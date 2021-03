La Nintendo Switch 2 sortira en 2021 et supportera les jeux 4K

La Nintendo Switch 2 devrait être lancée en 2021, et elle présentera toutes les caractéristiques que les joueurs désirent depuis l’arrivée de la première Nintendo Switch en 2017.

La future console Nintendo, qui n'a pas encore été officiellement annoncée, embarquera une dalle OLED de 7 pouces - conçue par Samsung Display et dont la production est prévue pour juillet, d’après Bloomberg. La date de sortie potentielle de la Nintendo Switch 2 devrait suivre un peu plus tard dans l'année, bien sûr.

Les avantages de l'OLED sont notamment d'offrir un contraste plus élevé et de tirer moins sur la batterie. Il y a aussi la possibilité d'obtenir un taux de rafraîchissement plus rapide, la Nintendo Switch originale plafonnant à 60 Hz.

Il s'agit donc d'une amélioration intéressante par rapport aux Switch et Switch Lite, qui proposent actuellement des écrans LCD de 6,2 et 5,5 pouces. Respectivement.

Lorsque vous la couplerez à votre téléviseur Ultra HD, la Nintendo Switch 2 est censée prendre en charge une résolution 4K au lieu d'être limitée aujourd’hui à 1080p. Compte tenu de la popularité des TV 4K en 2021, c'est une évolution dont vous pourrez profiter dès le jour 1 de la console.

(Image credit: Shutterstock/Wachiwit)

Nintendo Switch 2 contre PS5 et Xbox Series X

Les plus grands rivaux de Nintendo, Sony et Microsoft, ont déjà opéré leur grand saut dans la next-gen, avec la sortie des PS5 et Xbox Series X en novembre 2020. Si ces dernières ont dû faire face à de sérieux problèmes d'approvisionnement, elles pourraient constituer une menace majeure pour les fêtes de fin d’année.

La Nintendo Switch 2 apparaît donc comme un impératif - même si en termes de ventes, son aînée tient toujours le haut du pavé. Mais ne vous attendez pas à des spécifications aussi puissantes que celles de la Xbox Series S d’entrée de gamme. En commercialisant la Switch il y a quatre ans, Nintendo a privilégié un design unique et un prix accessible à des composants internes extrêmement performants. Une stratégie qui réussit au géant du divertissement jusqu’aujourd’hui.

Si la Nintendo Switch 2 parvient à voir le jour en 2021, on peut se demander si le très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 constituera LE jeu d’introduction de celle-ci. Après tout, Breath of the Wild, développé initialement pour la Wii U, est le titre qui a propulsé la Nintendo Switch sur le podium des consoles les plus récentes. Avant que sa petite sœur 4K ne la détrône ?