GTA 6 sera lancé à la fin de l'année 2025 selon un rapport financier de Take-Two

Il semblerait que Grand Theft Auto 6 ne sera pas disponible avant fin 2025, selon le dernier rapport financier de l'éditeur Take-Two Interactive.

Comme rapporté par VGC, Take-Two a précisé la fenêtre de sortie de GTA 6 dans un récent rapport financier. L'éditeur vise à commercialiser le jeu pendant l'automne de l'année civile 2025. Cela correspondrait probablement aux mois de septembre à novembre, en faisant une sortie pour les fêtes de fin d'année. Cela réduit également quelque peu la fenêtre de lancement de GTA 6, qui était auparavant prévue pour un vague "2025" dans sa bande-annonce initiale.

"Notre prévision reflète une réduction de la fenêtre précédemment établie par Rockstar Games de l'année civile 2025 à l'automne de l'année civile 2025 pour Grand Theft Auto 6," indique le rapport financier. "L'anticipation des consommateurs pour ce titre est sans précédent et nos attentes concernant son succès commercial continuent d'augmenter."

Il est important de garder à l'esprit que cela reste une fenêtre de sortie ciblée. Bien que GTA 6 soit clairement en développement depuis un certain temps, cette sortie tardive en 2025 n'est pas nécessairement une garantie. Par conséquent, il ne faudrait pas être surpris de voir le jeu être reporté au début ou même au milieu de 2026 si le développeur Rockstar Games nécessite plus de temps pour peaufiner le produit. Cependant, étant donné que GTA 5 a été lancé initialement en septembre 2013, il est très probable que la suite tant attendue suive ce calendrier.

GTA 6 devrait proposer deux protagonistes jouables, apparemment inspirés par le duo criminel iconique Bonnie et Clyde. Le jeu se déroulera à Leonida, une version fictive de l'État de Floride aux États-Unis, et verra également le retour de la célèbre Vice City. Il est fort probable que ce jeu soit un énorme succès tant en termes de réception que de ventes, et nous avons hâte de pouvoir mettre la main sur le produit lors de sa sortie.

Vous pourriez aussi aimer