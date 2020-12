Cadeaux de Noël 2020 : quels ensembles LEGO glisser sous le sapin cette année ?

Nos guides de Noël 2020 Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes | Jour 3 : Fans Nintendo | Jour 4 : Génération Xbox | Jour 5 : Gamers Playstation | Jour 6 : Retrogamers | Jour 7 : Joueurs PC | Jour 8 : Collectionneurs LEGO

LEGO et Noël ont toujours fait bon ménage. Et pour cause, c’est un plaisir créatif qui réunit toute la famille des heures, voire des jours durant. Au-delà de la construction, ils émulent votre imagination et génèrent des histoires fantastiques… ou font office de déco moderne dans vos pièces à vivre. Il existe toute taille, toute forme et tout prix de set LEGO, les plus intéressants s’associant à d’autres franchises pop-culturelles définitivement cultes.

Que vous comptiez des fans de Star Wars, de James Bond et Stranger Things, ou encore des univers Marvel / DC, vous ferez forcément des heureux en offrant une boîte plus ou moins garnie des fameuses briques. Le plus grand lancement LEGO de l'année a sans doute été celui du pack de démarrage des aventures de Super Mario, souvent proposé à un tarif attractif - l’ensemble de départ appelle à l’achat d’extensions complémentaires. Une stratégie d’engagement efficace pour l’entreprise danoise.

Nous avons sélectionné ci-dessous de multiples suggestions de sets fédérateurs qui plairont à tout âge. Leurs prix sont régulièrement réactualisés pour vous permettre d’acquérir les plus beaux sets LEGO à bas prix, dès à présent et pour une livraison (presque) garantie avant les fêtes de fin d’année.

C’est l’une des collaborations les plus surprenantes de l’année. Le danois LEGO et le japonais Nintendo se sont réunis pour concevoir un pack de démarrage résolument geek. Avec ces 231 pièces, ce set offre à vos enfants la possibilité de créer leurs propres niveaux Super Mario - avec les commentaires du célèbre plombier moustachu en voix off. Une sorte de Super Mario Maker, sans écran, qui vous donnera bonne conscience.

Stranger Things est probablement la plus belle lettre d’amour adressée aux 80’s. Bourrée de références aux films de Spielberg et de John Carpenter, mais aussi aux histoires d’épouvante de Stephen King, la série des frères Duffer a captivé sans mal toutes les générations de spectateurs Netflix. L’intrigue tourne autour d’événements surnaturels auxquels vont être confrontés une bande de collégiens intrépides. Cet ensemble LEGO est l’essence même du show, semi-fantastique, semi-nostalgique.

LEGO a déjà sorti une petite figurine Baby Yoda dans le cadre d'un set The Mandalorian, un peu plus tôt cette année. Mais il ne s’agissait que d’un accessoire minuscule, extrêmement facile à perdre. Ce qui ne sera pas le cas avec ce nouveau kit « grandeur nature ». En plus de Baby Yoda lui-même, l’ensemble comprend le pommeau de levier de vitesse qu'il vole dans le vaisseau de Mando pour jouer avec, une plaque d'information qui inclut l'âge, la taille et d'autres détails de la créature… Ainsi que la mini-figurine de l'Enfant en bonus. Avec une « tête et des oreilles mobiles mais aussi une bouche réglable », vous aurez la possibilité de modifier ses expressions faciales, pour reproduire vos scènes préférées et les memes les plus viraux de la série Disney Plus dont il est le (co)héros.

Difficile à trouver dans le commerce, ce set rend hommage à l’inventeur légendaire de l’équipe des Avengers. Figure de proue de l’équipe, vous le retrouverez ici dans sa salle des armures, avec quatre modèles Iron Man plus deux outriders. De quoi revivre quelques-uns des meilleurs moments de la trilogie consacrée à Monsieur Tony Stark, et patienter jusqu’au retour du Marvel Cinematic Universe sur petit ou grand écran. En 2021.

Comme le set Stranger Things, ce set LEGO nous ramène près de quatre décennies en arrière. Inspiré de la Batmobile de Michael Keaton dans le film de Tim Burton sorti en 1989, il s'agit clairement d'une des plus belles pièces de collection de la marque danoise. C’est un investissement de qualité - onéreux - que vous réserverez à l’un des cinéphiles raffinés ou lecteurs de comics passionnés qui composent votre proche entourage. Scrupuleusement détaillé, vous trouverez à l’intérieur du cockpit les trois personnages phares de ce chef d’œuvre : Batou, Vicki Vale et évidemment le Joker version Nicholson.

Alors que Mourir peut attendre se fait désirer au cinéma, les fans de l’agent 007 peuvent toujours se consoler au volant de cette superbe réplique d’Aston Martin DB5 - telle que nous l’avons découverte dans l’un des meilleurs opus de la franchise : Goldfinger. 1295 pièces de pure merveille. Sans les gadgets de Q, malheureusement.