Star Wars: Dark Forces en version remastérisée a enfin une date de sortie, et elle approche à grands pas

Il y a enfin une date de sortie pour la remasterisation à venir de Star Wars : Dark Forces, et les fans seront heureux d'apprendre qu'elle n'est pas si lointaine.

Nous pourrons enfin mettre la main sur ce remake de Star Wars : Dark Forces le 28 février 2024, et il sera jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Si cette date peut sembler lointaine, ces quatre mois vont certainement passer très vite grâce à tous les jeux qui sortiront bientôt, comme Call of Duty : Modern Warfare 3 et Avatar: Frontiers of Pandora ou la sortie récente de Marvel's Spiderman 2.

Ce jeu de tir à la première personne de Star Wars se déroule à l'apogée de la puissance de l'Empire. Vous incarnez un transfuge de l'Empire galactique, Kyle Katarn, qui rejoint la division des opérations secrètes de l'Alliance rebelle et est chargé d'infiltrer l'Empire ; c'est là qu'il découvre le projet Dark Trooper. Vous devez alors mener une course contre la montre pour mettre fin à ce plan de terreur et de domination.

Ce jeu de tir très apprécié est sorti pour la première fois en 1995, ce qui signifie qu'il arrivera pour les fans près de 30 ans après sa sortie. Cette arrivée ne se limite pas à l'histoire palpitante et à l'action. Star Wars : Dark Forces Remaster peut fonctionner sur les consoles de jeu modernes avec une résolution allant jusqu'à 4K et jusqu'à 120 images par seconde.

Il y a également un "rendu 3D avancé", qui permet de mettre à jour l'éclairage et les effets atmosphériques, selon la page officielle de Steam. En plus des éléments environnementaux immersifs, le jeu prendra également en charge les manettes avec vibrations et contrôles gyroscopiques.

Dans l'ensemble, il semble qu'il y ait beaucoup de raisons de se réjouir du grand retour en scène de Star Wars : Dark Forces Remaster. Mais pour l'instant, nous devons attendre et voir si le jeu répond aux attentes.