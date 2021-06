Far Cry 6 : vous pourrez jouer à la troisième personne et choisir votre sexe

Far Cry 6 proposera une perspective à la troisième personne - au moins durant certaines séquences du titre - et permettra également aux joueurs de choisir le genre qu'ils veulent incarner, comme sur Far Cry 5.

L'ajout du point de vue à la troisième personne est intéressant, la série s’étant faite connaître pour se dérouler entièrement à la première personne. Dans Far Cry 6, nous verrons le protagoniste du jeu, Dani Royas, au cours des scènes de dialogue ainsi que de certaines sessions de combat et d’infiltration dans les camps ennemis. Mais pourquoi ce changement ?

Auteur en chef sur le jeu, Navid Khavari cite la raison la plus fondamentale derrière cette décision, comme la volonté de créer une plus grande connexion entre Dani et le joueur - mais aussi de justifier les nouvelles options de personnalisation du jeu.

"Dans les cinématiques, [la troisième personne] a été intégré très tôt, il s’agit d’un ajout étonnamment transparent", détaille M. Khavari. "On a instantanément eu l'impression qu'il y avait plus de connexion avec l’odyssée de Dani, plus de connexion avec l’histoire épique de Yara. Les joueurs pourront également apprécier les personnalisations de leur personnage durant les temps forts du récit". Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation du gameplay, lorsque les joueurs utilisent certains items comme le sac à dos Supremo, le jeu change aussi de perspective.

La volonté d'avoir un protagoniste davantage représenté est un changement radical par rapport à Far Cry 5, qui se déroulait entièrement à la première personne et mettait en scène un héros muet. Il y a donc beaucoup plus de chances que les joueurs puissent établir un lien significatif avec Dani.

Le choix vous appartient

En parlant de Dani, les joueurs pourront également choisir le sexe qu'ils souhaitent incarner. M. Khavari a posté une vidéo sur le compte Twitter officiel de Far Cry, déclarant le choix "très important pour l’équipe". Celle-ci n’a pas souhaité développer deux scénarios distincts : "que vous choisissez d’être un homme ou une femme, le voyage de Dani sera le même."

Pour autant, il est agréable de voir qu'Ubisoft continue à offrir le choix aux joueurs, tout comme il l'a fait au sein d’Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Odyssey.

Far Cry 6 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC le 7 octobre 2021.