Avatar: Frontiers of Pandora : ce qu'il faut savoir du prochain titre d'Ubisoft

Après avoir été retardé à de multiples reprises, le jeu d'Ubisoft adapté de l'œuvre cinématographique de James Cameroun, a enfin une date de sortie. Le tant attendu Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible à la fin de l'année sur PC et consoles next-gen. Au vu des premières séquences dévoilées à l'Ubisoft Forward, ce jeu d'action-aventure en vue subjective devrait visiblement nous en mettre plein la vue ; comme Avatar 2. Nous avons réuni tout ce qu'il faut savoir sur le jeu en attendant de pouvoir y jouer.

Avatar: Frontiers of Pandora : en bref !

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu adapté de l'univers des films Avatar.

Un jeu adapté de l'univers des films Avatar. Quand pourrai-je y jouer ? Le 7 décembre 2023.

Le 7 décembre 2023. Sur quoi pourrai-je y jouer ? PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna et PC.

La date de sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora a été officiellement annoncée à l'occasion de l'Ubisoft Forward. Le lancement du jeu est prévu pour le 7 décembre 2023, sur PS5, Xbox Series X/S, PC et sur le service de cloud gaming Amazon Luna.

Il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu, qui se décline en plusieurs versions. L'édition standard est proposée au prix de 69,99 € et comprend le jeu de base, ainsi qu'un bonus de précommande : "Enfant de deux mondes". Parmi les autres déclinaisons, on trouve également l'édition Gold à 109,99 €. Cette dernière contient le jeu, le bonus de précommande, un skin de Banshee (Resistance Banshee Mount), un équipement et une arme (Resistance Equipment Pack), ainsi que le Season Pass, qui inclut pour le moment deux missions supplémentaires en DLC.

L'édition Ultimate est quant à elle proposée à 129,99 €. Elle inclut tous les bonus de l'édition Gold, ainsi qu'un artbook dématérialisé, et le pack Ultimate. Ce dernier contient à son tour le pack cosmétique Sarentu Heritage, composé de deux ensembles cosmétiques et d'un skin d'arme premium, ainsi que le pack d'équipement Sarentu Heritage, qui contient une arme unique et un ensemble d'équipement.

(Image credit: Ubisoft)

Enfin, l'édition Collector contient tous les bonus de l'édition Ultimate, ainsi qu'un steelbook, un artbook de 128 pages, un livret de la Résistance, trois lithographies, un plan d'AMP au format A2, et une figurine Na'vi de 35 cm, avec son certificat d'authenticité. Le prix de cette édition n'a pas encore été révélé. Elle n'est par ailleurs pas disponible en précommande à l'heure où nous écrivons ces lignes.

(Image credit: Ubisoft)

Avatar: Frontiers of Pandora : les trailers

Le dernier trailer en date a été présenté à l'Ubisoft Forward. Il mêle des séquences de gameplay enregistrées sur PS5, et des cinématiques à couper le souffle. Le monde ouvert d'Avatar: Frontiers of Pandora promet d'être d'une richesse impressionnante, avec des décors soignés qui s'étendent à perte de vue, ainsi qu'une faune et une flore omniprésentes.

Ubisoft a également dévoilé la bande-annonce de présentation de son jeu, qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire et le gameplay de ce titre prometteur.

En 2021, Ubisoft montrait au monde le tout premier trailer d'Avatar: Frontiers of Pandora. Cette bande-annonce nous plantait déjà le décor, en nous dévoilant un monde magnifique peuplé de créatures et de Na'vi, dont la paisible existence se verrait perturbée par les hommes de la RDA, comme dans les films.

Avatar: Frontiers of Pandora : Quelle histoire ?

Le jeu Avatar: Frontiers of Pandora vous emmène sur la merveilleuse planète de Pandora, où vous incarnez un Na'vi. L'histoire du jeu est totalement indépendante de celle des films. La trame débute par votre capture par la RDA (Resources Development Administration), une puissante organisation humaine qui exploite les ressources de Pandora, et étend ses opérations à la frontière occidentale dans ce jeu.

John Mercer, l'un des leaders de la RDA vous tient en captivité afin de vous enseigner, ainsi qu'à d'autres Na'vi capturés, les pratiques des humains. Son but est simple : vous conditionner, afin de vous retourner contre votre propre peuple. La bataille des Montagnes Hallelujah contrarie cependant ses plans, et vous vous retrouvez plongé dans un cryosommeil. Après 15 années de sommeil artificiel, vous vous réveillez enfin et allez devoir redécouvrir votre monde. Les installations de la RDA ravagent les terres de la planète et génèrent également une pollution dévastatrice. La RDA s'en prend aussi aux créatures qui vivent paisiblement sur la planète, en faisant du braconnage.

(Image credit: Ubisoft)

Au vu de la dangerosité de la RDA, vous allez devoir vous allier à d'autres clans pour combattre la menace. Vous serez dans un premier temps perçu comme un étranger, et devrez en ce sens regagner la confiance de votre peuple. Les clans Na'vi vivent aux quatre coins de Pandora, qu'il vous faudra explorer. Vous aurez notamment l'occasion de rencontrer le peuple des Aranahe, en vous aventurant dans la forêt luxuriante de Kinglor. Ce clan de paisibles tisserands vous montrera comment vous vous lier avec votre Ikran, un grand volatile qui vous permettra de vous déplacer dans les airs. Vous apprendrez également à monter à dos d'équidius, en gagnant la confiance du peuple des Plaines supérieures : les Zeswas. Vous découvrirez par ailleurs le secret des Kame'tires, un peuple de chamans ayant trouvé refuge dans la forêt embrumée.

Avatar: Frontiers of Pandora : Gameplay

Comme Ubisoft l'a révélé dans les trailers, l'exploration et les combats seront au cœur d'Avatar: Frontiers of Pandora. L'immersion sera au rendez-vous avec la vue à la première personne. La campagne pourra être effectuée en solo, ou en coop en ligne à 2 joueurs.

Pour évoluer sur Pandora, vous aurez à votre disposition votre Ikran, ou encore les équidius, des créatures terrestres que vous pourrez chevaucher. Pour les combats, vous pourrez utiliser les armes Na'vi ou les armes des humains. Parmi les armes de votre planète, l'arc long vous permettra d'anéantir vos ennemis de loin. Vous pourrez également poser des pièges en utilisant la fronde à manche. Les armes humaines se montreront également utiles pour lutter contre la RDA. Vous aurez à votre disposition un large choix d'armes, entre fusils d'assaut, fusils à pompe, ou lance-roquettes.

En tant que Na'vi vous serez par ailleurs doté d'une force extraordinaire, qu'il vous sera bien évidemment possible d'utiliser pour détruire les AMP, les plateformes exosquelettes utilisées par la RDA. Votre puissant instinct de Na'vi vous permettra par ailleurs de marquer vos ennemis et d'identifier leurs points faibles, pour d'avantage d'efficacité. D'autre part, les combats aériens seront également de la partie, grâce à votre Ikran qui vous permettra d'atteindre les drones et autres véhicules volants de la RDA.

(Image credit: Ubisoft)

Il vous faudra également saboter et détruire les installations de la RDA, pour lutter contre la menace humaine. En agissant ainsi, Pandora retrouvera peu à peu des couleurs. Vous aurez ainsi accès à de nouvelles ressources, qui vous permettront de fabriquer de meilleurs équipements. Vous pourrez par ailleurs chasser, mais aussi cueillir des plantes et des fruits.

Le joueur pourra améliorer les capacités du héro via un arbre de compétences, qui sera accessible en vous connectant à Eywa, la divinité des Na'vi, via le tarsyu, la plante présente dans les films Avatar. Vous pourrez de ce fait obtenir de nouvelles améliorations pour votre personnage, qui pourra notamment mieux manier ses armes et montures, ou encore gagner en agilité et en furtivité.