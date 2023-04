Comment sauvegarder ses photos en voyage ?

(Image: © Adrian Dascal on Unsplash)

Vos précieuses photos de voyage méritent d'être mises à l'abri. Tout peut arriver en voyage, c'est pourquoi il est utile de prendre des précautions. Après tout, l'assurance voyage peut couvrir votre appareil photo et votre matériel, mais elle ne peut pas remplacer les souvenirs stockés sur une carte SD manquante.

Le guide ci-dessous présente une série d'options de sauvegarde, avec plusieurs solutions adaptées aux différents types de photographes itinérants. L'approche qui vous convient le mieux dépend de votre mode de déplacement et du contenu de votre sac : si vous avez emporté un ordinateur portable, par exemple, il vous sera peut-être plus facile de copier les fichiers de votre appareil photo et de les télécharger sur l'un des meilleurs services de stockage en ligne. Si ce n'est pas le cas, il est préférable d'utiliser plusieurs cartes SD.

Quelle que soit la méthode ou les méthodes que vous choisissez, la sauvegarde de vos photos en voyage demande un certain effort. Pour garantir la sécurité de vos clichés, vous devez sauvegarder régulièrement les images conservées sur votre appareil photo. C'est d'autant plus vrai si vous partez pour un long voyage, où vous pouvez rapidement accumuler des centaines de photos sur votre carte mémoire. Mais chaque seconde dédiée à cette tache en vaut la peine pour la tranquillité d'esprit que procure la protection de vos précieuses photos.

L'un des moyens les plus simples de sauvegarder vos photos en voyage est d'utiliser plusieurs cartes mémoire. Bien que la plupart des meilleures cartes SD offrent des capacités de stockage élevées à des prix abordables, il est souvent judicieux de voyager avec plusieurs cartes mémoire plus petites. En faisant appel régulièrement à ces cartes, vous pouvez limiter le nombre d'images précieuses conservées dans votre appareil photo. Si le pire se produit et que votre appareil photo est perdu ou volé, vous ne perdrez pas toute votre bibliothèque de photos de voyage.

Pour protéger vos cartes de sauvegarde, il est préférable d'investir dans un étui doublé de mousse. Vous trouverez de nombreuses options en ligne, allant des portefeuilles à coque souple aux étuis robustes à coque dure. Pour plus de sécurité, essayez de le ranger séparément de votre sac photo.

La plupart des appareils photo de voyage sont dotés de plusieurs emplacements pour cartes mémoire. Si votre appareil photo dispose de cette option, il est conseillé de configurer l'un des emplacements pour qu'il serve de sauvegarde à l'autre. Bien qu'il soit rare que les cartes mémoire tombent en panne, vous aurez ainsi l'assurance que tous vos clichés bénéficient d'une double sauvegarde. Cela signifie également que vous pouvez récupérer des photos supprimées accidentellement à partir de la carte de sauvegarde si vous en avez besoin.

Si vous voyagez avec votre ordinateur portable, le moyen le plus simple de sauvegarder vos photos est de faire une copie de vos fichiers image sur votre disque dur. La meilleure pratique en matière de sauvegarde consiste à conserver plusieurs copies. Ainsi, lorsque vous êtes en déplacement, ne supprimez pas les originaux de votre ou de vos cartes SD, sauf si vous y êtes contraint.

Si votre ordinateur portable est équipé d'un lecteur de carte mémoire intégré, il vous suffit d'insérer la carte et de copier les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur portable. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement vous procurer un lecteur de cartes en ligne à un prix abordable. Il existe des options simples pour les cartes SD uniquement, ainsi que des lecteurs pour toute une série de types de cartes, y compris CFexpress. Vous trouverez également des options dotées d'une connectivité USB-A et USB-C, en fonction de votre appareil.

Si vous n'emportez pas d'ordinateur portable mais que vous avez une tablette dans votre sac à dos, vous pourriez l'utiliser pour sauvegarder vos photos en voyage. Vous pouvez trouver des adaptateurs de carte SD qui fonctionnent avec la plupart des meilleures tablettes, notamment des lecteurs de cartes Lightning et USB-C. Connectez-les à votre tablette et vous devriez pouvoir télécharger des photos sur le stockage intégré de votre appareil.

Si votre ordinateur portable n'est pas équipé d'un lecteur de cartes intégré ou du périphérique adéquat, vous pourrez probablement le relier à votre appareil photo à l'aide d'un câble USB et d'un logiciel propriétaire. Mais si vous ne disposez pas du câble adéquat, ou si vous préférez simplement travailler sans fil, vous pourrez peut-être sauvegarder vos photos en utilisant la connectivité sans fil de votre appareil photo. La plupart des modèles d'appareils photo modernes, y compris ceux qui figurent dans notre sélection des meilleurs appareils photo, sont dotés d'une fonction Wi-Fi intégrée, que vous pouvez utiliser pour vous connecter directement à votre ordinateur portable, à votre tablette ou à votre smartphone.

Le processus de transfert de photos sans fil varie selon la marque et le modèle. Vous devrez souvent télécharger une application ou un logiciel spécifique pour accéder au stockage de votre appareil photo et copier des fichiers à partir de celui-ci. En fonction de votre appareil photo, le processus de connexion peut également nécessiter une plongée dans les menus de configuration les plus enfouis pour activer la connectivité sans fil et l'associer à votre appareil.

Bien que la configuration initiale puisse comporter plusieurs étapes, une fois la connexion établie, il devrait être plus facile de répéter le processus plus tard au cours de vos voyages. Vous pouvez ensuite utiliser ce couplage sans fil pour sauvegarder périodiquement vos photos de voyage en téléchargeant des copies de vos photos sur le stockage intégré de votre appareil.

Comme indiqué plus haut, plus vous stockez de copies de vos photos en voyage, plus ces dernières sont en sécurité. L'un des moyens les plus simples de créer une sauvegarde de vos photos de voyage est d'en conserver des copies sur des clés USB ou un disque dur externe.

Aujourd'hui, les clés USB offrent des vitesses de transfert rapides et un large éventail de capacités, certaines des meilleures clés USB pesant jusqu'à 1 To. Cela signifie que vous pouvez stocker toute une série de photos de voyage sur un seul support léger. L'inconvénient, c'est qu'il est facile d'égarer un disque aussi petit. Si vous tenez vraiment à protéger vos photos, vous pouvez envisager d'utiliser plusieurs clés USB pour diviser ou dupliquer votre bibliothèque.

L'alternative est un disque dur externe. Ces disques sont suffisamment petits pour tenir dans un sac à dos, tout en offrant un espace de stockage suffisant pour accueillir intégralement vos photos prises à l'occasion d'un long voyage. Si vos projets de voyage sont plus aventureux, vous trouverez également plusieurs disques durs robustes dans notre sélection des meilleurs disques durs externes, qui promettent de protéger vos fichiers contre la poussière, les chutes et l'eau.

Si vous voyagez avec un ordinateur portable, sauvegarder vos photos sur un disque externe est aussi simple que de connecter votre appareil photo (ou sa carte mémoire), d'insérer le disque et de copier les fichiers. Si vous n'avez pas d'ordinateur portable, vous devrez faire preuve de plus d'imagination. L'une des options consiste à rechercher une auberge ou un espace de travail avec des ordinateurs que vous pouvez utiliser pour effectuer le transfert de fichiers.

Si vous n'avez pas accès à un PC, tout n'est pas perdu. Certains disques durs externes spécialisés sont équipés de lecteurs de cartes SD intégrés qui permettent de sauvegarder directement les images. C'est le cas du LaCie Rugged RAID Pro, aujourd'hui abandonné, que l'on peut encore trouver en ligne en cherchant bien.

Si vous êtes prêt à investir dans une solution tout-en-un pour simplifier la sauvegarde de vos photos en voyage, nous vous recommandons d'opter pour un lecteur sans fil. Bien plus qu'un simple support où stocker vos photos de voyage, ces disques fonctionnent comme un hub complet pour vos fichiers, offrant de nombreux avantages par rapport aux options décrites ci-dessus.

L'une des meilleures options est le My Passport Wireless SSD de Western Digital. Disponible en plusieurs capacités, ce disque dur externe résistant aux chocs fonctionne comme un système de stockage autonome, avec une batterie intégrée pouvant fonctionner jusqu'à 10 heures. Un lecteur de carte SD intégré vous permet de copier des fichiers photo directement sur le disque. Si votre appareil photo utilise un autre type de carte, vous pouvez également connecter un lecteur de carte compatible à son port USB 2.0.

Une fois vos fichiers copiés sur le disque, vous pouvez y accéder à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette via la connexion Wi-Fi du disque. Vous pouvez ainsi créer des sauvegardes supplémentaires de vos photos de voyage en les enregistrant sur votre appareil et, pour aller plus loin, en les téléchargeant sur le cloud (voir ci-dessous). Le disque Western Digital n'est pas le seul disque sans fil, mais c'est l'un des rares à disposer d'un lecteur de carte SD.

Si les sauvegardes physiques de photos sont les plus faciles à créer en voyage, un service de sauvegarde en ligne est objectivement le plus sûr. Une fois que les copies de vos images sont téléchargées sur le cloud, elles ne peuvent pas être perdues ou volées pendant votre voyage. Le seul inconvénient ? Le téléchargement vers le nuage nécessite une connexion Wi-Fi ou une connexion de données puissante, et la taille des fichiers associés aux photos fait que le processus peut prendre un certain temps.

Nous avons compilé une liste complète des meilleures options de stockage de photos sur le cloud pour tous les types de photographes, afin de vous aider à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. La plupart d'entre elles proposent des applications pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, notamment Google Photos, iCloud et Dropbox, ce qui signifie que vous pourrez accéder au cloud même si vous laissez votre ordinateur portable à la maison.

En voyage, il est important de savoir comment vous allez télécharger vos photos. En supposant que vous disposiez d'une connexion de données, vous devez encore transférer les fichiers photo de votre caméra vers le cloud. À ce jour, GoPro est l'un des seuls fabricants à proposer des sauvegardes directes de la caméra vers le cloud : si vous disposez d'un abonnement GoPro et d'un caméra GoPro, celle-ci enregistrera automatiquement vos photos et clips vidéo sur le cloud lorsque votre caméra est en charge et connectée au Wi-Fi.

Pour la plupart des autres appareils photo, vous devrez utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessus pour transférer vos photos dans la bibliothèque de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre smartphone, puis les télécharger sur le cloud à partir de là. L'application Canon pour smartphone simplifie ce processus en permettant aux membres de Google One de sauvegarder les photos de certains des meilleurs appareils photo Canon directement sur Google Photos.

Conclusion

Quel est le meilleur moyen de sauvegarder des photos en voyage ?

Lorsqu'il s'agit de sauvegarder vos photos de voyage, la meilleure méthode dépend de l'équipement que vous utilisez, du type de voyage que vous effectuez et du niveau de sécurité avec lequel vous souhaitez sauvegarder vos photos. Chacune des méthodes ci-dessus a ses avantages, mais l'essentiel est de se rappeler qu'elles ne s'excluent pas mutuellement : la règle la plus importante en matière de sauvegarde de photos de voyage est qu'il est préférable de multiplier ces sauvegardes. Dans la mesure du possible, vous devez toujours créer plusieurs copies de vos images sur différents supports de stockage.

Bien que cela puisse sembler exagéré lorsque vous êtes en déplacement, l'idée est qu'il vaut mieux avoir une sécurité inutile que de perdre vos photos de vacances à cause d'un problème avec votre seule et unique sauvegarde. Par exemple, supposons que vous gardiez votre appareil photo et votre disque dur de sauvegarde dans le même sac à dos lorsque vous voyagez. Si ce sac à dos disparaît, vous aurez perdu toutes vos précieuses photos, même si vous les avez sauvegardées.

C'est pourquoi il est préférable de disposer de plusieurs solutions de stockage de photos et de les conserver séparément. Le cloud est une option fantastique, car vous n'avez pas besoin de l'emporter avec vous - mais selon votre voyage, vous n'aurez peut-être pas un accès immédiat à un ordinateur portable ou à une connexion Wi-Fi. Dans ce cas, faites votre possible pour créer plusieurs sauvegardes. Par exemple, si vous copiez des fichiers sur votre ordinateur portable et sur une clé USB, pensez à conserver les originaux sur des cartes mémoire, au moins jusqu'à ce que vous puissiez les copier sur le cloud. En résumé, la meilleure façon de sauvegarder des photos en voyage est de jouer la carte de la sécurité.