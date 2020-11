L'iPhone 12 Pro Max a reçu la meilleure note possible pour un écran mobile

Nous savions déjà, sans surprise, que l'iPhone 12 Pro Max trônait parmi les plus grands smartphones existants en termes de taille d’écran, mais il semble que ce dernier soit également le meilleur que l'on puisse obtenir aujourd’hui sur un smartphone.

DisplayMate (sans doute la plus grande autorité mondiale en matière d'écrans mobiles) a soumis la dalle de l'iPhone 12 Pro Max à toute une batterie de tests, et il en est ressorti avec la note A+, la plus haute attribuée par le site. En fait, l'iPhone 12 Pro Max a égalé ou battu 11 records de performances liées à l'affichage, rivalisant férocement avec un autre smartphone géant réputé pour son écran : le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

L’iPhone 12 Pro Max pèche encore sur la 4K

Parmi les points forts de l’iPhone 12 Pro Max - tout du moins de son écran -, citons une luminosité de 825 nits. C’est la capacité maximum d’un écran OLED mobile en 2020, alors qu’un contenu HDR peut solliciter jusqu’à 1 200 nits.

L’affichage du 12 Pro Max propose de même un spectre de couleurs ultra-précis, visuellement indiscernable de la perfection. DisplayMate note à ce sujet qu'il est « probablement plus poussé ici que sur n'importe quel écran mobile, moniteur, TV ou TV UHD que vous possédez ».

La qualité du contraste et de l'échelle d'intensité ont également été jugées « très élevées ». La réflectance de l'écran très faible, à 4,8 %, lui permet d’offrir des noirs parfaits et le taux de contraste le plus élevé. De plus, bien que sa résolution de 1284 x 2778 pixels soit inférieure à celle de certains smartphones Android (notamment le Sony Xperia 1 II 4K), DisplayMate souligne que la résolution 4K n'apparaît pas plus nette sur tout autre écran mobile. Celui de l’iPhone 12 Pro Max délivre la résolution la plus élevée et la plus précise imaginable sur une telle taille.

Via GSMArena