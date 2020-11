La version PC de FIFA 21 plus pauvre que celles des consoles PS5 et Xbox Series X ?

Les fans de la franchise foot d’EA peuvent user et abuser de FIFA 21 depuis octobre sur Xbox One, PS4 et PC. Les éditions next-gen du jeu devant arriver sur PS5 et Xbox Series X|S le 4 décembre prochain. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la version mise à niveau vous sera fournie gratuitement avec des fonctionnalités clairement enrichies.

Malheureusement, les joueurs PC n’auront pas droit aux mêmes faveurs, que vous ayez déjà acheté le jeu ou non.

EA ne veut punir personne

La mise à niveau « Gen-5 » inclut différents effets inédits comme la déformation de la balle ou des options additionnelles - calibrer la musculation des joueurs ou les angles de caméra, par exemple. Autant d'éléments qui peuvent être appréciés par les joueurs qui ont réussi à se procurer une toute nouvelle console. Lors d'une récente interview accordée à Eurogamer, EA a été interrogé sur la décision d'exclure les joueurs PC des mises à jour gratuites, et ce malgré la sortie effective d’une nouvelle génération de cartes graphiques.

Le producteur exécutif Aaron McHardy a répondu que la décision de maintenir les spécifications des PC à un niveau bas était question d'inclusivité :



« Lorsque nous avons cherché à savoir quelle génération matérielle privilégier sur la version PC, nous avons étudié nos fans et les configurations qu’ils utilisaient actuellement. Grâce à ces informations factuelles, nous avons pu définir des spécifications PC minimales et recommandées. La mise à jour Gen-5 n’aurait fait qu’écarter de nombreux joueurs PC de la licence, car ils n’étaient pas équiper pour la supporter. Nous avons donc choisi de conserver la version Gen-4 de FIFA 21 pour être le plus inclusif possible ».

Les spécifications requises pour jouer à FIFA sur PC sont plus modestes que ce à quoi on pourrait s'attendre, puisqu'il suffit d'avoir une carte graphique Nvidia GTX 660 (2 Go VRAM) ou une AMD Radeon HD 7850 (2 Go VRAM), 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3-6100 ou AMD Athlon X4 880K.

Il semble tout de même quelque peu regrettable qu'il n'y ait même pas la possibilité d'activer le contenu additionnel pour les joueurs PC disposant de machines plus sophistiquées. Ce qui signifie que si vous souhaitez jouer à l’édition la plus premium de FIFA 21, vous devrez investir dans une toute nouvelle console.

