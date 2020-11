La date de sortie du Samsung Galaxy S21 connue et radicalement avancée ?

Une nouvelle fuite concernant le Samsung Galaxy S21 préconise une date de sortie à la mi-janvier, pour le successeur du Samsung Galaxy S20. Une fenêtre de lancement qui s’annoncerait précoce, puisque les smartphones de la série S sont généralement commercialisés en février - et ce, depuis plusieurs années.

La source de cette fuite est également inattendue. Il s’agit du leaker Jon Prosser, bien plus connu pour ses prévisions liées aux produits Apple. Sur Twitter, il vient d’affirmer que le Galaxy S21 sera présenté officiellement aux côtés du Galaxy S21 Plus et du Galaxy S21 Ultra le 14 janvier 2021. Avec une mise en vente probable dès le 29 janvier.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀Announcement: January 14, 2021Pre-order: January 14, 2021Launch: January 29, 2021Black, White, Grey, Silver, Violet and PinkNovember 3, 2020

Le tweet mentionne par ailleurs six couleurs affiliées au futur Samsung Galaxy S21 : noir, blanc, gris, argent, violet et rose. Gardez à l'esprit que toutes ces teintes ne seront pas forcément disponibles pour tous les modèles, les S21 Plus et Ultra pouvant conserver des coloris plus sobres et « professionnels » comme le noir, le blanc, le gris et l'argent.

M. Prosser est, à ce jour, appuyé par un autre leaker fiable : Max Weinbach. Ce dernier a de nouveau laissé entendre que les prochains Samsung Galaxy S sortiront dans deux mois à peine.

Les premiers smartphones haut de gamme de 2021 ?

La série Samsung Galaxy S20 a été annoncée fin février 2020, avec une livraison des unités démarrant dès la première semaine de mars. Mais aujourd’hui, la plupart des constructeurs mobiles ont tendance à anticiper leurs calendriers de sorties, pour mieux coïncider avec la tenue du Mobile World Congress, la grand-messe de l’industrie qui se tient chaque année, en février, à Barcelone.

Problème : le MWC 2020 a été le premier grand salon technologique à se retrouver annulé, en raison des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. Presque tous les grands événements tech ultérieurs ont suivi son exemple tout au long de l'année. Maintenant que les grandes marques de smartphones se sont adaptées pour organiser leurs propres rendez-vous virtuels, il y a moins de raisons de programmer des lancements aux alentours du MWC 2021, qu’il soit physique ou numérique.

En d'autres termes, Samsung n'a guère de raison de retarder le lancement de la ligne Galaxy S21 jusqu'en février. La société avait dévoilé ses smartphones de milieu de gamme Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite au cours du CES 2020, alors peut-être utilisera-t-elle cette même occasion pour introduire ses prochains fleurons mobiles et devancer la concurrence, avec les premiers smartphones premium de 2021.