020, Marvel a partagé sur Twitter la première bande-annonce officielle du show. Elle dure 1mn50s et fixe les enjeux de la mini-série : un monde qui sombre dans le chaos après la dissolution des Avengers, une humanité en quête de nouveaux héros et une bataille pour reprendre l’héritage de Captain America.

"Hériter de ce bouclier, c'est compliqué." Falcon et le Soldat de l'Hiver, une série Disney+ Original, en streaming dès le 19 mars sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/nzb7HYIfRXDecember 11, 2020

L'histoire du Faucon et du Soldat de l'hiver : ce que nous savons pour l’instant

(Image credit: Disney/Marvel)

Le Faucon et le Soldat de l'hiver, comme son nom l'indique, réunit à nouveau Sam et Bucky pour un nouveau chapitre qui conte l’après Avengers: Endgame.

Il n'y a pas de synopsis officiel, mais après que Disney ait dévoilé le teaser puis Marvel la bande-annonce, nous disposons de quelques menus détails sur la trame. Helmut Zemo, le conspirateur qui a réussi à diviser les Avengers dans Captain America: Civil War, est de retour. Bien déterminé à se venger de tous ceux qui ont fait échouer ses plans.

Bucky aussi semble animé par la vengeance, après que Zemo ait délibérément contrôlé son esprit dans le même film. Les retrouvailles entre les deux personnages risquent donc d’être explosives.

Nous savons que Sam se refuse à devenir Captain America, malgré la requête de son ami et mentor Steve Rogers. Si la bande-annonce le montre en plein entrainement avec le bouclier de Cap, il apparait tout de même plus régulièrement à l’écran dans le costume traditionnel du Faucon.

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

L'intrigue du Faucon et du Soldat de l'Hiver est pour l'instant tenue secrète. L'un des scénaristes clés de Marvel Comics, Marc Bernardin, émet l'hypothèse que la décision de Steve Rogers à la fin d’Endgame n’a pas mis tout le monde d’accord. « Le gouvernement [américain] ne veut pas que Sam Wilson devienne Captain America », avance-t-il et ce serait le point de départ de la mini-série. De ce que nous savons sur les nouveaux personnages au générique du show Disney Plus, c’est une théorie qui a beaucoup de sens.

En novembre 2019, l’acteur Wyatt Russell a accepté de prendre les traits de John Walker - un personnage qui ne devrait être que trop familier aux fans des comics Marvel. Connu à l'origine sous le nom de Super-Patriot (qui a un temps servi de doublure publicitaire à Steve Rogers), ce soldat à la retraite apparaîtra dans la série TV Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, avec un costume quasi-identique à celui du Captain America original.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Quoi qu'il en soit, attendez-vous à des intrigues riches et dont le développement prendra du temps. « Nous ne voulons pas qu'il y ait une overdose de scènes d'action », défend le producteur exécutif et directeur de la série Malcolm Spellman. « Nous devons apprendre à connaître ces nouveaux personnages, nous devons passer du temps à les découvrir, eux et leurs objectifs. Et comme nous disposons de grands acteurs, il faut les employer dans des registres variés qui leur permettent de montrer tout leur talent ».

« Il y aura des séquences d'action aussi impressionnantes que celles des films, mais dresser les portraits de la relève Marvel est beaucoup plus indispensable », explique Zoie Nagelhout, productrice de la série.

Pour la star de la série, Anthony Mackie, il n’y a pas de réelles différences entre la série et un long métrage du MCU. Comme il l’expose à Variety : « Les conditions de tournage sont les mêmes que pour les films Avengers. On a l'impression de tourner un nouveau chapitre, découpé en épisodes. Au lieu de durer deux heures, c'est un film de six ou huit heures ».

Selon l’acteur, « les gens vont être surpris par la profondeur et l’évolution des personnages ».

Le casting du Faucon et du Soldat de l’Hiver : qui sera de retour ?

Ce n'est un secret pour personne : dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver, Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent leurs rôles fétiches. Tout nous amène à croire que nous allons également avoir droit à un spectacle de qualité avec le retour d'autres visages familiers du MCU.

Emily VanCamp réapparaît en tant qu’Agent 13, alias Sharon Carter - un ancien soldat du S.H.I.E.L.D. et la nièce de Peggy Carter. La dernière fois que nous l'avons croisée, c'était pendant les événements de Captain America: Civil War, lorsqu'elle a partagé un baiser avec son oncle Steve Rogers... une scène que beaucoup ont jugé incohérente, particulièrement avec l’épilogue livré par Endgame. Le Faucon et le Soldat de l'hiver devrait répondre aux interrogations des spectateurs et clarifier l’ellipse entre Civil War et Endgame, à travers l’histoire de ce personnage.

Comme annoncé, Daniel Brühl reviendra dans le rôle d'Helmut Zemo, cette fois-ci avec le masque emblématique qu’il porte dans les comics. Et comme nous l'avons déjà souligné, Wyatt Russell incarnera John Walker - un nouveau Captain America choisi par l’armée et le gouvernement. Reste les acteurs Adepero Oduye, Desmond Chiam et Miki Ishikawa, dont les rôles n’ont pas été déterminés à ce jour.

En février 2020, il a été rapporté par Deadline que Carl Lumbly (Alias) avait rejoint la distribution dans un rôle encore secret. Alors que le tournage de la série a repris en septembre, des photos des coulisses révèlent le retour d’un autre vilain du MCU, Batroc, humilié par Steve Rogers au début Captain America : Le Soldat de L’Hiver.

Kari Skogland (The Walking Dead et The Punisher) réalise tous les épisodes avec Spellman et Derek Kolstad (John Wick) comme principaux scénaristes de la série.

Le Faucon et le Soldat de l’hiver explorera l'héritage de Captain America

Le nouveau costume de Bucky (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Le Faucon et le Soldat de l'Hiver tentera de résoudre le dilemme lié à l'héritage de Captain America et de sa fonction. Les réalisateurs d’Avengers : Endgame, Joe et Anthony Russo ont déjà expliqué pourquoi ils ont choisi Sam Wilson en tant qu’héritier de Captain America, plutôt que Bucky Barnes, l'ami d’enfance du Captain.

« Depuis leur rencontre [dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver], il semble y avoir un lien très étroit entre les deux personnages », explique Anthony à Yahoo Entertainment. « Leur passé militaire, leur humilité, leur engagement à servir. Il était évident que c'était la personne à qui Captain allait se confier ».

« Nous avons pensé à Bucky », ajoute Joe. « Mais... nous essayons de faire preuve de logique et d'un point de vue narratif, Sam était le plus cohérent ».

La mini-série se donne les moyens de ses ambitions. Selon The Hollywood Reporter, le budget par épisode pour les prochaines séries Marvel s'élève à 25 millions de dollars (environ 20,6 millions d’euros).