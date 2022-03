Disney Plus est sur le point de devenir beaucoup moins cher - mais il y a un piège

Une nouvelle offre d'abonnement Disney Plus, moins chère, devrait être lancée dans le courant de l'année, mais elle sera soutenue par des publicités.

Dans un communiqué de presse, The Walt Disney Company a confirmé qu'un tout nouvel abonnement supporté par la publicité serait proposé à ses clients potentiels fin 2022. Cependant, l'abonnement avec publicité sera d'abord déployé aux États-Unis, et les publics internationaux devront attendre 2023 pour que l'offre arrive sur leurs marchés régionaux.

Dans un communiqué publié parallèlement à l'annonce, Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, a déclaré que le nouveau modèle d'abonnement Disney Plus offrirait un plus grand choix aux consommateurs. Si vous avez toujours voulu regarder les films Marvel dans l'ordre ou la saison 3 de The Mandalorian à prix réduit, vous pourrez bientôt le faire. Mais vous devrez subir quelques coupures publicitaires pour vous adonner à un tel marathon.



"Élargir l'accès à Disney+ à un public plus large à un prix plus bas est une victoire pour tout le monde - les consommateurs, les annonceurs et nos conteurs d’histoire", a déclaré M. Daniel. "Un plus grand nombre d’abonnés pourront accéder à notre incroyable contenu. Les annonceurs pourront toucher un public plus large, et nos showrunners pourront partager leur incroyable travail avec plus de fans et de familles."

L'intégrale du MCU pour moins cher ? Etes-vous prêt ? (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Rita Ferro - présidente de la publicité, de Disney Media, et de la distribution de divertissement - a précisé les raisons de l'introduction de ce nouvel abonnement. "Depuis son lancement, les annonceurs ont réclamé l'opportunité de faire partie de Disney Plus et pas seulement parce que le streaming est un marché avec un inventaire en forte croissance", a expliqué Mme Ferro. "L’abonnement Disney Plus avec publicités offrira aux marketeurs l'environnement le plus premium dans un parc constitué de marques populaires, telles que Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic. Je suis impatient d'en partager davantage avec les annonceurs lors de notre prochain rendez-vous, en mai 2022."

La date de lancement et le prix exacts seront révélés à une date ultérieure. On s'attend toutefois à ce que ceux qui souscrivent à un abonnement avec publicités, en particulier sur les marchés non américains, aient accès à Disney Plus Star et à d'autres contenus phares sur la plateforme de streaming.

Combien pourrait coûter l'abonnement avec publicités de Disney Plus ?

De vraies économies sur Disney Plus ? (Image credit: AFM Visuals / Shutterstock)

C'est difficile à dire. Actuellement, le seul abonnement à Disney Plus disponible est le forfait standard. Il coûte 7,99 dollars par mois aux États-Unis. En Europe, le tarif mensuel est de 8,99 €. Un abonnement annuel vous coûtera 79,99 $ aux États-Unis, 79,90 £ au Royaume-Uni, 89,90 € dans l'UE.

Il est intéressant de noter qu'il existe des modèles d'abonnement similaires pour d'autres diffuseurs, ce qui peut nous donner une idée du prix du forfait Disney Plus avec publicités. Aux États-Unis, le forfait avec publicité de Hulu coûte 6,99 $ par mois, tandis qu'un abonnement à Paramount Plus vous coûtera 4,99 $ par mois. En outre, un abonnement Discovery Plus est également proposé au prix de 4,99 $ par mois aux États-Unis.

Si l'on s'en tient à ces tarifs, nous serions très surpris que le prix mensuel dépasse 4,99 $ US / 5,99 € en Europe. Cela semble être un montant raisonnable à payer en contrepartie de pages publicitaires à supporter. Surtout si Disney veut rester compétitif face aux plateformes de streaming vidéo toujours plus nombreuses et offensives.

Un prix correspondant à notre estimation serait une aubaine pour la quantité de contenu proposé sur Disney Plus. De Star Wars aux Simpson, en passant par les films Pixar, il y a tant de shows premium à visionner sur Disney Plus. Ajoutez à cela des offres récentes telles que Pam & Tommy, ainsi que les séries de la phase 4 du MCU - Moon Knight sous peu - et vous tenez potentiellement le futur plus grand service de streaming de cette décennie.

Notre conseil ? Ne manquez pas cette offre financée par la publicité lorsqu'elle débarquera dans votre pays au cours des 12 à 18 prochains mois.