Comment réparer un Mac qui ne veut plus démarrer ?

La plupart d’entre nous en sommes venus à considérer comme acquis que nos Mac, iPhone et iPad sont immortels et ne peuvent jamais tomber en panne ! Forcément, au prix qu'ils coûtent, ils doivent toujours répondre présents quand nous en avons besoin et exécuter toutes les tâches que nous leur demandons.

Problème : ceci est une chimère. Un Mac peut très bien refuser de s'allumer pour une raison ou une autre. Et lorsque ça arrive, nous sommes plus susceptibles d’être pris au dépourvu. Rassurez-vous : les pannes de Mac ont déjà été rencontrés par maintes autres utilisateurs dans le passé – et, dans la majeure partie des cas, ils ont été corrigés sans trop de traumatisme.

Dans certains cas extrêmes, bien sûr, vous devrez peut-être demander de l’aide. Il existe de nombreux centres de service agréés, prêts et capables de vous aider, ainsi que des supports clients compétents dans les Apple Store. Avant de vous y rendre, voici quelques astuces pour identifier la cause de la panne. Et, si c'est possible, les moyens de la résoudre vous même.

Mon Mac ne démarre pas et affiche un point d’interrogation qui clignote

Votre écran affiche une icône de dossier avec un point d’interrogation qui clignote ? C'est le signe que votre Mac a du mal à localiser son dossier système.

Si vous le démarrez à partir d’un disque externe, vérifiez que celui-ci est allumé et connecté.

Si vous le démarrez à partir du disque interne de votre Mac, éteignez et rallumez-le tout en maintenant la touche « Options » du clavier enfoncée.

Lorsque le gestionnaire de démarrage apparaît, si vous voyez votre disque de démarrage dans les options, sélectionnez-le. Si cela ne fonctionne pas, répétez le processus, mais cette fois-ci, sélectionnez « Recovery HD » dans le gestionnaire de démarrage. Votre Mac devrait maintenant démarrer à partir de sa partition de restauration.

Sélectionnez « Utilitaire de disque » dans le menu Utilitaires. Lorsqu’il s’ouvre, choisissez votre disque de démarrage, puis cliquez sur l’onglet « Aide ». Cliquez sur « Réparer » pour vérifier et réparer le disque, puis essayez de démarrer normalement. Toujours pas de chance ? Vous devrez redémarrer le Mac à partir de la partition de restauration et réinstaller OS X.

Le Mac affiche un écran bleu ou gris au démarrage

Les écrans bleus ou gris qui persistent au démarrage de votre Mac sont généralement causés par un périphérique défaillant. Éteignez le Mac. Déconnectez tous les périphériques sauf l’alimentation ainsi que le clavier et la souris (s’ils sont externes), puis effectuez un redémarrage.

Si le Mac démarre normalement, il s’agit d’un problème lié à un périphérique débranché. Pour découvrir lequel est responsable, connectez-les un par un et redémarrez le Mac à chaque fois, jusqu’à ce que le problème se reproduise.

Une fois que vous avez trouvé le coupable, recherchez le problème et le nom du périphérique sur Google pour savoir ce que d’autres ont fait pour le résoudre. Si le Mac ne démarre pas avec tous les périphériques déconnectés, essayez de le démarrer en mode sans échec en maintenant la touche Maj enfoncée lorsque vous redémarrez.

Parfois, appliquer ce processus puis redémarrer le Mac résout le problème. Si ce n’est pas le cas, effectuez le démarrage dans la partition de restauration et suivez les étapes présentées dans la section précédente.

Comprendre les sons de votre Mac au démarrage

Lorsque vous allumez votre Mac, vous devez entendre un son spécifique. Le type de son peut changer en fonction des problèmes que votre Mac peut rencontrer, c’est donc un bon moyen de déterminer ce qui l’empêche de démarrer correctement.

Un son qui se répète toutes les cinq secondes

Cela veut dire qu’il n’y a pas assez de mémoire RAM installée sur le Mac, alors installez-en.

Trois sons successifs, répétés à intervalles de cinq secondes

Cela signifie que la mémoire RAM a échoué à un contrôle d’intégrité, remplacez-la.

Un son continu lorsque le bouton d'alimentation est maintenu enfoncé

Une mise à jour de la ROM de l’EFI est en cours. Ce son est émis par les Mac commercialisés avant 2012.

Trois sons longs, trois sons brefs, puis trois sons longs

Le Mac tente de restaurer la ROM de l’EFI qui est corrompue.

Que faire si votre Mac ne démarre plus du tout ?

Tout d’abord, vérifiez que le Mac est connecté à une source d’alimentation et que le câble d’alimentation est raccordé. Ensuite, vous devez vérifier que la prise électrique est allumée et fonctionne (Testez-la avec une lampe !)

Dans un second temps, éliminez la possibilité qu’il s’agisse d’un problème d’affichage. Y a-t-il un son au démarrage ? Pouvez-vous entendre le ventilateur ? Le voyant de veille est-il allumé ? La touche de verrouillage des majuscules s’allume-t-elle lorsque vous appuyez dessus ? Si la réponse à l’une de ces questions est oui, cela peut être un problème d’affichage.

Dernier point : vérifiez la connexion du moniteur externe si vous en utilisez un. Si cette dernière est valide, essayez de connecter un autre écran. L'écran ne sallume toujours pas ? Essayez de réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC). Éteignez, appuyez sur Shift (côté gauche) + Options + Ctrl et enchaînez avec le bouton d’alimentation pour redémarrer le Mac. Toujours rien ? L'Apple Store est votre ultime chance.