Comment installer MacOS 11 Big Sur dès maintenant ?

Apple a levé le voile sur la future itération de son système d'exploitation destinée aux Mac et MacBook, pendant la WWDC 2020. Si vous souhaitez tester en avant-première ses fonctionnalités inédites, nous vous partageons la procédure pour télécharger et installer la bêta publique de MacOS 11 Big Sur. Ou bien la bêta développeur, dans le cas où vous conceviez des applications.

La version finale de macOS 11 Big Sur sera rendue disponible un peu plus tard, et elle promet d'être la plus grande mise à jour macOS jamais proposée (dixit Apple). Si vous ne vous sentez pas d’attendre aussi longtemps pour voir les nouvelles options qu'elle distribuera, les deux astuces ci-dessous pourraient vous plaire.

Cela implique de télécharger et d'installer soit la version bêta développeur, soit la bêta publique de macOS 11 Big Sur, qui n'incluront pas encore toutes les fonctionnalités de la version finale - et risqueraient éventuellement d'être accompagnées de quelques bugs. En attendant la sortie définitive de l'OS.

Si vous ne voulez pas que votre Mac / Macbook soit sujet à des plantages intempestifs pendant que vous travaillez, nous vous recommandons fortement d'attendre cette version finale de Big Sur. Ou - si vous avez des difficultés à contenir votre impatience - d'attendre au moins quelques semaines, le temps que le plus gros des problèmes techniques soit identifié et résolu par les développeurs Apple.

Rien ne vous empêche de vous inscrire au programme bêta, ouvert au grand public depuis le 9 juillet 2020. Le plus beau dans tout ça ? C'est que c'est gratuit.

Si vous désirez bénéficier de la version la plus complète de MacOS 11, vous devrez vous inscrire au programme développeur d’Apple, qui nécessite de souscrire à un abonnement annuel de 99 $ (environ 87 €).

(Image credit: Apple)

Votre Mac peut-il faire tourner MacOS 11 Big Sur ?

Avant de commencer à télécharger la bêta développeur de Big Sur, vous devez tout d’abord vous assurer que votre Mac dispose des spécifications techniques requises pour pouvoir exécuter le logiciel dans de bonnes conditions.

Voici les Mac sur lesquels vous pouvez dès à présent installer macOS 11 Big Sur :

MacBook 12 pouces (2015 et ultérieur)

MacBook Air (2013 et ultérieur)

MacBook Pro (fin 2013 et ultérieur)

Mac mini (2014 et ultérieur)

iMac (2014 et ultérieur)

iMac Pro (tous les modèles)

Mac Pro (2013 et ultérieur)

(Image credit: Apple)

Sauvegardez les données de votre Mac avant d'installer la bêta de Big Sur

Chaque fois que vous mettez à niveau votre système d'exploitation - et en particulier lorsque vous essayez une version bêta - nous vous recommandons vivement de sauvegarder au préalable tous les fichiers présents sur votre Mac. Afin qu’en cas de problème, vous puissiez rapidement rétablir votre ordinateur à un point de restauration usuel.

Avant de télécharger et d'installer la bêta de votre choix, assurez-vous de bien posséder cette sauvegarde vitale sur votre Mac.

Inscrivez-vous au programme développeur d’Apple

La bêta pour développeurs de MacOS 11 Big Sur est à ce jour l'itération la plus aboutie du système d'exploitation. Pour y accéder, il vous faudra d'abord vous inscrire au programme développeur d'Apple, à partir du site officiel. Rendez-vous sur la page d'inscription et suivez les instructions (énumérées ici). Vous aurez besoin d'un identifiant Apple et de renseigner quelques informations personnelles comme vos nom, prénom et adresse postale. Bien sûr, l'inscription est payante comme dit plus haut ( comptez 99 $ l'année).

(Image credit: Apple)

Installez la bêta développeur de MacOS 11 Big Sur

Une fois membre du programme développeur d'Apple, vous pourrez enfin télécharger la bêta professionnelle de Big Sur. Il vous suffit de vous rendre sur le site web macOS Big Sur dédié aux développeurs. Dans le coin supérieur droit, vous devriez voir un bouton bleu "Download/Télécharger".

Cliquez dessus, puis connectez-vous avec votre nouveau compte développeur. Sur la page suivante, vous devriez voir un bouton "Install profile/Installer le profil" (faites défiler la page vers le bas pour le localiser).

Là encore, un clic vous sera demandé pour télécharger le fichier d'installation. Maintenant, ouvrez le Finder puis sélectionnez tour à tour les dossiers "Téléchargements" et "macOS Big Sur Developer Beta Access Utility". Enfin, double-cliquez sur le fichier macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg pour commencer l'installation.

Au cours de ce processus, les préférences système s'ouvriront et vérifieront les dernières mises à jour présentes pour macOS. Lorsque la mise à jour correspondant à la bêta développeur sera trouvée, cliquez sur "Mettre à jour". Si la mise à jour en question reste indisponible, redémarrez votre Mac, ouvrez l'App Store et cliquez sur "Mises à jour".

Une fois que la bêta développeur aura été téléchargée dans son intégralité, une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous invitera à accepter les conditions générales d'Apple. À partir de là, vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions pour installer le nouveau système d’exploitation de la société.

Vous n'êtes pas développeur, installez la bêta publique de macOS Big Sur

Si c'est la première fois que vous participez à une bêta publique macOS, tout d'abord bienvenue. Si vous voulez vous y essayer, vous devrez vous rendre sur la page d'inscription à la bêta publique de macOS et vous connecter avec votre identifiant Apple.

Il vous sera ensuite demandé de confirmer votre volonté de participer à la bêta (personne ne vous y oblige après tout). Une fois cette étape franchie, vous devrez vous soumettre à un certain nombre d'étapes qu'Apple a mis en place pour préserver votre Mac / MacBook. La première consiste à sauvegarder les données de votre ordinateur - mais vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas ?

Dans un second temps, vous recevrez le lien de téléchargement adéquat pour obtenir un accès direct à la bêta publique. En gros, il s'agit d'un programme que vous exécuterez sur votre Mac et qui vous permettra de télécharger la mise à jour du système d'exploitation. Installez ce programme et suivez les instructions présentes à l'écran.

Vous devriez voir apparaître une mention pour télécharger la bêta publique depuis l'application "Préférences Système". Ce sera un téléchargement assez conséquent, prévoyez plusieurs minutes devant vous.

Une fois celui-ci terminé, une fenêtre s'ouvrira pour vous guider dans le processus d'installation - qui prendra tout autant de temps. L’écran finira par s’éteindre et vous apercevrez alors le logo Apple ainsi qu’une barre de progression en dessous, laissez maintenant votre Mac tranquille tout au long de la mise à jour.

Plus important que tout, ne perdez pas patience et n'éteignez en aucun cas votre Mac pendant ce processus. Vous pourriez générer des problèmes relativement lourds, impliquant la corruption de votre installation MacOS. Allez regarder la TV ou surfez sur votre iPhone..

Une fois que macOS Big Sur sera opérationnel, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle mise à jour de la bêta publique. À partir de là, ce sera à vous de décider si vous voulez ou non installer les dernières réactualisations. Avant la sortie définitive de l'OS.