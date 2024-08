Google Pixel Watch 3 : une fuite suggère qu'elle sera plus chère que la Galaxy Watch 7

Il y a de fortes chances que la Google Pixel Watch 3 soit officiellement lancée dans le courant du mois, et les fuites autour de la smartwatch continuent d'apparaître - la dernière en date nous donnant une idée de son prix.

Cette information provient d'Android Headlines, et place le prix de départ à 349 dollars (soit environ 320 €, bien qu'il soit peu probable que Google utilise une conversion de devises directe). Comme vous le verrez dans notre test de la Google Pixel Watch 2, cette dernière a également été lancée au prix de 349 $ aux États-Unis (et 399 € ailleurs).

C'est pour le modèle de 41 mm avec Wi-Fi apparemment, avec la version compatible LTE fixée à 449 $ (environ £350 / AU$690). C'est un bond de 50 dollars par rapport au modèle équivalent de la Pixel Watch 2, il semblerait donc que les prix ne soient pas les mêmes partout.

Nous aurons également droit à une Pixel Watch plus grande de 45 mm cette fois-ci. Elle devrait coûter 399 $ (environ 370 €) pour le modèle Wi-Fi et 499 $ (environ 460 €) pour le modèle Wi-Fi+LTE. La Pixel Watch originale et la Pixel Watch 2 étaient toutes deux disponibles en une seule taille, il n'y a donc rien de vraiment comparable à ces prix en termes de modèles précédents.

Comparaison des prix

La Pixel Watch 2 lancée en octobre 2023 (Image credit: Future)

Si cette fuite de prix s'avère exacte, alors la Pixel Watch 3 commencera à un niveau plus élevé que la Samsung Galaxy Watch 7 récemment dévoilée, qui peut être achetée à partir de 319 €.

La Pixel Watch 3 sera également en concurrence directe avec l'Apple Watch 9. Le prix de départ de la smartwatch d'Apple est de 449 €, la Pixel Watch 3 devrait donc être légèrement moins chère. Le mois prochain, l'Apple Watch 10 sera probablement dévoilée, ce qui pourrait modifier les calculs.

De nombreuses informations ont filtré sur la Pixel Watch 3, bien qu'aucune ne soit encore confirmée. Le wearable sera apparemment doté d'une bande ultra-large cette année, ainsi que d'une sélection de fonctions de santé plus avancées.

Google a prévu un événement de lancement le mardi 13 août, et la Pixel Watch 3 devrait y faire son apparition. Nous attendons également le lancement du Pixel 9, du Pixel 9 Pro, du Pixel 9 Pro XL et du Pixel 9 Pro Fold, et nous vous ferons bien sûr part de toutes les grandes annonces pendant le salon.

