L’Apple Watch 7 sera beaucoup plus sportive que les précédentes selon Tim Cook

Le principal argument de vente des montres connectées est aujourd’hui leurs capacités à surveiller votre santé, votre forme physique et même votre bien-être général, avec des capteurs de stress étonnant et des tutos de yoga ou de pleine conscience pour vous aider à canaliser. Il semble que la future Apple Watch 7 ne fera pas exception à la règle, et Tim Cook en a déjà esquissé quelques aspects. Le patron d’Apple a récemment participé au podcast Outside et il a longuement parlé de la prochaine génération Apple Watch… qui ne ferait pas forcément dans la continuité.

Lorsque l'animateur Michael Roberts a demandé un scoop ou deux sur l'Apple Watch 7, en particulier sur les capteurs inédits que pourrait embarquer la smartwatch, M. Cook a répondu : « Ce qui se passe dans nos laboratoires, en ce moment, est époustouflant ». Avant d’ajouter : « Il reste une tonne d'innovations à apporter ».

Bien sûr, Tim Cook est presque obligé de parler de manière hyperbolique des appareils Apple, tant qu’il n’est pas en keynote. Toutefois, le contexte de cette discussion peut nous donner quelques indices - en effet, toute l'interview portait essentiellement sur les thèmes de la santé, du sport et du bien-être.

L’Apple Watch doit se muscler

Un passage majeur de l'interviewé est assez révélateur : « Je crois vraiment que si vous faites un zoom arrière et que vous vous demandez ce qui a été la plus grande contribution d'Apple, celle-ci impacte clairement les domaines de la santé, du bien-être et depuis plus récemment du sport ». Alors les modèles Apple Watch à venir se tourneront-ils vers le rayon montres sportives ?

Avec le lancement du service Fitness Plus (indisponible en France), les Apple Watch actuelles devraient accentuer leur programme fitness, et les suivantes pourraient optimiser davantage les possibilités du programme avec de nouveaux capteurs et fonctions plus poussés.

Apple a pris un certain retard sur ses concurrents en ce qui concerne les modes d’entraînement sportif. Les Apple Watch répertorient 16 types d'exercices différents, ce qui en fait des assistantes intéressantes pour vos footings occasionnels, mais pas des coachs convaincants - à l’instar des montres Wear OS ou de celles de Garmin qui proposent plus de 100 modes. De quoi se perfectionner dans plusieurs activités plébiscitées comme la natation ou le cyclisme, et même en découvrir des nouvelles telles que le tir à l’arc.

Même constat au niveau des capteurs, où l’Apple Watch 6 vient tout juste d’inclure un suivi du sommeil plus performant et celui du taux d’oxygène sanguin déjà présent sur plusieurs références rivales.

La firme de Cupertino pourrait-elle améliorer les compétences sportives de sa smartwatch phare ? En complément ou au détriment de ses avancées santé et bien-être ? Deux questions auxquelles Tim Cook n’a pas encore répondues. Le mystère sera en tout cas levé avant la présentation officielle de l’Apple Watch 7, probablement lancée vers la fin de l’année 2021.

Via T3