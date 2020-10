Est-ce le encore bon moment pour acheter une PS4 ou une Xbox One ?

À vrai dire, si en 2020 vous n'avez pas encore fait l’acquisition d’une PS4 ou d’une Xbox One, soit vous êtes un joueur résolument PC ou mobile, soit vous ne vous lancez qu’occasionnellement dans un jeu vidéo. Dans les deux cas, il y a peu de chances qu’une console de salon Sony ou Microsoft vous intéresse, d’autant que les deux seront remplacées par des modèles next-gen dès la fin de l’année - si la conjoncture le permet.

D’autant que si vous achetez une PS4 ou une Xbox One maintenant, il est possible que dans deux à cinq ans, vous ne puissiez plus accéder aux dernières sorties vidéoludiques AAA, car elles seront destinées aux consoles les plus récentes. Il est important de le savoir avant de se lancer dans un achat compulsif. A noter toutefois que Microsoft s'est engagé à assurer la compatibilité de tout son catalogue de jeux sur l’ensemble de ses consoles. Même après le lancement de sa future Xbox Series X.

Il n’empêche que la PS5 et la Xbox Series X seront également rétrocompatibles et vous permettront de lancer les jeux PS4 et Xbox One sans problème. Dans cette perspective à long terme, les consoles de la prochaine génération sont de loin les plus prometteuses.

Pourtant, la hausse des ventes récente de toutes les consoles actuelles révèle que les acheteurs sont plus préoccupés par le court terme, en ce moment. La possibilité d'un reconfinement imminent pousse en effet beaucoup de personnes à se ruer vers de nouvelles sources de divertissement.

Avec la pénurie d’approvisionnement subie par la Nintendo Switch (elle en sort tout juste), la PS4 et la Xbox One se présentent comme d’excellentes compagnes de jeux qui vous aideront à tuer le temps. Qui plus est, elles possèdent toutes deux d'énormes catalogues de qualité, pour des prix actuellement en baisse, aussi bien pour le hardware que pour les softwares.

En premier lieu, s’offre à vous la PS4. La console de jeux la plus aboutie de sa génération. Le modèle le plus abordable demeure la PS4 Slim. Elle dispose d’un avantage certain sur la Xbox One, avec un choix plus large et varié de jeux vidéo. Ainsi que d’exclusivités qui comptent parmi les meilleurs titres des années précédentes, tous supports confondus. A l’instar de Marvel’s Spider-Man, God of War ou Horizon Zero Dawn. Tout comme la Nintendo Switch, les stocks de PS4 slim ont du mal à se renouveler à l’heure actuelle. Nous trouvons légèrement plus de PS4 Pro, plus chère car prenant en charge la définition 4K. Voici les derniers bons plans recensés, concernant les PS4 Slim et Pro.

Ensuite, il y a la Xbox One. A l’image de la PS4, elle se déploie également en deux variantes : la Xbox One S et la Xbox One X. La première est une version allégée de la console originale de 2013, tandis que la Xbox One X, plus coûteuse, se veut beaucoup plus puissante et peut faire tourner des jeux en 4K. Les deux Xbox incluent une option de rétrocompatibilité impressionnante, ce qui signifie que vous pouvez jouer à des jeux plus anciens sortis sur la Xbox 360 et la Xbox originale de 2001. C'est un bonus que vous n'obtiendrez pas sur la PS4, par exemple.

Il existe deux éditions de Xbox One S - si vous optez pour l'édition All-Digital, prenez bien en compte qu’elle ne possède pas de lecteur de disque, et que vous ne pourrez exécuter dessus uniquement des jeux dématérialisés. Bien entendu, comme pour leurs concurrentes, les commandes de consoles Xbox One sont aujourd’hui complexes. Mais quelques bonnes affaires persistent.

Acheter une PS4 ou une Xbox One pendant l'Amazon Prime Day ou le Black Friday

L'Amazon Prime Day et le Black Friday ne sont plus très loin et devraient vous permettre d'obtenir l'une des meilleures consoles de jeux 2020 à un prix extrêmement avantageux. Tout comme durant l'année précédente. Mieux encore : les PS5 et Xbox Series X seront lancées juste avant le Black Friday. Des économies conséquentes sont donc à prévoir sur les anciennes générations en devenir. Ceci vous donnera peut-être l'occasion de dépenser vos gains dans une sélection de jeux, inédits comme classiques, qui vous tentent.

Que vous achetiez l'une des meilleures consoles Sony ou Microsoft pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir une pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre l'une de ces deux dates.

Vous vous ennuyez à mourir ? Optez pour un abonnement PS Plus / Xbox Live Gold !

Les plateformes de jeux en ligne, telles que Steam, Xbox Live et PlayStation Network, atteignent des pics de trafic ces dernières mois. Ce qui n’est pas une surprise, puisqu’elles permettent à leurs membres de se retrouver virtuellement. Une sorte de café / brasserie de secours où vous pourrez donner rendez-vous à vos amis.

Bien que vous deviez payer l’accès à ces services de jeux multijoueurs, des options comme PS Plus et Xbox Game Pass Ultimate se révèlent extrêmement rentables. Pour respectivement 8,99 € et 12,99 € par mois, vous bénéficiez d’un choix premium de jeux gratuits offerts mensuellement. D’autres le sont à vie comme Apex Legends, Warframe, Call of Duty : Warzone ou Fortnite. En y jouant à plusieurs, cela représente des centaines d'heures de plaisir sans avoir à dépenser le moindre centime supplémentaire.

De ce fait, bien qu'attendre patiemment la sortie de la PS5 ou de la Xbox Series X soit la meilleure décision à long terme, vous procurer une PS4 ou une Xbox One dès maintenant pourrait bien rendre votre confinement total, en solo ou en famille, plus plaisant.