Un nouveau produit Apple sera-t-il annoncé le 8 décembre ?

C’est un mini mémo interne qui fait depuis grand bruit sur les réseaux sociaux. Sur celui-ci, il est signalé que la firme de Cupertino pourrait présenter un produit inédit le mardi 8 décembre prochain. La nature du produit concerné, en revanche, reste un mystère.

Le document, révélé par le site MacRumors cette semaine, proviendrait d'une source fiable et a été envoyé aux différents fournisseurs de services de la société, pour les informer d’une mise à jour de la garantie AppleCare - prenant en charge les appareils Apple pendant un an, avec 90 jours d’assistance technique offerte. es développements liés à AppleCare le 8 décembre. Les partenaires de la compagnie sont ici informés de l’ajout imminent de nouvelles références produits, avec descriptions et prix inclus.

Une sortie discrète

Les fans les plus enthousiastes de la marque seront toutefois déçus d’apprendre qu’aucune conférence virtuelle n’aura lieu le 8 décembre. Nous apprendrons donc le lancement dudit appareil par communiqué de presse. Dès lors, nous pouvons supposer qu’il s’agira d’un produit mineur et que nous ne découvrirons pas de MacBook ou iPhone supplémentaires cette année. L’Apple AirPods Studio et les Apple AirTags, également attendus, ne seront probablement pas sur l’affiche non plus.

Seule certitude : comme le mémo s'adresse directement aux fournisseurs AppleCare+, il devrait s’agir assurément d’un lancement matériel et non de service, à l’instar d’une nouvelle déclinaison d’Apple One, d’Apple Arcade ou d’Apple TV+. Cela dit, le terme « matériel » est ici très large, il peut désigner tout et n'importe quoi. D’une nouvelle Apple TV à un câble de chargement. Donc jusqu'à la nuit du 8 au 9 décembre (les insomniaques français satisferont leur curiosité à partir de 2h30 du matin, heure de Paris), tout le monde peut y aller de son pronostic.