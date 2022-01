Comment créer un raccourci sous macOS 12 Monterey ?

Disponible sur les iPads et iPhones depuis iOS 13, l'ajout de la fonction Raccourcis dans macOS 12 Monterey va certainement faire une grande différence, en termes d'efficacité, pour les utilisateurs de Macs et de MacBooks.

Nous allons vous donner un aperçu de ce que sont les raccourcis et de leur fonctionnement, puis vous expliquer comment créer votre propre raccourci.

Si vous n'êtes pas familier avec les raccourcis, il s'agit de rationaliser les processus d'utilisation de votre Mac ou MacBook, en automatisant vos tâches les plus fréquentes. Vous pouvez choisir parmi une liste de raccourcis préétablis par le système d'exploitation ou créer les vôtres. Ceux-ci peuvent réclamer plusieurs étapes de configuration, y compris la mise en place d'un usage restreint et limité dans le temps. Vous pouvez aussi les programmer - le plus souvent - pour que la tâche définie par le raccourci se lance automatiquement.

Il est même possible de se servir de raccourcis préétablis pour en créer de nouveaux. En résumé, les raccourcis sont conçus pour avec un large spectre de personnalisation. Une aubaine pour le nouvel utilisateur de macOS 12 que vous êtes.

Jetons un coup d'œil aux principales fonctionnalités de l'option Raccourcis.

Une introduction à Raccourcis

Lorsque vous ouvrez Raccourcis, le premier endroit où vous arrivez est une galerie. Celle-ci offre une large sélection de raccourcis préétablis. Ils sont organisés de manière à vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse de trier vos photos, de créer des GIF ou de vous aider à vous concentrer et à être plus productif, il existe une catégorie qui vous aidera. En ouvrant votre barre latérale, vous disposerez de quelques options supplémentaires : Tous les raccourcis, Actions rapides et Barre de menus.

Les raccourcis synchroniseront tous les raccourcis que vous avez créés, à la fois sur votre Mac et sur votre appareil iOS. Mais il existe deux autres actions exclusives aux ordinateurs Apple.

Les actions rapides prennent place depuis macOS Mojave et répertorient tous les raccourcis qui peuvent être utilisés comme action rapide. Elles sont disponibles dans le Finder et le menu Services, ainsi qu'en option sur un MacBook Pro à barre tactile. Ces actions sont efficaces pour déterminer vos tâches fréquentes, car elles permettent d'automatiser l'ensemble du processus et de vous faire gagner du temps et de la sérénité.

La dernière option est la barre de menus, dans laquelle vous placez certains raccourcis que vous souhaitez exécuter à partir de ladite barre de menu de votre Mac. Ainsi, si, par exemple, vous ouvrez régulièrement les deux mêmes fenêtres, vous pouvez simplement cliquer sur le raccourci dans votre barre de menus, et Monterey fera le reste pour vous. Voilà pour les principes de base de l'application Raccourcis, passons maintenant à la création de votre premier raccourci.

Pour créer un raccourci, il suffit de faire glisser certaines actions vers une fenêtre, un peu comme si vous génériez une arborescence. En un rien de temps, vous pourrez créer des raccourcis pour redimensionner une image, ouvrir deux applications en écran partagé, et bien d'autres choses encore.

Mais si vous avez besoin d'un guide spécifique pour définir votre premier raccourci, voici les différentes étapes à suivre.

1. Ouvrez l'application Raccourcis. Elle se trouve dans le dossier "Applications". Vous pouvez également la trouver en utilisant la fonction de recherche Spotlight. Vous pouvez y accéder en appuyant sur Commande + Barre d'espace, ou en appuyant sur l'icône de la loupe si elle se trouve sur votre clavier.

2. Une fois que vous avez ouvert l'application, appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit. Cela vous permet de créer un nouveau raccourci.

3. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour affiner le type d'action que vous recherchez, et rassembler les options dont vous avez besoin pour personnaliser votre raccourci.

4. Vous pouvez ensuite donner un nom à votre raccourci et lui ajouter une couleur et une icône, afin de le rendre plus reconnaissable. Fermez ensuite la fenêtre. Lorsque vous retournerez sur votre liste de raccourcis, votre nouveau raccourci s'y trouvera.

Une fois que vous avez créé votre raccourci, vous pouvez l'épingler sur votre barre de menus, afin d'y accéder rapidement et facilement. Cela est particulièrement vrai s'il s'agit d'une fonction ou d'un processus que vous utilisez de manière répétée. Heureusement, cette opération est très simple :



Lancez l’application Raccourcis sur votre Mac ou MacBook. Dans la section "Tous les raccourcis" présente dans la barre latérale gauche, procédez à un double clic sur le raccourci que vous souhaitez épingler sur la barre de menus.

Rendez-vous par la suite dans le coin supérieur droit de votre écran et cliquez sur le menu options (représenté par trois lignes horizontales). Puis sur l'onglet Détails. Il ne vous reste plus qu'à cocher la case "Garder dans la barre de menus".

Si vous souhaitez utiliser un raccourci comme action rapide, les étapes sont presque identiques à celles de l'ajout d'un raccourci à la barre de menus.

Là encore, il vous faut exécuter l’application Raccourcis puis vous rendre sur l'option "Tous les raccourcis" et double-cliquer sur le raccourci à appliquer comme Action rapide. Il vous faudra ensuite cliquer sur les trois lignes horizontales et sur l'onglet Détails. Cochez alors la case "Utiliser comme action rapide".

Les raccourcis sont un moyen simple mais efficace de gagner du temps lors de l'utilisation de votre Mac. Plus vous vous familiariserez avec cet outil, plus vous pourrez le personnaliser et créer des flux de travail plus complexes et sophistiqués.