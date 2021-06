Le OnePlus 9T, le Xiaomi Mi 11T et bien d'autres smartphones Android pourraient utiliser cette nouvelle puce surpuissante

Alors que la plupart des smartphones Android haut de gamme du premier semestre 2021 ont intégré le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, une nouvelle version Plus de ce processeur vient d’être lancée. Et nous pourrions le croiser dans des appareils mobiles comme le Xiaomi Mi 11T et le OnePlus 9T.

Il s'agit du Snapdragon 888 Plus, qui est - comme son nom l'indique - une version retouchée du chipset susmentionné présent dans le OnePlus 9 et le Xiaomi Mi 11 (et d'autres téléphones comme l’Oppo Find X3 Pro et le Realme GT). Qualcomm a annoncé ce nouveau modèle via une publication sur son blog.

Quelles sont les spécifications inédites du Snapdragon 888 Plus ? Le principal apport semble être une amélioration de la puissance de l'IA, de sorte que le processeur peut gérer 20% de tâches supplémentaires en simultané - les fréquences d'horloge s’avèrent également un peu plus élevées. Pour couper court au jargon technique, cela signifie essentiellement que le processeur sera un peu plus rapide que son prédécesseur, en particulier pour les tâches qui utilisent l'IA, comme l'optimisation des scènes au sein de vos photos.

Quand le Snapdragon 888 Plus fera-t-il son apparition ?

Nous verrons probablement le Snapdragon 888 Plus apparaître très bientôt. Selon Qualcomm, les premiers smartphones équipés de cette puce apparaîtront au troisième trimestre 2021, c'est-à-dire à partir de juillet. Honor a déjà confirmé que son prochain Magic 3 utilisera le chipset, et Xiaomi, Motorola, Asus et Vivo ont affirmé qu’ils l’emploieront aussi - mais nous ne savons pas encore sur quels modèles.

Les deux plus grandes références mobiles qui pourraient utiliser le chipset sont le Xiaomi Mi 11T et le OnePlus 9T mentionnés précédemment, car Xiaomi et OnePlus ont tendance à utiliser ces chipsets mis à niveau dans leurs produits de fin d'année. Nous devrions par ailleurs le retrouver dans le Motorola Edge 2, puisque le nom de Moto est sur la liste, et c'est le seul smartphone premium que nous attendons de cette société.

Dans l'ensemble, on ne sait pas exactement quand ce chipset commencera à être adopté massivement, ni par qui, ni même s'il fera une différence marquée en termes de vitesse. Nous devrons attendre le lancement des premiers smartphones équipés pour le savoir.